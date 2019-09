Juan Guillermo Cuadrado, protagonista en el cierre de la primera jornada de la Liga de Campeones

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Este miércoles se terminó de jugar la primera jornada de la Liga de Campeones de la UEFA, el colombiano más destacado fue Juan Guillermo Cuadrado, quien marcó golazo para la Juventus. También jugaron Dávinson Sánchez, Falcao García, Éder Álvarez Balanta, James Rodríguez y Duván Zapata.

A primera hora los que tuvieron acción fueron Dávinson y Falcao, con Tottenham Hotspur y Galatasaray, respectivamente, consiguiendo empates ambos equipos.

Los ingleses, por su parte, visitaron al Olympiacos y a pesar de haber conseguido una ventaja de dos goles –de Harry Kane y Lucas Moura– los locales igualaron con tantos de Daniel Podence y Mathieu Valbuena. El defensor colombiano disputó los 90 minutos, pero no como central sino como lateral por derecha, una posición en la que por momentos se le vio incómodo.

La escuadra turca sacó un valioso empate de Bélgica –sin goles– en su visita al Club Brugge. El 'Tigre', en su regreso a la Champions League, disputó todo el partido, pero fueron pocas las opciones que tuvo en el frente de ataque teniendo que retroceder en varios pasajes del partido en busca de la pelota.

Además, en el equipo local tuvo participación Álvarez Balanta jugando como mediocampista central los últimos 10 minutos del partido.

En el segundo turno el show se lo robó Cuadrado, en el empate de la Juventus por 2-2 con Atlético de Madrid en el Metropolitano. El oriundo de Necoclí fue titular con el equipo italiano y al minuto 48, cuando los equipos se acomodaban tras el descanso, sacó un zapatazo de zurda al palo más lejano de Jan Oblak; la pelota se metió en el ángulo superior.

Para Juan Guillermo este fue su cuarto festejo en el máximo torneo de clubes de Europa, ya que en las temporadas 15/16, 16/17 y 17/18 marcó gol con la 'Vecchia Signora'.

Durante este mismo compromiso en Madrid estuvo convocado el lateral Santiago Arias, pero Diego Simeone (entrenador del Atlético) no le dio minutos. El titular por el lateral derecho fue el inglés Kieran Trippier y estuvo en cancha todo el partido.

A esa misma hora jugó también James con el Real Madrid en una nueva derrota –ante el Paris Saint-Germain por 3-3– que tiene a Zinedine Zidane en el 'ojo del huracán'. El cucuteño disputó 70 minutos hasta que el entrenador francés lo sacó para darle su lugar a Luka Jovic. En líneas generales, el equipo 'merengue' estuvo ausente en París y así también el '10' de la selección Colombia, salvo algunas jugadas puntuales.

El Atalanta B.C. de Duván y Luis Fernando Muriel cayó goleado 4-0 en la visita al Dinamo Zagreb, en lo que fue un debut internacional negro para la escuadra de Bergamo. El vallecaucano fue titular, mientras que el atlanticense estuvo todo el duelo en el banco de suplentes.

La jornada 2 de la Champions League se disputará los días 1 y 2 de octubre con los siguientes partidos:

Martes 1 de octubre

- Real Madrid Vs. Brugge

- Atalanta Vs. Shakhtar Donetsk

- Galatasaray Vs. PSG

- Tottenham Hotspur Vs. Bayern Múnich

- Estrella Roja Vs. Olympiacos

- Manchester City Vs. Dinamo Zagreb

- Juventus Vs. Bayer Leverkusen

- Lokomotiv Moscú Vs. Atlético de Madrid

Miércoles 2 de octubre

- Genk Vs. Napoli

- Slavia Praga Vs. Borussia Dortmund

- Liverpool Vs. RB Salzburgo

- Zenit Vs. Benfica

- RB Leipzig Vs. Olympique Lyon

- Barcelona Vs. Inter de Milán

- Valencia Vs. Ajax

- Lille Vs. Chelsea