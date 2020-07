"Jorge Enrique Vélez terminó arrodillado con el grupo que lo defendía en Dimayor": Eduardo Pimentel

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Eduardo Pimentel está caliente. El máximo accionista del Chicó, que nunca se arrugó como futbolista, ahora le puso el pecho a la crisis que vive la Dimayor. Esta vez fue de frente contra Gustavo Serpa, dirigente de Millonarios, y contra Jorge Enrique Vélez, porque considera que violó los estatutos y terminó incondional con el grupo de equipos que lo respaldó en medio de esta situación.

- ¿Qué piensa de lo que pasa en Dimayor?

Se rompió todo, la unión, la amistad y hoy afloran sentimientos de poder y de mando. Todo eso marca la división tan grande que hay.

- Pero usted hasta la mitad de la semana pasada respaldaba a Jorge Enrique Vélez ¿Qué pasó?

Siempre estuve en el centro, pensaba que Vélez había tomado malas decisiones en algunas cosas, pero no toda la culpa era de él. Como, estábamos cinco o seis clubes, pero llegó el pronunciamiento de este irresponsable de Alianza Petrolera y por eso madrugamos al otro día a pedir la renuncia de Jorge Enrique Vélez porque estaba arrodillado a los caprichos del grupo que lo estaba defendiendo. Le manejaban la agenda como querían.

- ¿Eso evidencia la defensa de la "institucionalidad"?

Éramos más institucionalistas, pero no por Jorge Enrique Vélez, sino por la Dimayor. Si lo elegimos, lo ideal era esperarlo, pero cometió muchos errores. Por eso muchos le retiraron el apoyo.

- ¿Cómo se explica que quienes defienden la institucionalidad promuevan otra Liga?

Explíquemelo usted. Esto es una locura, por eso le digo que hay mucho mesías, que con micrófono en mano, que dicen estupideces sin conocer los estatutos de Dimayor. Llegaron muchos inversionistas, pero no conocen las normas del mundo al que arribaron. No saben dónde están parados y no pueden venir a presentarse como los salvadores del fútbol.

- Cayeron muy mal las declaraciones de Gustavo Serpa, de Millonarios ¿qué opina?

Esos son los mesías de los que hablo. El hecho de que tengan la plata no significa que sean los mejores. Los grandes fueron los que pusieron las condiciones en el 2000 para definir el tipo de clubes que tenemos hoy. Todos lo cumplimos y ahora los genios, los mesías, vienen a decirnos que estuvo mal hecho y que hay que echarlo para atrás, olvídese de eso.

- ¿Es garantía recibir más recursos para armar equipos más competitivos?

No es garantía. Mire a Millonarios, tiene un gasto anual de $36 mil millones y nosotros de $5 mil millones. Y en 10 años nosotros hemos logrado 1 título y ellos 2. ¿Entonces?, eso no significa que ellos pierden más plata que nosotros. Miremos qué tienen ellos y qué nosotros. No somos parásitos. Millonarios no me da un peso y cuando quise hacer negocios con ellos casi me roban a Yonny Ramírez, que se los gané en tribunales. Los parásitos son ellos.

- ¿Una cosa es un equipo histórico y otra un equipo grande?

Nosotros en muy poco tiempo hemos hecho más que otros se presentan como grandes. Un sirvengüenza de estos no puede hablar así y lo voy a llevar a los tribunales. No puede hablar así de los colegas. Ellos pueden reclamar y es válido, pero habrá que analizarlo con otro tipo de recursos, pero lo acordado atrás, es tema definido. Ellos lo aprobaron y ahora nos la quieren quitar, ahhh, qué tal.

- ¿Qué hacen equipos chicos votando con los grandes, los que les quieren rebajar los ingresos por TV?

Los usan con sofismas de distracción. Los usan y por eso hablo de borregos. Necesitan el 75% de la asamblea y eso es casi imposible. No leen las normas, eso es lo más triste. El señor Serpa, el que se cree el mesías, representa a un grupo que está mamado de perder plata.

- ¿Y entonces qué opina de Jorge Enrique Vélez?

Jorge Enrique es un buen hombre, es un buen tipo, lastimosamente no lo dejaron gobernar y cometió errores. Para mí lo de la TV internacional no es del resorte de él, es de la comisión de mercadeo. Le faltó liderazgo. Cometió errores graves, como la frase que le soltó al Gobierno, sabiendo que viene de un partido de oposición. Y terminó arrodillado con todo el grupo que lo defendía, le hacían la agenda y le decían qué tenía que hacer.

- ¿A qué se refiere?

En los puntos de la citación a una asamblea, le hicieron colocar la sensibilización de la repartición de dineros en el fútbol colombiano, cuando él es el administrador y debía era defender los estatutos. Y no lo hizo. Eso es grave. Por eso perdió la credibilidad. Y cuando propusimos cómo finalizar el torneo, votaron por plancha y en el fútbol no existe la plancha, existe la inteligencia, el análisis, no lo pueden manejar eso así. Votaron el torneo que ellos querían y no el que se podía. El Gobierno ya dijo que no se pueden hacer partidos ida y vuelta, pero como era del América el de la idea y beneficiaron a otros dos clubes, le manejaron la agenda.