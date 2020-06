Jorge Enrique Vélez es poco confiable: Acolfutpro

Carlos Puche González, de la agremiación de futbolistas, dio su visión de lo que sucede hoy con la rama profesional.

¿Cuál es su opinión sobre la gestión de Jorge Enrique Vélez al frente de Dimayor?

No ha sido afortunada. Todo lo de la televisión ha sido un fracaso y los clubes son los afectados por la mala negociación. La implementación del canal Premium de Win ha generado repudio en el país. No han sido afortunadas sus intervenciones y es poco confiable. Son muchos los aspectos que le impiden manejar la crisis; no es líder. No genera confianza en nadie, desconoció a la comisión de mercadeo y adopta determinaciones en contra del fútbol. Aquí quedó en evidencia la fragilidad.

¿Les están cumpliendo a los futbolistas, laboralmente?

Han sufrido recortes, Bucaramanga no cumple; y los acuerdos se han hecho en buen término. Jugador de Leones, otro por Jaguares; Real San Andrés, licencias no remuneradas. La pandemia mostró la fragilidad de los clubes, no de todos.

¿Por qué Acolfutpro no tiene asiento en la Federación?

Lo ordena la FIFA desde el 2008 y Colombia no lo ha implementado. En otros países en la Federación participan fútbol masculino y femenino, árbitros, técnicos, fútbol playa y fútbol sala. Aquí no hay diálogo, aquí hay imposición.

¿Qué opina del momento que vive el fútbol profesional?

Como industria, está golpeado, como todos, pero falta planificación, no es de todos, algunos clubes lo hacen y otros no. Ese tema del Fair Play financiero es una mentira, no lo cumplen en muchos aspectos y de varias maneras. No hay igualdad a la hora de la competencia. El Ministerio del Deporte no tiene los dientes suficientes para hacer cumplir las normas como debe ser.

¿El Ministerio del Deporte ha sido garante de que se cumplan las obligaciones con los clubes?

El Ministerio tiene que cumplir con el procedimiento, etapas, pero nos gustaría verle más capacidad inmediata. Estamos esperando aún sobre la tercerización del Real Cartagena, algo prohibido por la ley. Cúcuta no cumple y hay que sancionar.