La Sub-21 de Caldas busca el título del Nacional de Fútbol

LA PATRIA I Manizales

De la mano de Herney Duque y Ferry Marín, dos exfiguras del fútbol local, Caldas buscará el título del Campeonato Nacional Sub-21.

La final se disputará desde hoy y hasta el próximo martes en la cancha sintética Luis Fernando Montoya de la Unidad Deportiva Palogrande. Caldas chocará con Valle del Cauca, Tolima, Atlántico, Bolívar y Huila.

Caldas suma dos títulos nacionales en la categoría: uno en 1992 en Cartagena con Víctor Luna y Carlos Correa como técnicos (final ante Bolívar), y otro hace tres años en Bucaramanga con Gerson Mayo, también como orientador.

Herney Duque, el técnico de ahora, analizó los rivales: "Tenemos poco trabajo, pero el grupo lo ha asimilado. Tenemos rivales muy físicos, como Atlántico, Valle y Bolívar, y Huila es un buen equipo. Entonces hay que hacer lo que sabemos hacer".

Samuel Hoyos y Guy Esteban García son las nuevas incorporaciones respecto al grupo que encaró la eliminatoria.

El fútbol caldense, además, prepara la participación en las finales nacionales sub-19 y sub-17 masculinas, en Bogotá y Barranquilla, respectivamente.

Los grupos hacen el proceso con la Liga y el apoyo de la Gobernación de Caldas, más Gensa, Aguas de Manizales, Servimercadeo, Susuerte, Emas y Brilla de Efigas.

Calendario

- Primera fecha (hoy)

10:00 a.m. Valle del Cauca - Tolima

12:00 m. Atlántico - Bolívar

2:00 p.m. Caldas - Huila

- Segunda fecha (mañana)

10:00 a.m. Tolima - Atlántico

12:00 m. Valle - Huila

2:00 p.m. Caldas - Bolívar

Tercera fecha (sábado)

10:00 a.m. Valle - Atlántico

12:00 m. Bolívar - Huila

2:00 p.m. Caldas - Tolima

- Cuarta fecha (domingo)

10:00 a.m. Valle - Bolívar

12:00 m. Huila - Tolima

2:00 p.m. Caldas - Atlántico

- Quinta fecha (martes)

10:00 a.m. Tolima - Bolívar

12:00 m. Huila - Atlántico

2:00 p.m. Caldas - Valle

La nómina

Jhon Sebastián Arboleda (Academia H.S.), Esteban Timarán (Once Caldas), Juan Felipe Betancourt (Once Caldas), Nikolás Rodríguez (Once Caldas), Jhon Jarlinson Viveros (Once Caldas), Daniel Cardona (Once Caldas), David Ruiz (Once Caldas), Édison Bedoya (Formadores), Sergio Andrés Marín (Formadores), Ronald Patiño (Once Caldas), Mateo Velásquez (Once Caldas), Luis Fabián Arango (Quiñones), Esteban Grajales (Masiaz), Juan Esteban Vásquez (Quiñones), Julián Andrés Correa (Once Caldas), Guy Esteban García (Once Caldas), Daniel Alejandro Castaño (Formadores), Édison Marino Osorio (Masiaz), Andrés García (Masiaz), Isaías Vargas (Once Caldas), Samuel Hoyos (Universidad Nacional), Santiago Acevedo (Fortaleza), Jhon Araujo (Once Caldas), Juan Felipe Medina (Quiñones), Manuel Posada (Once Caldas), Edwin Mauricio Sánchez (Formadores) y Juan Pablo Trejos (Independiente).