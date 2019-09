Kevin Londoño explica por qué llegó tarde al entrenamiento del Once Caldas

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Kevin Londoño tiene matricula condicional con aficionados del Once Caldas. Cada que la "embarra" los seguidores le caen encima y lo critican porque viola las normas del Club.

A comienzos del año sus vecinos lo denunciaron por el exceso de ruido en su casa, horas después de la eliminación del equipo de la Copa Suramericana ;antes del partido con el Patriotas, el 21 de agosto, llegó tarde al entrenamiento y no jugó en el encuentro, y esta semana se repitió la misma situación.

El equipo, después del partido que le ganó el sábado pasado al América, salió dos días de descanso.

Hubo jugadores que viajaron a sus ciudades de origen, entre ellos Londoño que estuvo en Medellín. El martes pasado, las 7:30 de la mañana fue la hora límite de llegada. El jugador, según lo explicado, llegó un minuto más tarde y el técnico Hubert Bodhert no lo dejó entrenar y le ordenó trabajar más tarde.

El mediocampista, que inicialmente dijo que tenía una molestia, seguidamente reconoció la llegada tarde: "Acá tenemos un reglamento, llegué a las 7:31 de la mañana y el reglamento es para todos. Abordé el bus que no era, presenté los documentos y todo es de resorte interno".

Londoño puntualizó que se está comportando bien: "Este semestre nadie puede decir nada, no tengo antecedentes, acepto que antes me equivoqué, pero ahora no he hecho nada".

El técnico Bodhert también entregó su versión y se mostró extrañado por tanto ruido que se ha hecho en los medios con Londoño: "No sé qué pasa con Kevin, que es noticia en toda la ciudad. No pasa nada, me llegó tarde un minuto, soy exigente y lo reprendí".

Al entrenador se le preguntó que no es primera vez que el jugador le llega tarde: "Me toca ir a mirar, aquí muchos han pecado y reciben el mismo trato de Kevin, jugador que es de nosotros y tiene toda la confianza nuestra".

Bodhert cuestionó que a todo momento se señale al jugador: "No entiendo el interés y no me parece que tengamos que señalarlo tanto. Si, violó el código interno, se le recriminó, pero no es para magnificarlo. Creo que hay cosas más importantes para destacar que el caso Kevin Londoño".

El equipo trabajó ayer en el estadio Palogrande para el partido del domingo, a la 1:45 de la tarde, en el estadio Municipal de Ipiales, por la décima jornada de la Liga, la de los clásicos.

La décima

- Sábado 7

3:00 p.m. Cúcuta - Bucaramanga

5:00 p.m. Junior - Magdalena

5:00 p.m. Rionegro - Envigado

7:00 p.m. Santa Fe - Millonarios

- Domingo 8

1:45 p.m. Pasto - Once Caldas

3:45 p.m. Alianza Petrolera - Jaguares

5:00 p.m. Medellín - Nacional

5:45 p.m. Tolima - Huila

7:45 p.m. América - Cali

- Lunes 9

7:00 p.m. Patriotas - La Equidad