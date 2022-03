La reunión de la Gobernación, la ILC y el Once Caldas para hablar de la compra o venta del Club

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

El pasado martes, por intermedio del programa Interviú, que dirige Álvaro Hernando Gallego, en la Red de los Andes, Luis Roberto Rivas Montoya, gerente de la Licorera de Caldas (ILC), hizo pública la propuesta que hicieron para comprar al Once Caldas.

Rivas Montoya dijo: "No hace mucho, tal vez año y medio, con el gobernador Luis Carlos Velásquez, trabajamos la propuesta y así se la hicimos saber a Tulio Mario Castillón (presidente del Club). A través de la Licorera y un trabajo bien importante con todos los caldenses, le propusimos comprar el equipo y no recibimos respuesta hasta hoy".

Explicó cómo lo harían: "Habíamos pensado en algunos recursos y algunas fórmulas, pero la gran propuesta era para devolverles el equipo a los caldenses y democratizarlo. Que todos fueran dueños".

Dos días después, el Club emitió un comunicado en el que reitera que hoy no tiene ningún tipo de apoyo de la Licorera y la Gobernación, y advierte que no ha recibido ninguna oferta o propuesta de la Administración Departamental para comprar el Club.

Señalan: "Consideramos que este tipo de declaraciones buscan confundir y generar falsas expectativas entre los aficionados, los ciudadanos y nuestros patrocinadores".

Finalmente, dicen: "El Once Caldas rechaza enfáticamente el uso de su nombre para fines políticos. Por políticas de buen gobierno y código de ética, el Club se abstendrá de adelantar procesos de venta con funcionarios públicos".

Gerente de la ILC cuenta la historia

El gerente de la ILC dijo el pasado viernes que sí hubo reunión con el presidente del Once Caldas para hablar de la compra o venta del equipo. Explicó cómo nació la iniciativa: "Surgió de una conversación promovida por ciudadanos, a la que estuvimos invitados, tanto el Gobernador como yo. El objetivo era buscar la democratización del equipo y que, a través del liderazgo del Gobernador, se hiciera una convocatoria a todos los estamentos para construir una fórmula que permitiera devolverles el equipo a los caldenses".

Por eso se dio el encuentro con el presidente del Once Caldas: "En la reunión, citada por el Gobernador en su despacho, estuvimos, el presidente del Once Caldas (Tulio Mario Castrillón) y yo, como gerente de la ILC. Fue el 13 de abril del 2021, a partir de las 9:00 a.m. (lo que consta en los registros del Despacho)".

Cuenta lo sucedido allí: "Se habló del tema y se le consultó sobre el interés de los dueños de buscar una negociación. El presidente del Once Caldas manifestó que el tema no podía ser tratado hasta que concluyera un proceso de negociación que se tenía con una firma extranjera, y que si ello no se daba se buscaría un acercamiento".

Rivas Montoya recalcó que nunca recibieron una respuesta: "Es importante dejar claro que el asunto se habló hace más de un año y hasta ese momento se dieron las conversaciones. Y en mis declaraciones en ningún momento expresé que estuviéramos en ese proceso".

Reiteró que, así como los dueños del equipo tienen todo el derecho de decidir si venden o no, ellos, como líderes de la región, también tienen la obligación de liderar campañas cívicas.

En aquella ocasión el Once Caldas era 17 en la tabla de posiciones, compuesta por 19 equipos.

Ratificó la disposición de la ILC

Rivas Montoya reiteró que el equipo no fue patrocinado este año por decisión de sus dueños, mas no por responsabilidad de la destilera: "En comunicación del 3 de febrero del presente año, hicimos un recuenta de toda la situación que se generó en la negociación, de la que se deduce claramente que la ILC siempre ha mantenido la disposición de patrocinar el Once Caldas". (leer en www.lapatria.com el oficio.