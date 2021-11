Fútbol para todos los gustos con los torneos de Manizales

Los cruzados en Villa Beatriz

Manizales. En el VIII torneo de fútbol Senior Máster - Copa Pastelería Venecia -, para mayores de 50 años, están listos los cruzados, después de la primera fase. Serán hoy: 9:00 a.m. Universidad de Caldas - JJ Abogados; 11:00 a.m. Los Amigos - JC RJ Fútbol; 1:00 p.m. La Toscana Color Sprint - Jer Publicidad; 3:00 p.m. Lázer Productos - Los Pelaos.

- Posiciones





P. Equipos Puntos 1. Lazer Productos 25 2. La Toscana 17 3. Los Amigos 14 4. U. de Caldas 14 5. J.J. Abogados 11 6. J.C. R.J. Fútbol 11 7. Jer Publicidad 10 8. Los Pelaos 10 9. Metálicas Salazar 8 10. Coocalpro 6

El Senior Máster en San Isidro

Manizales. Cinco partidos tendrá hoy el Senior Máster que se juega en la cancha de San Isidro. Programación: 7:45 a.m. Deportivo Veracruz - Trofeos Leo; 9:45 a.m. Forewagen - Nano FC; 11:45 a.m. Cidecal - Fundigonzalez; 1:45 p.m. Aquamaná - Construgama; 3:30 p.m. Inmedent - Universidad de Caldas.

Posiciones





P. Equipos Puntos 1. Autos Naessa 11 2. Once Amigos 10 3. Alta Suiza 8 4. Taller Adelmo 7 5. Catalanes 5 6. Empanadas Mauro 4 7. Litoarte 2 8. Construgama 2 9. Tenis Láser 2 10. U. de Caldas 1

Segunda en Carabineros

Manizales. Entre hoy y mañana se jugará la segunda de los triangulares de la segunda fecha del Élite Femenino de Fútbol que se juega en Carabineros. Hoy: 1:30 p.m. Club Caldense - Atlético Manizales; 3:30 p.m. Wicam América - DC Coxti. Mañana: 9:00 a.m. Supía FC - Alianza Manizales. Las jugadoras deberán portar el carné de vacunación.

- Posiciones

Grupo A





P. Equipos Puntos 1. Wicam América 3 2. DC Coxti 3 3. Alianza Manizales 0

Grupo A





P. Equipos Puntos 1. Club Caldense 3 2. Supía FC 0 3. Atlético Manizales 0

Pintuacabados, líder en Arrayanes

Manizales. Es líder con 22 puntos en el III torneo Aguardiente Cristal en Arrayanes. Para hoy: Hoy: 8:00 a.m. Salazar Construcciones - Real Vélez. Mañana: 8:00 a.m. Paraíso FC - Heladería La Viña; 10:00 a.m. Panadería Octavios - Panadería El Cafetal; 12:00 m. Celumovil La 21 - Pollos del Campo; 2:00 p.m. Buldos Serco By Compuser - Fama Aguas de Manizales; 4:00 p.m. Gallo Store - Rincón del Buho; 6:00 p.m. ML Abogados - Pintuacabados; 8:00 p.m. Once Manizales - Fisioacuática.

- Posiciones





P. Equipos Puntos 1. Pintuacabados 22 2. Criadero San Miguel 19 3. P. El Cafetal 17 4. Rincón deñl Buho 16 5. Panadería Octavios 16 6. Fama Aguas Manizales 15 7. Celumovil La 21 15 8. Paraíso FC 15 9. Fisioacuática 10 10. Heldería La Viña 10 11. ML Abogados 9 12. Pollos del Campo 8 13. Buldos Serco BY Compuser 8 14. Gallo Store 7 15. Once Manizales 7 16. Salazar Construcciones 5 17. Real Vélez 4

Sólido en la Baja Suiza

Manizales. Es el equipo del Grupo CYC, puntero con 16 unidades. Para mañana: 8:00 a.m. Real Caldas - Botero y Abogados; 10:00 a.m. Grupo CYC - Santa Sofía; 10:00 a.m. Rusticas Burger - Midas Company; 2:00 p.m. Dínamo - Con Amor Pastelería; 4:00 p.m. RX24 Ultradoll - Asesorías Ocupaciones; 6:00 p.m. Semenor La Red - Vergara Construcciones; 8:00 p.m. Mabe Campeones - Coach Bank.

- Posiciones





P. Equipos Puntos 1. Grupo CYC 16 2. RX24 Ultradoll 13 3. Semenor La Red 12 4. Con Amor Pastelería 10 5. Midas Company 10 6. Mabe Campeones M. 9 7. Dínamo FC 9 8. Coach Bank 7 9. Vergara Construcciones 7 10. Botero y Abogados 6 11. Real Caldas 5 12. Rusticas Burger 5 13. Asesorías Ocupacionales 1 14. Santa Sofía 0

Cómodo en Arrayanes

Manizales. Campeones Manizales, con 24 puntos, es puntero, con tres más que el Once Caldas en la Copa Marquesinas Manizales. Para hoy: 10:00 a.m. Cantera Caldense - Campeones Manizales; 12:00 m. Manizales FC - River Manizales; 2:00 p.m. Once Caldas - Holocausto; 4:00 p.m. Unión Manizales - Fortaleza Manizales; 6:00 p.m. Aranjuez - Fortaleza Puntualcar. Mañana, en Aranjuez: 8:00 a.m. Aranjuez - Fortaleza Manizales.

- Posiciones





P. Equipos Puntos 1. Campeones Manizales 24 2. Once Caldas 21 3. Fortaleza Manizales 19 4. Fortaleza Puntualcar 19 5. Manizales FC 18 6. Formadores 15 7. Cafeteros 13 8. Aranjuez 13 9. Atlético Manizales 11 10. Wikam 9 11. Cantera Caldense 9 12. Holocausto 7 13. River Manizales 4 14. Unión Manizales 1

La Asunción, después de enero

Manizales. El Torneo de Fútbol La Asunción - Copa Full-Reto Aladino Salas de Juegos- volverá a actividades el 9 de enero. La cancha es sometida a un proceso de recuperación.

- Posiciones





P. Equipos Puntos 1. MR Broaster 17 2. Storevanner 16 3. 602 Sandra Óptica 13 4. Fonda Venga que no es pa eso 12 5. Tenis Láser 12 6. Selección La Carola 12 7. Aladino Salas de Juego 10 8. Dimas Barbery 10 9. Banda Sinaí 9 10. Donde Gallo 9 11. Deportivo La 20 8 12. Inmedent Real Caribe 8 13. Heladería La Viña 7 14. Construequipos Caldas 0

Ideas Constructivas, primero en Reyes Magos

Manizales. Con 15 puntos es puntero del Reyes Magos. Para mañana: 10:00 a.m. La Roka Estanquillo El Parque - Selección Aranjuez Serco Papipan; 12:00 m. Novo Construcción y Diseño - Llanitos Alcaldía de Villamaría; 2:00 p.m. Alcaldía Palestina - Hospital Santa Sofía - Club Deportivo Estudiantil Villamaría; 4:00 p.m. Ideas Constructivas - Salón de Eventos La 33; 6:00 p.m. Aladino Justean Distrideportes Caldas - El fiambre Luz y Vida Créditos Gómez.

- Posiciones





P. Equipos Puntos 1. Ideas Constructivas 15 2. Tenis Láser 13 3. Aranjuez Serco 13 4. Opera Eventos 10 5. Café Redes 7 6. Salón de Eventos La 33 7 7. Llanitos A. de Villamaría 7 8. El Fiambre 4 9. Aladino Justeam 3 10. CD Estudiantil 3 11. Alcaldía de Palestina 1 12. Novo Construcción 0 13. La Roca Estanquillo 0

En La Bombonera

Manizales. El torneo de fin de año se juega en Mayores y Veteranos en El Carmen. Hoy: 4:30 p.m. Baldosas del Norte - Efrec; 6:00 p.m. Óptica Cristalino - All Boys; 7:30 p.m. Super Arroz - Indeportes Felinos; 9:00 p.m. RG Consultorías - Quilmes. Mañana: 9:30 a.m. Los Pelaos - Radar; 11:00 a.m. Baldosas del Norte - La 33; 12:30 m. Real Sociedad - Quilmes; 2:00 p.m. Familia Vásquez - Piratas del Caribe; 3:30 p.m. Marubar - Los de Papas; 5:00 p.m. Sttugart - RG Consultorías; 6:30 p.m. Los del Paisa - J Burger; 8:00 p.m. Óptica Cristalino - Barbería Los Bro.

- Posiciones

Mayores A





P. Equipos Puntos 1. La 33 13 2. Óptica Mejía 12 3. El Paisa 10 4. El Nevado 10 5. J. Burger 8 6. Galaxis FC 6 7. Tienda Natural 6 8. Los del Paisa 3 9. Baldosas del Norte 1 10. Efrec Justeam 0

- Mayores B





P. Equipos Puntos 1. Radar Topografía 15 2. All Boys 13 3. Marubar 9 4. Familia Vásquez 9 5. Los Pelaos 7 6. Óptica Cristalino 4 7. Piratas del Caribe 4 8. Barbería Los Bro 3 9. Los de Papas 3 10. Los Gatos 0

