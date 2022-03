“La Selección Colombia me defraudó”: profe Montoya

LA PATRIA l MANIZALES

Luis Fernando Montoya, mejor conocido como el profe Montoya, fue entrevistado este jueves en el Informativo del mediodía de LA PATRIA Radio, en donde habló de la Selección Colombia actual y su expectativa para los dos partidos que quedan en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

“Yo admiraba mucho a esos muchachos y a mí personalmente me defraudaron porque uno no puede pegarse tan tranquilamente y no jugar con la alegría del pueblo colombiano”, dijo Montoya refiriéndose a los polémicos partidos que la Selección jugó contra Ecuador y contra Argentina.

Además, comentó que le parecía que el comportamiento de los jugadores en esos encuentros fue inusual porque los partidos de fútbol se pueden perder, pero no de esa manera. “Yo siempre he dicho, si no quiere que no lo haga, pero no le hagan daño a la afición y a un país”.

Cuando se le preguntó por los dos próximos partidos a los que se va a enfrentar Colombia afirmó que uno de ellos le parecía especialmente complicado: el de Venezuela. Es partidario además de que, si se clasifica al Mundial, la Selección pase por un “revolcón” y se pueda iniciar una nueva etapa. Opinó que el partido de hoy es uno que Colombia tiene que ganar: “Que bonito sería que pusieran los mismos jugadores que en Ecuador y en Argentina para que le hagan entender a un país que la camiseta colombiana se respeta”.

Puede escuchar la entrevista completa a continuación: