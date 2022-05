La prensa señala los motivos de la eliminación del Once Caldas de la Liga BetPlay

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

La relación del Once Caldas con sus hinchas terminó mal. Nada que ver con la campaña publicitaria con la que el Club identificó la temporada: "Siempre contigo mi buen amigo".

El aficionado se desahogó, el sábado en el Palogrande, luego del empate 2-2 con Santa Fe, lo que significó la eliminación, y después las redes sociales se llenaron de reproches y protestas.

El equipo, después de haber sido cuarto en la Liga con 7 fechas sin perder, cayó a la casilla 12 con 26 puntos de 60 disputados y un rendimiento del 43%.

La falta de resultados se ha convertido en un dolor de cabeza para los nuevos dueños. Desde que llegaron en el 2013, suman 7 clasificaciones y 11 eliminaciones, 6 de ellas consecutivas.

De la alegría a la decepción

La Liga I arrancó en medio de la euforia. La dirigencia hizo el esfuerzo económico y le reforzaron el equipo a Diego Corredor, técnico que llegó a mitad de la Liga II del 2021 en reemplazo de Eduardo Lara.

Así las cosas, se fueron 17 jugadores y llegaron 9: Éder Chaux, Marlon Piedrahíta, Felipe Banguero, Fainer Torijano, Alejandro Barbaro, Diego Valdes, Brayan Córdoba y Ayron del Valle, más Juan David Rodríguez, que regresó del Atlético Junior.

Tras cinco eliminaciones seguidas, el equipo fue el cuarto en el país en venta de abonos con 6.327.

Antes de empezar la Liga, LA PATRIA habló con Corredor, quien se refirió al equipo que armaron: "Concretamos los jugadores que pedimos gracias al esfuerzo de los directivos. Hicimos un análisis juicioso desde el comité técnico y buscamos jugadores que encajaran en la idea. Estamos contentos y esperamos uno o dos más".

Y respecto a las exigencias, indicó: "El compromiso con la Junta es clasificar, ir a las finales. Estamos trabajando en la idea de juego. Trataremos de seguir mostrando la cara con la que terminamos, pero con más garantías. Vamos paso a paso; la idea es volver a finales con el Once".

Hoy, 20 fechas después, de la esperanza y la alegría se pasó a la frustración y tristeza.

Qué dice la prensa

Sebastián Parra (Tiempo Xtra de Telecafé)

Desde el debacle con América se veía venir la eliminación. Y en medio de todo, una ruptura interna del equipo, porque no se puede discutir la manoteadera, la reclamadera y la gritadera de algunos de los integrantes, y lo más vergonzoso, entre ellos mismos. ¿Acaso eso no es motivo suficiente para estar eliminados? Y claro, la inconsistencia del técnico (o jugadores) que nunca pudo consolidar una defensa. Y el planteamiento, sin un pasador, sin un filtrador, lo que conlleva al juego directo, pero con un agravante peor: ¡sin gol!

Rusbelt Franco (Caracol Radio)

Son errores compartidos: directivos que no aprenden a contratar jugadores desde la percepción de un proyecto deportivo; el cuerpo técnico que no encontró estrategias para solucionar la falta de goles, y algunos jugadores que nunca marcaron diferencia durante el torneo.

Camila Espinosa (UMFM)

El Once Caldas generaba, pero no hacía goles. Los partidos contra Bucaramanga y Cali, los únicos dos que perdió de local, fueron 6 puntos que lo habrían clasificado y en los que hizo todo para ganar, pero no la metió. No hubo buen fútbol, no hubo autocrítica y el equipo se relajó y ya no le encontraron más la vuelta para clasificar. Lo mas relevante es la falta de gol, Ayron del Valle caminador y Ménder luchador, pero torpe.

Jorge William Sánchez (Los Dueños del Balón)

No hubo una nómina que respondiera al compromiso. Las contrataciones no hicieron diferencia y en la búsqueda de las soluciones, el técnico Diego Corredor cometió errores y el plantel perdió la confianza en su fútbol.

Mauricio Trujillo (Win Sports)

Sigue siendo la elección de la nómina y la contratación de los jugadores. Eso se reflejo en la falta de definición en los arcos contrarios que fue la deficiencia mayor en la cancha.

Mario César Otálvaro (LA PATRIA Radio)

El conformismo, pensar que con equipo discreto podía competir, la falta de mano cuando las cosas empezaron a fallar, y el cuento de que sin creativo ni goleadores podía ganar.

Juliana Salazar (Espn)

El error del Once Caldas fue que el nivel de varios jugadores cayó y no encontró la manera de recuperarlo para los momentos decisivos de juego. El equipo perdió en definición frente al arco y dio muchas ventajas en defensa que le pasaron factura.

Olmedo Correa (Red Sonora Voz de Los Andes)

La falta de eficacia se convirtió en el "talón de aquiles" que dejó al Once por fuera de la liguilla: su pésima segunda vuelta, sin triunfos, sin goles, sin don de mando, es cruda realidad, pero verdadera.

Paula Rodas (Telecafé)

El fracaso del equipo, creo que es el resultado de muchos errores que se cometieron en el semestre. Hay culpabilidad de todos, directivos con la contratación de los jugadores, cuerpo técnico con las decisiones que muchas veces no se entendieron y jugadores que a lo último se dedicaron más a la pelea que al mismo juego (no hablo de todos). No había claridad en el juego, mala definición, errores de concentración.

Martín Alonso Henao (Tarantela Deportiva)

Por varias razones: una pésima política de contrataciones; mala lectura de los partidos y cambios erróneos, además que nunca se estabilizó una nomina. Le faltó, también, categoría a la mayoría de jugadores, sobre todo a los más experimentados.