"Estoy en mi mejor momento": Israel Alba, al llegar a Millonarios

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Primero fue Gonzalo "Chalo" González, después Alonso "Pocillo" López y Carlos "Panelo" Valencia, y recientemente Ramiro Sánchez, los caldenses que han jugado con Millonarios.

Ahora el turno le corresponde a Israel Alba Marín, jugador criado en el barrio Minitas, que se formó en las divisiones menores del Once Caldas, club con el que debutó en la categoría profesional y un día tomó la decisión de irse en busca de otros rumbos.

Tras pasar por Leones, Patriotas, Jaguares y La Equidad ahora llega a uno los históricos del fútbol colombiano.

- ¿Cómo recibe la oportunidad en Millonarios?

Hace algún tiempo, con mi representante, se venía tocando el tema. Millonarios mostró interés para que yo llegara al equipo; el propio técnico también y así se dio. Tenemos un acuerdo y ahora tengo esta linda oportunidad.

- ¿De qué le sirvió su paso por La Equidad el semestre pasado?

Me sirvió mucho para consolidar más mi posición como lateral. Ratifiqué, desde Jaguares, lo que venía haciendo en una plaza con más prensa como la de Bogotá con La Equidad y todo eso me sirvió para dar este gran paso. Aprendí mucho de la mano del profesor Alexis García y he sumado mucho en mi carrera.

- ¿En qué etapa está de su carrera?

Estoy en el mejor momento de mi carrera después de todos estos años como futbolista. Desde las divisiones menores del Once Caldas empecé a escalar, paso a paso y hoy estoy dando el salto por el que he estado trabajando tanto: llegar a un club tan grande y con tanta historia como Millonarios. Ahora hay que seguir trabajando porque no tenemos techo.

- ¿Llegar a Millonarios es llegar a un grande de la Liga?

Millonarios un grande, por su historia y su presente. Es una responsabilidad, un reto muy bonito que asumo y lo daré todo en cada partido. Desde el primer día empezaremos a construir el título.

- ¿Qué meta se ha trazado ahora con la de Millonarios?

Ser campeón, siempre que cambio de equipo, es mi sueño, mi objetivo.

- ¿Se cree profeta lejos de su tierra?

Me lo han dicho muchas personas en las redes sociales. No sé qué hubiera pasado si me quedo en el Once Caldas; es algo incierto. Pero desde que tomé la decisión de irme, lo hice con la convicción de que lo podía dar todo y podía marcar diferencia en otras partes. Lo hago con trabajo, disciplina, responsabilidad. Estoy feliz de poder demostrar que los jugadores caldenses sí podemos.

- ¿Qué les dice a los jugadores jóvenes de Caldas?

En Caldas hay mucho talento y muchos jugadores. Les digo que sigan trabajando y que crean en sus sueños, como lo hice yo y no me di por vencido. Si se trabaja bien, se consiguen los frutos. Las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas.

- ¿Sueña con una opción en la Selección Colombia?

Es una meta que se quiere cumplir, ya lo hice en categorías menores en el 2014 y ahora lo quiero y me lo imagino, en la Mayores.

- ¿Se acomoda con su fútbol al juego del técnico Gamero?

Sí, el juego que tengo se acomoda a lo que quiere el profe Gamero. Es un equipo que, con jugadores técnicos, impone su juego en cualquier estadio. Hay intensidad, se va siempre al ataque, hay orden táctico y ahora necesito es adaptarme a todo en el equipo.

Ficha técnica

Nombre: Israel Alba Marín

Edad: 27 años

Fecha de Nacimiento: 6 de mayo de 1995

Ciudad: Manizales

Peso: 77 kilos

Estatura: 1,80 metros

Estudios: Bachiller

Equipos: Once Caldas, Leones, Patriotas, Jaguares y La Equidad.