"Estoy frustrado": Santiago Cubides, jugador que renunció en el Once Caldas

No ha terminado la temporada futbolera y ya un jugador del Once Caldas se quiere ir. Se trata de Santiago Cubides, jugador que llegó en el 2014 (con 14 años) a las divisiones menores, escaló las categorías y llegó al equipo profesional.

Sin embargo, hoy con 21 años, no juega y tampoco ve cercana la oportunidad. Por eso anunció en sus redes sociales la intención de irse del Club así su contrato finalice a mitad del próximo año.

"Estoy frustrado. Llevo mucho tiempo sin jugar, no veo la oportunidad cercana y se rompió la relación", dijo el deportista, quien contó que hubo reunión el miércoles con la dirigencia del Club.

Según Cubides, con él no han sido claros: "Para el segundo semestre con Eduardo Lara, sin decirme nada, no me inscribieron, hice el reclamo y el presidente del equipo (Tulio Mario Castrillón) se me enojó".

"Esta semana pedí el favor de que me liberaran, pero el mismo dirigente me dijo que no jugaba y tampoco me iba a dejar. Me presentaré a los entrenamientos así no trabaje con el grupo".

Una fuente del Club, que pidió reserva de su nombre, por no estar autorizado para hablar, dijo que todo pasó por el rendimiento del deportista y la puesta a punto para poder jugar.

El equipo, por su parte, prepara el partido con Alianza Petrolera, el domingo a las 8:00 de l noche en el estadio Daniel Villa Zapata.

Entre tanto, la Dimayor anunció ayer que el juego por la Copa entre Once Caldas y Atlético Nacional será el miércoles a las 6:00 de la tarde. La serie la ganan los paisas 0-3.

La 19

- Ayer

5:00 p.m. Unión Magdalena - Equidad

- Hoy

8:00 p.m. Nacional - Pereira

- Mañana

2:00 p.m. Bucaramanga - Patriotas

4:05 p.m. Cali - Santa Fe

6:10 p.m. Pasto - América

8:15 p.m. Jaguares - Medellín

- Domingo

2:00 p.m. Cortuluá - Junior

4:05 p.m. Envigado - Águilas Doradas

6:10 p.m. Millonarios - Tolima

8:15 p.m. Alianza Petrolera - Once Caldas

- La 20

Millonarios - Alianza Petrolera

Once Caldas - Santa Fe

Pereira - Bucaramanga

Patriotas - Cali

Equidad - Nacional

América - Unión Magdalena

Junior - Jaguares

Medellín - Pasto

Águilas Doradas - Cortuluá

Tolima - Envigado