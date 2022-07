Guía deportiva ir o ver en el puente festivo en Caldas

La Leyenda del Dorado, mañana

Manizales. 1.500 ciclistas llegaron a la ciudad para participar mañana, en Palestina, en la Leyenda del Dorado Series. Serán 70 kilómetros de recorrido con 2.064 metros de desnivel. Arrancará en Confa de La Rochela y pasará por la hacienda Guadalupe, la vereda Cartagena, el canal La Estrella, la hacienda La Miranda, vereda El Trébol, La Esmeralda, hacienda Santa Helena y Los Mangos, para terminar en el mismo punto de inicio. También hay Feria Comercial de la Bicicleta en el Centro Comercial Sancancio.

El Once Caldas debuta el jueves

Manizales. Salió la programación de la primera fecha de la Liga BetPlay II y el Once Caldas debutará el próximo jueves, a las 4:00 de la tarde, ante el Unión Magdalena. Ocho días después, el 13, el Blanco hará su debut como local ante La Equidad, a las 6:10 de la tarde, en el estadio Palogrande.

En la Copa Ciudad de Villamaría

Manizales. La Copa Ciudad de Villamaría tendrá actividad hoy, mañana y el lunes festivo. Hoy: 6:00 p.m. Marquesinas Manizales - Masiaz Sub-23; 8:00 p.m. Escuela Villamaría - Escuela Villamaría. Mañana: 2:00 p.m. Mabe Campeones Manizales - Alcaldía de Chinchiná; 4:00 p.m. Once Caldas - Salón de Eventos La 33. Lunes: 8:00 a.m. La Posada FC - Taberna Bávara; 10:00 a.m. Cesca Llanitos - Opera Eventos; 12:00 m. Deportivo Kumanday - Academia Fiera Gutiérrez; 2:00 p.m. Deportes Caldas - Ideas Constructivas;

4:00 p.m. Universidad de Caldas - Masiaz FC; 6:00 p.m. Lavadero El Poli - Universidad Nacional.

Ciclovía mañana y el lunes

Manizales. La Secretaría del Deporte de Manizales anunció que hará ciclovía mañana y el lunes festivo. El programa se cumple de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía por la Avenida Santander, de la Calle 63 a Fundadores, y en La Sultana y Chipre. Allí se puede pedalear, correr, trotar, caminar y patinar.

Manizales FC, de local

Manizales. Manizales Fútbol Club jugará hoy, a las 2:00 de la tarde, en la cancha sintética Luis Fernando Montoya de la Unidad Deportiva, por el Nacional de Primera C. Recibe al Atlético Cafetero del Quindío. El onceno caldense es tercero en la tabla por detrás del Atlético Cartago y Masiaz FC.

Masiaz y Salamina, mañana

Manizales. Masias FC y Semilleros Talentos de Salamina, los otros dos equipos de Caldas en el Nacional de Primera C, jugarán mañana (3:00 p.m.) y de visitantes. Mientras Masiaz visitará a la escuela Andrés Escobar en el estadio Alberto Mora Mora, Salamina lo hará (3:00 p.m.) en Armenia ante Tigres.

Se corre el Gran Premio de Gran Bretaña

Madrid. El finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) marcó el mejor tiempo ayer en el primer y lluvioso entrenamiento libre para el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará hoy y mañana (9:00 a.m., por Star+) en el circuito inglés de Silverstone y en el que apenas se rodó. Max Verstappen lidera el Mundial con 175 puntos, 46 más que 'Checo' y con 49 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero en el certamen, que marcó el cuarto tiempo de la sesión, a segundo y medio de Bottas.

Microfútbol en El Tablazo

Manizales. Microfútbol, mañana: 4:00 p.m. Independiente - Los de Tino; 5:00 p.m. PSG - Real Sociedad; 6:00 p.m. Delicias Estambul - Guillicaspa; 7:00 p.m. Jenavi Machete - Santa Cruz Motos. Fútbol 7: 8:30 a.m. One Sport - Burger Pizza; 9:40 a.m. Arsenal - Galácticos; 10:50 a.m. Inter Zacatecas - Zona 11; 12:00 m. Pumas - Javas; 1:10 p.m. River - Java.

En San Isidro

Manizales. Se disputa la tercera fecha del Grupo A del torneo Senior Máster de San Isidro. Mañana: 7:30 a.m. Trofeos Leo - Once Amigos; 9:15 a.m. Deportivo Veracruz - Villa Pilar; 11:15 a.m. Metálicas Salazar - Remodelar; 1:00 p.m. Empanadas Mauro - Maquiagro; 2:30 p.m. Forewagen - Madrid Míster; 4:00 p.m. Gran Combo - Fundigonzalez.

Cabal y Farah avanzan firmes en Wimbledon

Londres. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah dieron ayer un nuevo paso en Wimbledon al superar la segunda ronda del torneo tras vencer con solvencia a la pareja formada por los portugueses Nuno Borges y Francisco Cabral (7-5, 6-4 y 6-2). En apenas dos horas de juego, los colombianos, sextos cabezas de serie y campeones en la hierba londinense en 2019, despacharon a sus rivales portugueses en un partido en el que hicieron valer su superioridad al servicio, sin conceder ni una sola rotura. Cabal y Farah llegaban con dudas a Wimbledon, tras sus malas actuaciones en los torneos previos sobre césped, pero vuelven a demostrar que habrá que contar con ellos un año más como serios candidatos al título.

Primer líder del Tour

Copenhague. El belga Yves Lampaert (Quick Step Alpha Vinyl) es el primer líder de la 109 edición del Tour de Francia tras imponerse ayer en la contrarreloj inicial de 13,2 kilómetros disputada en Copenhague y con la lluvia como protagonista. Lampaert (Izegem, 31 años), marcó un tiempo en meta de 15.17 minutos, a una media de 51,7 km/hora, aventajando en 5 segundos a su compatriota Wout Van Aert (Jumbo Visma) y en 7 al esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates). Daniel Felipe Martínez, del Ineos Grandiers, fue 33 a 44 segundos; Nairo Quintana (en la foto), de Arkea Samsic, 46 a 49, y Rigoberto Urán, de EF Education, 109 a 1,14. Se ve por Espn y Caracol.