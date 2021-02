Guía deportiva para todos en Manizales

Caldas - Antioquia, mañana

Manizales. El seleccionado infantil de fútbol de Caldas, que perdió el jueves 0-2 con Risaralda, chocará mañana (4:00 p.m.) con Antioquia por la última jornada del Grupo Uno del Campeonato Nacional que se juega en la Unidad Deportiva. Hoy: 2:00 p.m. Risaralda - Quindío, y a las 4:00 p.m. Antioquia - Chocó.

El Once Caldas juega el lunes

Manizales. La décima fecha de la Liga BetPlay empezará hoy. El Once Caldas visitará el lunes al Pereira. La jornada: Hoy: 5:30 p.m. La Equidad - B. Chicó; 8:00 p.m. Patriotas - A. Junior. Mañana: 2:00 p.m. Envigado - Medellín; 4:00 p.m. D. Tolima - Águilas Doradas; 6:00 p.m. D. Pasto - América; 8:00 p.m. D. Cali - I. Santa Fe. Lunes: 6:00 p.m. Pereira - Once Caldas; 8:00 p.m. Millonarios - Jaguares, y martes: 8:00 p.m. A. Nacional - A. Petrolera.

Siguen en El Tablazo

Manizales. Los torneos de microfútbol y fútbol siete. Microfútbol: Hoy: 7:00 p.m. Escarlata - Santa Cruz; 8:00 p.m. Choque esa Pata - La Bodega; 9:00 p.m. Talleres - Tejares.

Mañana: 2:00 p.m. Los de Juancho - Tercera Edad; 3:00 p.m. US Abogados - Santa Cruz; 4:00 p.m. Corinto - Los de Tino; 5:00 p.m. Llantas y Rínes - Tercera Edad; 6:00 p.m. Llantas y Rínes - US Abogado; 6:00 p.m. Niupy - Corinto. Fútbol Siete: 9:00 a.m. Inter - Praga; 10:00 a.m. Combo - Praga; 11:20 m. Real Unión - Praga; 12:00 m. Javas - Covid 21; 1:40 p.m. Inter - La 2.

Copa de Gigantes en La Enea

Manizales. El campeonato se juega en la cancha sintética de la Ciudadela. Los compromisos para hoy: 9:00 a.m. Enea FC - Deportes Caldas; 12:00 m. Holocausto - Tigers; 1:30 p.m. Estudiantil Villamaría - Talentos Carola; 3:00 p.m. Cumanday - Talentos Caldas; 4:30 p.m. Enea FC - Deportes Caldas.

Cuartos de final en La Bombonera

Manizales. Arrancan los cuartos de final con partidos ida y vuelta. Hoy y mañana será la primera serie. Hoy: 6:30 p.m. New Camp - Los del Mono; 8:00 p.m. Holocausto - La 27.

Mañana: 11:00 a.m. Vidrialum - Servimotos; 12:30 m. Bosques del Norte - Los Pelaos; 2:00 p.m. Heladería La Viña - Volton; 3:30 p.m. La 33 - JMR Cocteles; 5:00 p.m. La Posada - Work Pizza; 6:30 p.m. Los de Jito - Tienda La Amistad.

Parques abiertos

Manizales. Alcázares y Bosque Popular estarán abiertos hoy y mañana. El Instituto de Cultura y Turismo anunció que abrirá, entre las 6:00 a.m. (el Bosque) y a las 5:00 p.m., Alcázares y Bosque Popular el Prado. La idea es evitar que otros espacios de la ciudad se aglomeren de personas. Exigirán el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

Reto en bici hasta Marulanda

Manizales. La Alcaldía de Marulanda realizará el próximo 3 de abril el Desafío Marulanda La Rodada. La invitación para los amantes del ciclomontañismo incluye dos recorridos: 86 kilómetros desde Manizales por la vía a Cementos Caldas y 34 kilómetros desde la finca El Guayabo. Inscripciones: 3215857212-3208186770.

Vaya con cuidado a las ciclovías

Manizales. La Avenida Santander, entre la Calle 63 y Fundadores, más Chipre, La Sultana y La Enea, estarán mañana para la ciclovía dominical. A los usuarios se les recomienda los elementos de bioseguridad: tapabocas y el desinfectante de manos.

Van al Nacional Cros Country

Manizales. Cuatro caldenses participarán este fin de semana en el Campeonato Nacional Cross Country, en Sevilla (Valle del Cauca). Son ellos: María Isabel Ortega, Carlos Mario Patiño, Sergio Rodríguez, Jaime Zuluaga. Van con recursos propios.

Semifinales en la Copa Tenis Láser

Manizales. La Copa Tenis Láser tendrá mañana las semifinales de su torneo en la cancha de Arrayanes. Los partidos: 10:00 a.m. Fortaleza Manizales Minuto 90 - Formadores FC; 2:00 p.m. Independiente Villamaría - Atlético Manizales. En caso de empate habrá definición desde el punto penal.

Semifinales en Arrayanes

Manizales. Mañana se jugarán las semifinales del Campeonato Relámpago en Arrayanes. En el certamen participaron los mejores jugadores y técnicos de la ciudad. Los juegos: 12:00 m. Panadería Octavios Morales Abogados - Heladería La Viña Offside; 4:00 p.m. Celumovil La 21 Pinturas Graniltex - Chivas & Morales Abogados.

Se sostienen en la Baja Suiza

Manizales. Los dos equipos de Tenis Láser son punteros de la Copa Andino Home. Mañana hay jornada: 8:00 a.m. Vidrio Listo Dot - Cochexcars; 10:00 a.m. Ferretería El Barreno - Automotores Japón Korea; 12:00 m. MR Broaster - Tenis Láser Ultradoll; 2:00 p.m. Tenis Láser - Tropicana Orquesta; 4:00 p.m. Emas Dínamo - C.L. La Élite; 6:00 p.m. Rusticas Burger - Médicos de Caldas.

- Posiciones

P. Equipos Ptos

1. Tenis Láser José Ñiñi 25

2. Tenis Láser Ultradoll 23

3. Vidrio Listo Dot 18

4. Cochexcars 15

7. Automotores Japón 15

6. Rusticas Burger 14

5. Tropicana Orquesta 13

9. C.L. La Élite 11

8. MR Broaster 9

10. Emas Dínamo 7

11. Ferretería El Barreno 2

12. Médicos Caldas 0

En La Enea mandan los mismos

Manizales. Con 16 y 19 puntos, respectivamente, Viejo Loco y Cereales Kids lideran el torneo de La Enea. Los juegos mañana: 8:00 a.m. Osorno Inmobiliaria Taberna Bávara - Vidrialum; 10:00 a.m. Su Desvare - Llantas y Rínes Bolivia Heladería La Viña Panasonic; 12:00 m. Universidad de Caldas - Hugo Franco Ing. Panasonic; 2:00 p.m. Capitano Sport Son de La Loma - Viejo Loco Rest. Trébol; 4:00 p.m. Aseguramos - Ingelec Taller Zava.

- Grupo A

P. Equipos Ptos

1. Viejo Loco 16

2. La Toscana Color Print 14

3. Son de la Loma 12

4. Emas 9

5. Universidad de Caldas 8

6. Alta Suiza 7

7. Hugo Franco Ing.- Panasonic 5

8. Combo de Víctor 5

9. Independiente 4

10. Cidecal 2

- Grupo B

P. Equipos Ptos

1. Cereales Kids 19

2. Osorno Taberna Bávara 13

3. Aseguramos 12

4. World Pizza 10

5. Llantas y Rínes 7

6. Ingelec Taller Zava 7

7. Su Desvare 7

8. Vidrialum 5

9. Sintrauniversidad 4

10. Forewaguen 1

Fútbol del mundo

- Hoy

7:30 a.m. Manchester City - West Ham United (Espn)

9:00 a.m. Spezia - Parma (Espn)

9:30 a.m. Bayern Munich - Colonia (Win)

10:00 a.m. West Bromwich Albion - Brighton & Hove (Espn)

10:15 a.m. Sevilla - Barcelona (Espn)

11:00 a.m. Dijon - París Saint-Germain (Directv)

11:00 a.m. Galatasaray - Erzurumspor (Win)

12:00 m. Bolognia - Lazio (Espn)

12:30 m. Alavés - Osasuna (Directv)

2:45 p.m. Hellas Verona - Juventus (Espn)

3:00 p.m. Getafe - Valencia CF (Espn)

Fútbol de Liga hoy

- Cancha de La Asunción: 2:00 p.m. Cafeteros - Semenor; 4:00 p.m. Independiente Villamaría - Coch.

- Cancha de Aranjuez: 8:00 a.m. Escarlta - Club Deportivo Alexáner Rozo; 10:00 a.m. Once Deportivo - Once Deportivo; 12:00 m. Fortaleza Manizales - Coch; 2:00 p.m. Kumanday Caldense - Serna FC; 4:00 p.m. Real Manzanares - Aranjuez Papi Pan.

- Cancha Luis Fernando Montoya: 2:00 p.m. Estudiantil Villamaría - Enea FC; 4:00 p.m. River Manizales - La Cantera.

- Estadio de Neira: 3:00 p.m. Futuros Neira - Alianza Manizales.

- Cancha de la U. de Caldas: 12:00 m. Bambinos - Taiger; 2:00 p.m. Campeones Manizales - Asofútbol; 4:00 p.m. Team Enea - Atlético Manizales.

- Cancha de la Baja Suiza: NAJ FC - Escarlata Villamaría.

Fútbol de Liga, mañana

- Cancha de Aranjuez: 8:00 a.m. Alexánder Rozo - Constructora Gómez Pavón; 10:00 a.m. Amigos FC - Gamatex Pinturas; 12:00 m. Diligenciando Manizales - Jugar Aprender y Crear; 2:00 p.m. LM Abogados - Vergara Construcciones; 4:00 p.m. Halcón Imperial - La Garrucha.

- Cancha de la U. de Caldas: 12:00 m. Peralonso - Deport Manizales; 2:00 p.m. Holocausto FC - River Fensecoop; 4:00 p.m. Dimas Barber - Universidad del Quindío.

- Fátima: 2:00 p.m. Reales - Tasca Burguer; 4:00 p.m. Ingeodril - NAJ FC.

- Cancha Luis Fernando Montoya: 12:00 m. Arcila FC - Real Alcázares; 2:00 p.m. Churrasco Loco y Más - Estudiantes FC.

- Polideportivo de Villamaría: 8:00 a.m. Cafeteros - Atlético Manizales; 4:00 p.m. Deportes Santa - Taller Alejo.

Baby fútbol mañana

- Cancha Terminal

9:00 a.m. CD NKI B2 - Asofutbol

10:00 a.m. Manizales FC - Athletics

11:00 a.m. Manizales FC - Fortaleza

12:00 m. Holocausto Norte - Athletics

1:00 p.m. CD Manizalitas - Santa Cruz

2:00 p.m. CD NKI B2 - Asofútbol

3:00 p.m. Los Cracks - Alexánder Rozo

4:00 p.m. Parceritos - Titanes

- Cancha 2 Baby C

9:00 a.m. Club Talentos - Fortaleza

12:00 m. Unión Manizales - Valford

1:00 p.m. Casita Ravasco - Cafeteros

2:00 p.m. Asofútbol - Valford

3:00 p.m. Cafeteros - Athletics

4:00 p.m. Los Cracks - Licorera

- Cancha Ruta 30

7:45 p.m. Alexánder Rozo - Cafeteros; 9:00 a.m. Athletics - Titanes; 10:00 a.m. Athletics Club - Manizales FC; 11:00 a.m. Casita Ravasco - Unión Manizales; 12:00 m. Holocausto Norte - Fortaleza; 1:00 p.m. CD Manizalitas - Santa Cruz; 2:00 p.m. Casita Ravasco - Asofútbol; 3:00 p.m. Campeones - Huracanes; 4:00 p.m. Titanes - Campeones.

Cinco juegos en la Copa Manizales Basketball

Manizales. Se disputa en el coliseo mayor Jorge Arango Uribe de la Unidad Deportiva Palogrande. Hoy: 12:00 m. U. de Caldas - Simple Dorada; 4:00 p.m. Simple Dorada - Águilas Pereira; 5:15 p.m. Power Élite - Power Mix; 6:30 p.m. Power - U. de Caldas; 7:15 p.m. Osos de Caldas - Retadores. Miércoles: 7:00 p.m. Milenium - MBC.

- Posiciones Masculino

P. Equipos Ptos

1. Más Magia 8

2. MBC juvenil 7

3. Power 6

4. Cerveceros 6

5. Simple La Dorada 5

6. Osos de Caldas 6

7. Álex Deportes 3

8. U. de Caldas 3

9. Retadores 3

10. Águilas Pereira 2

- Posiciones Femenino

P. Equipos Ptos

1. Power Élite 4

2. Power Mix 4

3. MBC juvenil 3

4. Milenium 2

5. MBC Infantil 2

Por Marchagás

- Hoy

4:00 p.m. Real Sociedad - Enea FC

7:00 p.m. Compured Manizales - MAM

6:00 p.m. El Chape - Tax La Feria

7:00 p.m. Compraventa El Paisa - Conexiones La Nueva

8:00 p.m. Taller Las Encimadas - Casa Restrepo

- Mañana

10:00 a.m. Embragues y Cajas Quintero - Sinergia Agencia BTL

11:00 a.m. Arsenal Autos Profe - Mega Soluciones

11:00 a.m. Audiocar Manizales - Heladería La Viña

12:00 m. AGG Ingeniería - Frumex

12:00 m. Taller Encimadas - La Furia Roja

1:00 p.m. La Familia - Créditos HCG

1:00 p.m. Jenavi FC - Everton

1:00 p.m. Prometálicos - Los Galácticos

2:00 p.m. Leones - Platense

2:00 p.m. Metálicas y Flejes Castaño - Juventus

3:00 p.m. Tumaco FC - Uno 27

3:00 p.m. Ingenieros - Materiales Caldas

4:00 p.m. Rusticas Burger - Gamaco FC

4:00 p.m. La 18 - El Alto

5:00 p.m. Don Flauton - Los Primos

5:00 p.m. GR Construcciones - Siete Caldas

5:00 p.m. Zona Movil FC - Los Pepes

6:00 p.m. Real Club - Los Carrys

6:00 p.m. Pely Plásticos - La Villa

7:00 p.m. Cedi - Virgin Mobile

8:00 p.m. Los Buchones FC - Konami

8:00 p.m. Tottenham - Real Santa Ana