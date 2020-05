La manizaleña Juliana Serna será abogada y en el encierro encontró una motivación para enseñar actividad física

David Muñoz

LA PATRIA | MANIZALES

La vida de Juliana Serna cambió en los dos últimos meses debido al confinamiento que provocó la covid-19. El giro no fue negativo, como les sucedió a otros, sino positivo porque encontró una nueva pasión, en la que ayuda con su conocimiento a varias personas.

Estudia derecho en la Universidad EAFIT, en Medellín, pero el coronavirus hizo que se devolviera a terminar el semestre en Manizales. En junio comenzará su práctica.

Paralelo a sus clases continuó con el ejercicio, el que, dice, siempre ha hecho. La diferencia es que esta vez empezó a publicar sus rutinas en Instagram.

Sus videos tuvieron acogida y comenzó a recibir mensajes de personas que querían seguir sus movimientos. Para ella fue una sorpresa y optó por asesorar a sus seguidores.

"Los aconsejo con lo que he vivido, según mi experiencia, mi alimentación, cómo me entreno y con el fin que quiero lograr. Si quiero ser delgada, pero marcada, voy a tener un tipo de alimentación. Otros me dicen que quieren tener más masa muscular, les doy tips, y más ahora que no tenemos gimnasio, con las repeticiones que deben hacer o las proteínas de animal o en polvo que deben consumir", expresa.

No es experta en actividad física y es lo primero que explica cuando una persona la contacta. "Estudio derecho, y me encanta, pero también me viene apasionando el tema de la nutrición. Al aconsejar a alguien o darle una dieta le aclaro que yo no soy nutricionista, hago cursos, pero no soy profesional. Me gusta que recurran a mí, poderle ayudar a alguien me gratifica, no es malo ayudarlo a mejorar".

Popular

Juliana, con 4 mil 120 seguidores, incrementó su popularidad en la red social cuando comenzó a subir sus rutinas. Normalmente entrena en la mañana. Antes de empezar toma una hoja para mirar qué ejercicios hacer, entrena y, con el músculo desgastado, se graba porque es lo que le quiere mostrar al público.

Por lo general hace tres días de pierna, dos de tren superior y uno de cardio. Comenta que no sube videos todos los días para no saturar, sino que lo hace de lunes a jueves con rutinas variadas e imágenes editadas.

"Siempre me apruebo yo primero antes de subir. Son videos de dos minutos a dos minutos y medio porque solo es mostrar el ejercicio. En el texto cuento la rutina, si son cuatro series solo grabo una y después en los comentarios lo explico para que no se vuelva cansón", sostiene.

Su entrenamiento es de una hora y media y con base en lo que hace describe un paso a paso: "Cuando vamos a iniciar, es activación de músculos con calentamiento y estiramiento, sigue la rutina y al final cardio y estiramiento que es importante".

La sala de su casa es el lugar para entrenar. Aprovecha la vista que tiene en la avenida Alberto Mendoza.

Miedos

Juliana, de 20 años, confiesa que antes no se atrevía a publicar videos porque se "sentía cohibida por el qué dirán, qué pena". Sin embargo, se atrevió y ahora disfruta ayudar a las personas con su aprendizaje.

"La cuarentena nos ha abierto los ojos a muchos y nos hace dar cuenta de que si tú no haces lo que te gusta, nadie lo va a hacer por ti", asegura.

Dejó el miedo y empezó a mostrar su talento, aunque los primeros fueron una prueba. "Al principio la gente tenía que devolverse a ver el video, pero cambié y ahora se ve un ejercicio diferente y con la explicación breve es más fácil".

Y agrega: "En el comentario pongo cuándo es necesario tener levantada la cabeza o el cuerpo de alguna manera. Lo hago para cuidar a los demás y me ha surtido efecto".

Hasta esta semana publicó 25 videos y espera seguirlo haciendo porque, como dice el adagio popular, encontró más satisfacción en dar que en recibir.

Amante del ejercicio

Juliana Serna se considera una apasionada por el ejercicio, y más por su tipo de alimentación porque es vegetariana. Empezó en ballet, estuvo en kick boxing, pole dance y desde hace siete años hace gimnasio. Al principio tuvo instructores, pero aprendió con el tiempo y, por su viaje a Medellín, entrena y hace la rutina sola.

En redes

La deportista considera que Instagram es la red social más efectiva para publicar sus ejercicios. Facebook poco lo utiliza y en Whatsapp no le gusta porque se pierde en las historias.

"En promedio tengo 3 mil 800 vistas y uno solo subió a 1.500. Un video lo guardan 100 personas y eso es mucho para mí. Que 100 personas quieran hacer tu rutina es un cambio y más en tiempos de cuarentena que la gente está sedentaria".

Encuentre a Juliana en Instagram y siga sus rutinas de ejercicios. Su cuenta es @julianasernac.