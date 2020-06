Jorge Agudelo no pudo dormir para debutar y para llegar al Atlético Nacional

Osvaldo Hernández

El día que a Jorge Agudelo le dijeron que iba a debutar en el fútbol profesional, no durmió: "Me lo dijeron el jueves y el partido fue el sábado, ya se puede imaginar el nivel del estrés y la ansiedad para saltar a la cancha y cumplir ese sueño".

Agudelo está en la historia del fútbol colombiano. Hizo dos goles vitales en la Copa Libertadores de América del 2004 que ganó el Once Caldas. Le marcó el gol definitivo a Barcelona, de Ecuador, para luego pasar a cuartos en cobros desde el punto penal, y a Sao Paulo, de Brasil, para llegar a la final, la que le ganaron a Boca Juniors, de Argentina.

El paisa empezó en el fútbol en Envigado, pero como no veía la oportunidad, optó por irse a laborar a Sofasa, la empresa ensambladora de los vehículos Renault en Colombia: "Jugué hasta tercera categoría y no vi claro el camino para llegar al profesionalismo, me ofrecieron ese trabajo en la empresa y arranqué para allá con mucho guayabo".

Agudelo laboró allí durante 20 meses hasta que le llegó de nuevo la oportunidad de volver a soñar con el fútbol: "Me fui a jugar un torneo vacacional en Envigado de fin de año (El Dorado o BT) y marqué varios goles. Allá en la tribuna estaba don Gustavo Upegui, del Envigado FC, y me volvió a invitar a jugar con el equipo. Fui a la empresa, me apoyaron, saqué una licencia laboral y empecé".

Hasta que llegó ese día del debut a los 25 años ante el Unión Magdalena en el Polideportivo Sur y bajo la orientación técnica de Hugo Castaño: "Yo ya había jugados dos pedacitos de partidos, pero no había sido titular; no era lo mismo. Cuando me anunciaron eso, me emocioné, pero también me llené de ansiedad y por eso no pude dormir, es la verdad. Gracias a Dios hice gol en el partido, quedamos 2-2. El otro gol lo hizo Víctor Cortés".

El otro hecho que le quitó el sueño fue su llegada al Atlético Nacional: "Fue a finales de 1999, estaba en el equipo cuando llegó don Javier Velásquez, presidente del Envigado y me dijo que tenía cita con la dirigencia del Nacional. Fui, cuadré todo y al año siguiente, me tenía que presentar para la pretemporada. Fue ahí cuando me volvió a dar la ansiedad y tampoco pude dormir para llegar a los entrenamientos y encontrarme a todas esas figuras".

En Nacional, Jorge Agudelo compartió con Miguel Calero, Neider Morantes, Tressor Moreno, Oswaldo Makenzie, Dumar Rueda, Manuel Galarcio y el Chaca Palacios.

Jorge, mañana cumplirá 49 años y está casado con Claudia Restrepo. Labora con el Inder de Envigado y es padre de Mariana y Manuela.

A pesar de haber llegado a los 25 años a la rama profesional, jugó con Atlético Nacional, Once Caldas, Envigado, Deportivo Pereira, Deportivo Pasto y Patriotas.