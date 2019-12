LA PATRIA | Manizales

Llegó a la Plaza de Bolívar, se bajó de su bicicleta, miró hacia la Catedral y bajó las escalas hasta la plaza y se sentó. Un señor que pasaba en ese instante por ahí, lo reconoció, sacó su celular del bolsillo y le pidió una fotografía. Fue una de las tantas imágenes que dejó Esteban Chaves en su paso por Manizales el 24 de diciembre. Segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España, llegó el 23 procedente de Rionegro (Antioquia), el 24 subió a Letras y el 25 salió rumbo a Salento (Quindío).

- ¿Ha venido pocas veces a Manizales?

En competencia, ninguna, pero de paso es la segunda vez. El año pasado y ahora hemos hecho un tour con la familia para pasar Navidad juntos y salir de Bogotá. Estuvimos aquí el año pasado y nos gustó mucho. Y tenemos la campaña de donación para ayudarles a los niños necesitados.

- ¿En qué consiste la campaña?

Queremos reunir $200 millones durante 5 semanas para operar a los niños que tienen problemas ortopédicos. Llevamos $85 millones, estamos agradecidos con los que ya lo hicieron y vamos por la meta. Todos lo podemos hacer, es fácil donar.

- ¿Siente que está dando un ejemplo en medio de muchas dificultades que vive el país?

Esos son escenarios que no me competen. Tenemos que retribuir todo lo que nos han dado. He tenido suerte en mi vida, he encontrado a las personas indicadas, en el momento indicado, en todo, por eso, como deportistas y como embajadores, debemos retribuir eso a la sociedad. Mi manera de hacerlo es así, ayudándoles a los niños y a los jóvenes.

- ¿Cómo valora esta temporada?

No podemos decir mentiras, tuvimos dos años, 2017 y 2018, complicados y por muchas razones. Este año fue de reencuentro en lo deportivo y en lo personal. Muchas veces los deportistas profesionales no estamos listos para toda la atención que llega en momento dado, por la presión... porque si quedaste segundo, por qué no fue primero, porque si fuiste tercero, por qué no fue segundo. Esa presión, que no es favorable, se me vino en contra, llegaron las lesiones, las caídas y las enfermedades. Nos receteamos y empezamos de cero. Poco a poco fuimos subiendo y la etapa del Giro nos ratificó que podemos hacer cosas muy buenas.

- ¿Cómo se imagina el 24 de diciembre del próximo año?

Que haya disfrutado y poder ser feliz, el año pasado logramos operar 20 niños, ahora queremos que sean 30. Quiero ser feliz con mi familia, independiente del resultado. A veces, por buscar un sueño, olvidamos que ya estamos cumpliendo otro. Es un sueño estar acá en Manizales con mi familia.

Quiere estar en el Tour Colombia

El corredor, quien hace la pretemporada de preparación con su equipo Mitchelton Scott, dijo que tiene ganas de participar en el Tour Colombia 2.2: "Me encantaría, estoy puyando para que nuestro equipo pueda venir, además, quiero correr el Campeonato Nacional. Ojalá que nuestro equipo, que tiene compromisos en Australia, de donde son los patrocinadores, nos digan que sí porque la carrera termina en mi casa".