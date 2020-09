La huella de Víctor Hugo del Río en Manizales y el Once Caldas

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

24 años tenía el volante argentino Víctor Hugo del Río cuando llegó al Once Caldas. Era su primera salida al exterior después de haber estado cuatro temporadas en Racing Club.

Del Río arribó al Cristal (Caldas) y rápidamente se metió en el corazón de los aficionados por su profesionalismo y condiciones. Carlos Fernando Giraldo Ángel, directivo de la época, lo recuerda como un volante clásico de muchas condiciones. "Y no solo eso, sino la calidad de persona, un caballero adentro y afuera".

Giraldo Ángel dice que si la memoria no le falla, fue don Ildorfo Gómez, conocido en la ciudad por ser el dueño de Ropa El Ruiz, directivo del equipo, fue a recogerlo en Bogotá.

Víctor Hugo cuenta una historia que le pasó el día que arribó a la capital de la República.

"Llegué con mi novia, hoy mi esposa. El señor que fue y me recibió me dijo que, mientras salía el vuelo, nos tomáramos un tinto. Me quedé pensando... éste señor por qué me invita a tomar licor a esta hora y siendo directivo. Le respondí que no, que no acostumbraba a tomar licor y menos sin las comidas. Se quedó mirando, soltó la risa y me explicó que un tinto era un café en Colombia".

Estando en Manizales, un día se antojó de una milanesa. Salió del hotel, cruzó la calle, fue cafetería y preguntó por ese plato. Recuerda que le dijeron que qué tipo de plato era ese.

Les explicó cómo lo podían hacer: batir un huevo, rayar perejil y tostadas, más la carne.

"Esperé un momento y después (risas) volvió el señor con un pedazo de carne con dos huevos fritos por encima".

Víctor Hugo, que vive en Ibagué, es un eterno agradecido con Manizales y el Once Caldas: "Es algo especial, fue mi primera salida y allí nacieron Fernanda Lorena y Víctor Hernán. Además, futbolísticamente me supieron esperar hasta que me adapté y jugué bien".

Del Río jugó 3 años en el Cristal Caldas (Once Caldas) y después pasó al Tolima. Reside en la capital del Tolima, donde laboró hasta hace algunos meses con el onceno "Pijao".