La pálida que le dio a Julio César Ortegón en la subida a Manizales

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

"El Pelusa" Julio César Ortegón fue uno de los mejores ciclistas del país en la década del 90.

Ganó la Vuelta a México, la Vuelta a Chile y fue tercero en el prólogo del Giro de Italia de 1992 por detrás del francés Thierry Marie y el español Miguel Induarín.

Ortegón, literalmente, se murió, literalmente, le dio la pálida en una ocasión en la Vuelta a Antioquia, en una etapa que empezó en Medellín y llegó a Manizales.

"Para esa ocasión no estaba bien entrenado; no estuve juicioso. Corría con Manzana Postobón y me dirigían don Raúl Mesa y Elkin Darío Rendón. La etapa arrancó y me volé con dos rivales más. Le dimos muy duro en el cañón de Cauca y nos alcanzaron acá en el sector de La Divisa. Ahí quedé limpio, no tenía conque subir a Manizales. Don Raúl le dijo a "Pollo de finca" (auxiliar, masajista y conductor) que se quedara conmigo, que me acompañara y no me dejara retirar.

Intenté seguir y no era capaz. Me bajé de la bicicleta y le dije que no seguía más y me respondió que no lo podía hacer, que esa era la orden que había dado don Raúl. Discutimos, me tiré en un pastal a un lado de la carretera, cerré los ojos y sin darme cuenta me quedé dormido. "Pollo de finca" esperó un momento y me despertó, ya habían pasado como 30 minutos y me dijo que ya había descansado, que me subiera a la bicicleta y que termináramos la etapa. No sé qué limite de tiempo tenía, pero llegamos.

No sé cómo lo hice, pero la terminé. Al otro día la etapa era al contrario, Manizales - Medellín y como tenía esa facilidad de recuperación física, casi gano en Medellín.

Pienso que pagué caro ese error de no haber entrenado bien para esa carrera".

Ortegón corrió con Caldas, la Licorera de Caldas, Castalia, Postobón y Kelme Avianca.

Se retiró a los 24 años con una lesión en sus rodillas. Hoy tiene 52 años y vive con Francia Helena y sus hijos Mateo y Sofía. También padre de Mateo y Vanessa. Nació para el ciclismo en el sector de Sabinas (vía a Letras); sus dos hermanos, Edward y Orlando, también pedalearon.

P.D.: Para mí Julio César Ortegón es el mejor corredor caldense que he visto. Ojo, no he dicho el más ganador, no, el de más condiciones.