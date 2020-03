La sacaron del camerino del Once Caldas para que no entrevistara a jugadores desnudos

Osvaldo Hernández

Diana Sanz Mejía fue la primera periodista deportiva que tuvo Manizales. Empezó sus estudios superiores en la Universidad de Manizales e hizo la primera reportería para los Dueños del Balón de RCN. Luego se radicó en España, donde se casó, tiene dos hijos y ejerce la profesión, la que fortaleció en la Universidad de Navarra.

A Diana le tocó hacer periodismo en el antiguo Fernando Londoño y Londoño, hoy Palogrande, cuando el periodista, con micrófono en mano, sacaba al jugador de las duchas para entrevistarlos. Hoy ya ni se dejan ver, menos cuando pierden; tampoco existían las exclusividades de la televisión y los futbolistas, sin redes sociales, eran más "terrestres".

Diana, con 21 años, vivió un momento que jamás olvidará: "Un día se jugó un partido en el estadio Palogrande y el Once Caldas lo perdió. Me acuerdo que bajé desde la cabina al camerino para hacer las entrevistas. Y las estaba haciendo cuando llegó Juan Bernardo Botero, directivo del Club (ya fallecido), muy amigo de mi papá (Jaime Enrique), que también fue directivo y me sacó de un brazo. Me dijo..."culicagada, se me va para la casa, aquí solo hay hombres desnudos". Le respondí que yo no iba a mirar para abajo y le juré que iba a mirar para arriba todo el tiempo. Me hizo llorar de la rabia".

Luis Octavio Uchima (ya fallecido), compañero de Diana, se percató del hecho y vino al rescate: "Juan Bernardo, después de haberme escuchado y darse cuenta como me puse, le dijo a Luis Octavio que no me dejara sola y volví a trabajar. La verdad es que los jugadores y técnicos del Once Caldas fueron muy respetuosos conmigo".

P.D.: "En un partido en Ibagué casi no me dejan entrar al camerino. Me acuerdo que un jugador se hizo el machito y mientras lo entrevistaba, se secaba entre las piernas y el aire me dijo..."no le da pena, este sitio no es para una dama". Y le contesté ¿pena a mí? yo estoy vestida, pena para los que no respetan una dama".

Diana, en sus comienzos, en la inauguración del Palogrande, con el argentino Sergio Goycochea.