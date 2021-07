Fila de reclamos para el Once Caldas al iniciar la venta de boletería para el domingo

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Sebastián Patiño no daba abasto ayer en las afueras de la puerta 18 del Palogrande. El funcionario del Once Caldas les explicó a los hinchas las dudas con las que llegaron a comprar la boleta y volver el domingo al estadio.

Como la de Eliécer Toro, quien dice que no sabía nada de la donación de los abonos que pidió el equipo: "Tengo entendido que una donación es voluntaria y me la hacen a la brava, que no tenemos derecho. Espero que me solucionen la situación".

Por momentos, Patiño tuvo que hablar fuerte para que todos lo escucharan. Las respuestas no convencieron a los seguidores blancos, quienes se quejan porque aparecen como donantes del abono sin haber autorizado.

El año pasado el Club emitió un comunicado en el que, ante la pandemia, les planteó dos opciones de ayuda a los abonados: "1. Te solidarizas con el Club donando el saldo pendiente de tu abono 2020; 2. Tu saldo lo puedes utilizar como parte del pago del abono 2021".

Seguidamente les indicó: "agradecemos estos gestos de respaldo. Por eso, si no recibimos tu respuesta antes del 31 de octubre del 2020, entenderemos que has elegido la renuncia al saldo de abono".

Muchos se quejaron ayer porque, según ellos, no fueron notificados y hoy aparecen como donantes sin haber autorizado. Querían claridad sobre sus abonos.

Paula Salazar, de mercadeo del Once Caldas, reiteró ayer en la tarde que "Claramente se informó por redes sociales, en radio y en la Tienda, que el que no diligenciaba el formulario se daba por entendido que había donado su abono".

El viernes pasado, Tulio Mario Castrillón, presidente del Club, dijo en el Fondo Cultural Cafetero que de los 6.500 abonados, 1.500 donaron el abono y 5.000 no lo aceptaron.

El lunes pasado, Salazar explicó que 3.960 seguidores habían cedido el abono y que 3.340 no lo habían cedido.

Hasta el viernes le venderán la boleta a los donantes. Y a partir de ese día atenderán a los demás.

El equipo profesional jugará hoy con el Medellín en la tercera fecha de la Copa BetPlay. En esta instancia chocarán los equipos de la B que superaron las dos primeras fases con los de la A, sin contar los que accedieron a torneos internacionales este año.

Precios en otras plazas

- En Manizales





Norte $40 mil Sur $40 mil Oriental $60 mil Occidental $70 mil

- En Armenia





Oriental $20 mil Sur $20 mil

- En Barranquilla





Oriental $50 mil Occidental: 100 mil Palco Occidental $100 mil Palco oriental $50 mil Sur y Norte $30 mil

- Medellín (con el DIM)





Occidental $80 mil Oriental $50 mil Norte y Sur $30 mil

Ficha técnica

Estadio Atanasio Girardot

Hora: 8:00 p.m.

TV: Win+

Árbitros: Luis Matorel (Bolívar), Luis Navarro (Valle del Cauca) y Fernando Casrellanos (valle del Cauca).

Posibles Formaciones

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Germán Gutiérrez, Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid; David Loaiza, Adrián Arregui, Javier Reina (Sebastián Hernández), Vladimir Hernández, Edwar López y Agustín Vuletich

Once Caldas: Gerardo Ortíz, Santiago Roa, Yoiver González, Fabrizio Buskiazzo, Nicolás Giraldo, Robert Mejía, Sebastián Guzmán, Hárrison Otalvaro, Alejandro García, Juan David Pérez y Nicolás Messiniti.

La jornada

- Hoy

3:00 p.m. Patriotas - Real Santander.

6:00 p.m. Bucaramanga - Envigado.

8:00 p.m. Medellín - Once Caldas

- Mañana

5:30 p.m. Jaguares - Barranquilla

7:00 p.m. Chicó - Llaneros

7:40 p.m. Pereira - Boca Juniors

Inconformes

Diego Humberto Cardona

Nstoy esperando qué me dicen de los abonos. No tengo redes sociales y no vi notificaciones. Tengo dos abonos y, si aparezco como donante, no compro boleta. Ellos tomaron la decisión para ellos y no para nosotros.

Jhon Jairo Muñoz

Quiero ir, pero estoy muy triste. No es justo que el Once Caldas tome la decisión para ellos, sin consultar. No soy adulto mayor y no manejo redes sociales. Hasta hoy me vengo a dar cuenta que aparezco como donante cuando no autoricé nada.

Carlos Mario Duque

Soy abonado hace un tiempo, no estaba muy informado y venía a redimir mis boletas, pero me dicen que como no llené ningún documento, el Club asume que yo lo doné. Ahora la única garantía que nos dan es un descuento.