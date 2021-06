Guía deportiva para hoy y mañana en Manizales

LA PATRIA I Manizales

A ver el GP de Francia

Madrid. El holandés Max Verstappen -que aventaja en cuatro puntos al séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes)- y su colega mexicano Sergio Pérez -ganador de la última carrera, tratarán de certificar hoy y mañana (8:00 a.m.) los lideratos de Red Bull en el Mundial de Fórmula Uno en el Gran Premio de Francia, séptimo del año, en el circuito de Paul Ricard.

Espadazos en esgrima

Manizales. La esgrima de Caldas compite este fin de semana en la Copa Nacional de Ibagué. Fueron con el apoyo de la Gobernación de Caldas, Kevin Restrepo y Juan Manuel García, en espada mayores; Andrés Gómez Novoa , en florete mayores, y Luisa Giraldo González (en la foto), en M15, quien ya ganó medalla de plata.

Final final de la Liga BetPlay

Manizales. Mañana, a las 3:00 p.m. (Win+), empezará el segundo y último juego de la final de la Liga BetPlay. Millonarios y Deportes Tolima definen el campeón. Ambos equipos empataron 1-1 el jueves pasado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Colombia juega mañana

Manizales. Colombia, que le ganó a Ecuador y empató con Venezuela, volverá mañana a la Copa América. A las 7:00 p.m. chocará con Perú. En el otro juego, pero a las 4:00 p.m., se encontrarán Venezuela y Ecuador. El lunes: 4:00 p.m. Uruguay - Chile (Cuiabá), y 7:00 p.m. Argentina - Paraguay (Brasilia).

Portugal - Alemania, por la Eurocopa

Berlín. Portugal, con Cristiano Ronaldo, más la confianza que le da la goleada lograda en la primera jornada ante Hungría, se mide hoy (11:00 a.m.) una Alemania en apuros que llega necesitada tras haber caído en su primer partido ante Francia. Otros juegos del día: 8:00 a.m. Hungría - Francia, a las 2:00 p.m. España - Polonia.

Corren el Nacional de Maratón

Manizales. Seis ciclistas de Caldas participarán este fin de semana al Campeonato Nacional de Maratón en MTB en Ibagué. Son ellos: Alejandro Granada, Sofía Villegas, Jorge Wílmer Valencia, Carlos Andrés Serna Castellanos, Arley Ocampo Torres y Óscar Humberto Flórez.

Deporte con la Alcaldía

Manizales. La Secretaría del Deporte de Manizales tendrá actividad el fin de semana: Hoy, a las 5:30 de la tarde, harán la Noche de los Mejores en Agua Bonita. Mañana tendrán el torneo veredal de fútbol en Lisboa, el torneo femenino de fútbol en el Arenillo y el programa recreativo de discapacidad en el Kilómetro 41.

A las ciclovías, con cuidado

Manizales. Mañana habrá ciclovías en la ciudad. La Secretaría del Deporte de Manizales anunció la realización del programa, pero con los protocolos de bioseguridad (tapabocas, distanciamiento y limpieza de manos). Habrá actividad en la Avenida Santander, Chipre, La Enea y La Sultana.

Vea en La Enea

Manizales. Vidrialum e Ingelec en el Grupo A, Cereales Kids en el B, Hugo Franco en el C y World Pizza con Aseguramos en el D, lideran los cuadrangulares en La Enea. Juegos para mañana: 9:00 a.m. Emas - Independiente; 11:00 a.m. World Pizza - Aseguramos; 1:00 p,m. Ingelec Taller Zava - La Toscana Color Print, y a las 3:00 p.m. Son de La Loma Capitano Sport - Vidrialum.

Torneo en el Inem

Manizales. Forewagen en el Grupo A y Once Amigos en el B, son los punteros. Mañana: 8:00 a.m. Trofeos Leo - Alta Suiza; 10:00 a.m. Empanadas Mauro - Tenis Láser; 12:00 m. Metálicas Salazar - Once Amigos; 2:00 p.m. Universidad de Caldas - Nano FC; 4:00 p.m. Catalanes - Aquamaná.

Infantil en La Bombonera

Manizales. Torneo infantil para niños y niñas: Hoy: 9:00 a.m. Estrellas Caldas - Efrec Justeam; 10:00 a.m. Estrellas Caldas - Efrec Justeam; 11:00 a.m. Tigers - Los Pibes; 12:00 m. Talentos - Los Pibes; 1:00 p.m. Talentos -Efrec Justeam; 2:00 p.m. Arsenal - Efrec Justeam; 3:00 p.m. Bambinos - Los Bro; 4:00 p.m. Bambinos FC - Zapote; 5:00 p.m. Arsenal - Efrec Justeam.

Veteranos en La Bombonera

Manizales. Hoy: 6:00 p.m. Super Arroz La Paralea - Inversiones Espejo; 7:30 p.m. River - United; 9:00 p.m. La 33 - Ardyco Construcciones. Mañana: 8:00 a.m. Los del Mono - El Carmen; 9:00 a.m. Rapitienda Medellín - New Camp; 11:00 a.m. Racing FC - Claro FC; 12:30 m. United - Los de Hito.

En El Tablazo

Manizales. Microfútbol veteranos hoy: 7:00 p.m. Ferretería Tablazo - Santacruz Motos; 8:00 p.m. Escarlata - Javas FC; 9:00 p.m. SJ - Solucionarte.

- Veteranos, mañana: 2:00 p.m. Inter - San Peregrino; 3:00 p.m. Real Sociedad - Los Amigos; 4:00 p.m. Tercera Edad - Corinto; 5:00 p.m. Los de Tino - Japón Korea; 6:00 p.m. Llantas y Rínes - La Bodega.

- Copa de microfútbol, mañana: 9:30 a.m. Reencauche FC - Praga; 10:40 a.m. Arsenal - Combo FC; 11:50 a.m. Javas FC - Borussia; 1:00pm La Recocha - Ajax; 2:10 Sportin - S.J..

En Marchagás

- Hoy

5:00 Embragues y Cajas Quintero - Prometálicos

7:00 p.m. Milenials FC - Pollos del Campo

7:00 p.m. Italia - Discoteca Cuando Quieres Quiero

9:00 p.m. Defensor Sporting - Metálicas y Fletes Castaño

- Mañana

10:00 a.m. Bosque - The Zoo.

4:00 p.m. Distritiendas - Apolo

5:00 p.m. Juan Repuestos - Dortmund

6:00 p.m. GR Construcciones - Taller Las Encimadas

6:00 p.m. El Equipos Más Grande - Atlético

7:00 p.m. Porto FC - Llaves y Controles

- Hoy

5:00 p.m. Streef Soccer - Autoeléctricos Arboleda

6:00 p.m. River - Amigos Chec

6:00 p.m. Enea FC - Tienda Naturista

7:00 p.m. Compured - Ingeniebrios

8:00 p.m. Mocho Caspa - Alcaldía de Villamaría

8:00 p.m. Combo FC - Francia

8:00 p.m. Manizales Bayern - Restaurante Gran China

9:00 p.m. FC Bosque - Euro Repuestos El Bombi

- Mañana

10:00 a.m. Taller JYD - Besiktas

10:00 a.m. Nacional de Consumo - La 39

11:00 a.m. Maestri 505 - Cootransnorcaldas

11:00 a.m. Manizales City - Mackdiesel

3:00 p.m. Ingeniebrios - Concejal Orlando

3:00 p.m. Sevilla FC - Vodka Juniors

4:00 p.m. Colchonería La 23 - Villa City

5:00 p.m. AGG Ingeniería - P.S.G.

5:00 p.m. Piamonte - La 11

5:00 p.m. Panamericana - Turín

6:00 p.m. Aluminios Cartab - Lizarralde

7:00 p.m. Spurs Aranjuez - Gallo Store