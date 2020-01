Hinchas, disgustados con el canal Premium de la Dimayor

LA PATRIA | MANIZALES

Disgustados están los aficionados del fútbol colombiano por el cobro que hace la Dimayor para ver los partidos de la Liga Betplay. Algunos dicen que es un robo y otros consideran que es injusto porque el balompié internacional no se los cobran, cuando es de más nivel, según expresaron.

$29 mil 900 es el precio del canal Win Sports +, la nueva plataforma para ver a los equipos de la Liga. La señal será gratis hasta el viernes, pero a partir del sábado, 1 de febrero, habrá que pagar para ver encuentros sin comerciales y con mejor producción de televisión, de acuerdo con la oferta que está al aire.

Para Jhon Jairo Osorio es fatal que hagan el cobro porque encuentra mejor oferta en otros países: "En los canales internacionales se ven mejores Ligas y todas están en el paquete que uno le compra al cable operador. Win tiene un costo muy alto". Agregó que en plataformas como Netflix encuentra más entretenimiento.

Entre tanto, Silvio Gallego Posada señaló que comprará el canal, pero lo vio más como una obligación: "Toca comprarlo y analizarlo en el mes. Me gusta la producción y el mercadeo. Al canal le pongo cuatro en una calificación de uno a cinco".

LA PATRIA realizó un recorrido por algunos cafés de la ciudad, en donde las personas se reúnen a ver diferentes partidos en medio de una reunión de amigos.

Opinaron

Yéssica Betancourt, de Santander de Quilichao (Cauca)

No lo voy a comprar, no me cobran la Premier League para que sí lo hagan con la Liga. Veré los partidos por redes.

José Ancízar Colorado, de Los Álamos

Tengo ganas, pero a veces el tiempo no me da para ver los partidos. Además, no me parece rentable.

Antonio Aristizábal, del Centro

Me parece una infamia lo que hacen con los aficionados al fútbol porque le sacan la plata de los bolsillos.

Rubén Darío García, de Peralonso

Me gusta el canal, pero me quedaría difícil pagar el nuevo. Para el hincha del común la situación es complicada para pagar.

Salomé Lima, del Caribe

No me gusta y no pagaría.

Giovanni Lima, del Caribe

Es un robo lo que están haciendo. Uno ve el equipo de uno porque lo quiere, pero el fútbol colombiano no es bueno.

Lina Álvarez, de La Rambla

No pagaría, pienso que no valdría la pena pagar para ver partidos del fútbol colombiano.

Manuel López, de la Arboleda

Sí pagaría porque tiene mejor programación y da todos los partidos, lo que ya no está en el normal y en RCN.

Juan Alejandro Gallo, de la Arboleda

Sí pagaría porque la señal tiene mejor calidad que los otros canales.

Herman Carvajal, de Belén

Lo que hacen es un insulto al fútbol colombiano. Me siento indignado y no voy a pagar.

Humberto Acevedo, de La Estrella

Es un atraco, el fútbol es del pueblo, no de los pocos que pueden comprar un canal.

Julio López, de Palermo

No soy muy aficionado al fútbol y no he considerado comprar el canal.