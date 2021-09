Esta es la guía deportiva para hoy y mañana

La F1 llega al templo de la velocida

Roma. El británico Lewis Hamilton (Mercedes) arrancó primero en el Autódromo Nacional de Monza, sede del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno (8:00 a.m.). Marcando el mejor tiempo en Libres 1 -un minuto, 20 segundos y 926 milésimas- con el neumático medio, 452 milésimas más rápidos que el líder del mundial, el neerlandés Max Verstappen, que lo hizo con la goma blanda. Fue una sesión en la que nadie quiso arriesgar más de la cuenta.

La quinta en la Copa Ciudad de Villamaría

Manizales. Se disputa en el Polideportivo de Villamaría. Mañana: 8:00 a.m. Futsal Umanizales - Mabe Campeones Manizales; 10:00 a.m. Masiaz Alcaldía de Villamaría - La Posada FC; 12:00 m. Rusticas Burger - Academia F.M.; 2:00 p.m. Taberna Bávara - Universidad de Manizales; 4:00 p.m. Alcaldía de Chinchiná Compañía Cafetera La Meseta - Once Caldas; 6:00 p.m. Celumovil La 21 - Academia Harlen Santiago.

Baby fútbol en Eucaliptus

Manizales. 8:00 a.m. Titanes - Balbu; 9:00 a.m. Titanes - Asofútbol; 10:00 a.m. Titanes - Balbu; 11:00 a.m. Inmedent - Soccer Estrellas; 12:00 m. Inmedent - Soccer Estrellas; 1:00 p.m. Campeones - Inmedent; 2:00 p.m. Inmedent - Asofútbol; 3:00 p.m. Aranjuez - Licorera; 4:00 p.m. Aranjuez - Licorera.

Mañana, Reto Mariquita - Letras

Manizales. La vía entre Mariquita y Manizales estará cerrada entre las 5:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. 4 mil personas están inscritas para tomar la partida, llegadas de todo el país, Guatemala, Suecia y Suiza. Son 80 kilómetros de ascenso para llegar al Alto de Letras.

Final de la Liga Femenina

Manizales. Mañana, a las 8:10 p.m., en el estadio del Deportivo Cali, se jugará el segundo y último juego de la final de la Liga Femenina. Lo protagonizarán Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, los cuales ya jugaron el primer partido y quedó 1-4 en favor de las caleñas. Se podrá ver por Win+.

Congresillo técnico en La Asunción

Manizales. El próximo viernes arrancará, con su presentación, la Copa Full Reto Aladino Salas de Juego. Los equipos: Aguas Manizales, Mega Papa, Academia La Fiera, Semenor, Vidrio Listo, El 602, Real Sinaí, MR Broster, La Finca, Abogados, Café Redes, La Curva del Pan, Heladería La Viña, Puerta del Sol, Sporting, Neira, La 20, Donde Gallego, 101 Perros, Germán Delgado y Policía.

Eliminados por dos goles en fútbol playa

Manizales. Por dos goles quedó eliminado, en el Nacional de Neiva, el seleccionado departamental de fútbol playa y no obtuvo cupo a los Juegos Nacionales de Mar y Playa. Dependía del resultado entre Tolima y Guaviare y quedó 12-11. En el torneo, Caldas superó 5-3 y perdió 3-1 con Antioquia y 4-3 con el Huila.

Fútbol callejero

Manizales. El torneo se juega en las canchas de la ciudad con 16 equipos, 12 de ellos provenientes de las barras de fútbol, 6 de Holocausto Norte, más Barón Rojo Sur y Los de Sur. Lo organiza la fundación Voces de Aliento con el apoyo de la Alcaldía de Manizales y se disputa en Las Colinas, Malabar, Fátima, La Cumbre, El Nevado, Bosques del Norte y Arenillo. Los semifinalistas: Comuna 6 de Holocausto, Comuna 11 de Holocausto, Barón Rojo Sur y Águilas.

Se juega el Chiquibaloncesto

Manizales. A las 11:00 de la mañana de hoy será inaugurado el Chiquibaloncesto en el Coliseo Mayor con la asistencia de 500 niños de toda la región. Categorías: Pulguitas (5 y 6 y 7 años), Premini (8 y 9 años), Mini (10, 11 y 12 años), Infantil (13 y 14 años), Juvenil (15 y 16 años) y Sub-18 (17 y 18 años). Las competencias se extenderán hasta el próximo miércoles.

Preparan el Desafío Marulanda

Manizales. El próximo 17 de octubre se cumplirá el Desafío Marulanda La Competencia y La Rodada. El recorrido será de 86 kilómetros entre Manizales y el municipio ovinocultor del país, por la vía a Cementos Caldas. La inscripción vale $150 mil, con transporte incluido. Se tendrá premiación en efectivo. Informes: 3215857212.

Por el bronce en voleibol

Manizales. El seleccionado de voleibol de Caldas disputaba ayer, al cierre de esta edición, la medalla de bronce en el Campeonato Nacional Sub-21 que se disputó en Valledupar. Los dirigidos por Juan Francisco Ramírez perdieron la opción de final al caer 3-1 con Cesar. El bronce lo disputaron con Bolívar.

Sí hay ciclovías

Manizales. Las ciclovías estarán abiertas mañana para las personas que hacen deporte los domingos. Se puede montar en bicicleta, patinar, correr, trotar y caminar. La programación empieza a las 8:00 de la mañana y finalizará a las 12:00 del día. La ciclovía central es en la Avenida Santander, entre la Calle 62 y Fundadores.

Microfútbol en El Tablazo

Manizales. Se juega en la vereda Javas. Los partidos para mañana: 2:00 p.m. Amistoso Femenino; 3:00 p.m. Los Parceros - Real Sociedad; 4:00 p.m. Los de Tino - Los Amigos; 5:00 p.m. Newells - Los Parceros; 6:00 p.m. Real Sociedad - Moto Express.

Fútbol 7 en El Tablazo

Manizales. Se juega la versión 40 del campeonato de Fútbol 7. Los juegos para mañana: 8:00 a.m. Green House - Compañía Bolívar; 9:10 a.m. La Minga - Discoteca El Poblado; 10:20 a.m. Escarlata - Compañía Bolívar; 11:30 a.m. Buguer Pizza - El Combo; 12:40 m. Arsenal - Hostal Piedra del Ocaso.

Fútbol para hoy por TV

6:30 a.m. Crystal Palace - Tottenham Hotspur (Espn).

8:30 a.m. Unión Berlín - F.C. Augsburgo (Star+).

8:30 a.m. Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (Star+).

8:30 a.m. Hoffenheim - Mainz 05 (Star+).

8:30 a.m. Friburgo - Colonia (Star+).

9:00 a.m. Manchester United - Newcastle (Espn2).

9:00 a.m. Leicester City - Manchester City (Star+).

9:00 a.m. Arsenal - Norwich City (Star+).

11:00 a.m. Nápoles - Juventus (Espn2).

11:00 a.m. Real Santander - Barranquilla (Win+).

11:30 a.m. Levante - Rayo Vallecano (Star+).

11:30 a.m. RB Leipzig - Bayern Munich (Espn3).

11:30 a.m. Chelsea - Aston Villa (Star+).

2:00 p.m. Athletic Club - Mallorca (Directv).

2:00 p.m. Patriotas F.C. - Envigado F.C. (Win).

2:30 p.m. Sporting de Lisboa - Porto (Goltv).

Fútbol por TV para mañana

5:30 a.m. Sampdoria - Inter (Espn).

7:00 a.m. Espanyol - Atlético de Madrid (Directv).

8:00 a.m. Spezia - Inter (Espn3).

8:30 a,m. Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart (Star+).

9:15 a.m. Osasuna - Valencia CF (Directv).

10:30 a.m. Bochum 1848 - Hertha Berlín (Star+).

12:30 m. Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld (Star+).

2:00 p.m. Bucaramanga - Millonarios (Win+).

4:00 p.m. Pereira - Junior (Win+).

En El Carmen

- Hoy

6:00 p.m. Los Pelaos de la Esquina - Tienda Pablito.

7:30 p.m. Bosques del Norte - Los de Hito.

9:00 p.m. Ardyco Construcciones - MY.

- Mañana

9:30 a.m. New Camp - Real Sociedad.

9:30 a.m. La Isla Compuser - United My.

12:30 m. El Carmen - Claro FC.

2:00 p.m. Racing - River.

3:30 p.m. El Carmen FC - World Pizza.

5:00 p.m. Gafas y Lentes - Sttugart.

6:30 p.m. Inversiones Espejo - Super Arroz.