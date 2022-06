Esta es la agenda deportiva para hoy y mañana

Hay natación en el Bosque Popular

Manizales. 98 pruebas se disputarán mañana en el X Regional de Natación del club Orcas. 16 clubes de Occidente Colombiano competirán en todas las competencias de libre, espalda, pecho, mariposa y relevos en todas las categorías. Llegaron Acuático del Café, Orcas, Marlins, Calamares, Play Swimming y Atlantis, de Manizales; Sunami, de Villamaría; Pirañitas, de Anserma, más los colectivos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Tolima.

Final decimocuarta para Nadal en París

París. El español Rafael Nadal jugará su decimocuarta final en Roland Garros, una ronda en la que nunca ha perdido, tras la retirada del alemán Alexander Zverev, que se torció un tobillo y fue evacuado en silla de ruedas y entre lágrimas.

Se corre válida de motovelocidad

Manizales. Hoy y mañana, a partir de las 8:00 de la mañana, habrá Valida Promocional de Motovelocidad en la pista Felipe Rojas del Bosque Popular El Prado. A la cita acudirán pilotos de Tolima, Norte del Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas.

Vaya a la ciclovía

Manizales. Las ciclovías de la Alcaldía de Manizales volverán mañana a la avenida Santander, entre la calle 63 y Fundadores, más los espacios en La Sultana y Chipre. En la ciclovía se puede trotar, correr, caminar, patinar o montar en bicicleta. Hay espacios también para aeróbicos o baile deportivo. Hace ocho días se corrió de domingo para el lunes festivo.

Juega la Primera C

Manizales. Manizales FC, Masiaz FC y Salamina, los tres equipos de Caldas que participan en el Nacional de Primera C, jugarán este fin de semana como visitantes. Masiaz visitará hoy, a las 12:00 del mediodía, a La Cantera en La Virginia; Salamina jugará hoy, a las 5:00 de la tarde, y Manizales FC chocará en Pereira mañana (3:00 p.m.) con la escuela Andrés Escobar.

Henao debuta en la Copa Ciudad de Villamaría

Manizales. Juan Carlos Henao, héroe del Once Caldas en la Copa Libertadores de América del 2004, debutará mañana en la Copa Ciudad de Villamaría. A las 4:00 de la tarde, su equipo, la Academia Carlos "La Fiera" Gutiérrez jugará ante el Deportes Caldas.

Baby fútbol en El Tablazo

Manizales. 9:10 a.m. La Cantera - Felinos Manizales; 10:20 a.m. Felinos Manizales - Deportes Caldas; 11:30 a.m. Deportes Caldas - Colseñora Mauro; 12:00 m.Asofútbol - Colseñora; 1:50 p.m. Asofútbol - Tablazo Trofeos Leo; 3:00 p.m. Cantera - El Tablazo.

Fútbol 7 en El Tablazo

Manizales. Hoy: 4:00 p.m. Santa Cruz Motos - Los Amigos. Mañana: 8:30 a.m. Jenavi - River; 9:40 a.m. One Sport - Java; 10:50 a.m. Arsenal - Ajax; 12:00 m. Burger Pizza - Zona; 1:10 p.m. Reencauche - Puma; 2:20 p.m. River - Inter de Zacatecas.

Sigue el Senior Máster en San Isidro

Manizales. Se disputa la primera fecha para el Grupo B del Senior Máster para mayores de 50 años en la cancha de San Isidro. Para mañana: 7:30 a.m. Taller Adelmo - Socobuses; 9:15 a.m. Taller Adelmo Dos - El Carmen; 11:15 a.m. Catalanes . Nano FC; 1:00 p.m. Alta Suiza - Aluminios Merlo; 2:30 p.m. Zona Big Frenos - Inmedent; 4:00 p.m. Cidecal - Construgama.



Liga Europea de Naciones

Madrid. 8:00 a.m. Armenia - Irlanda (Espn y Star+); 11:00 a.m. Hungría - Inglaterra (Espn y Star+); 11:00 a.m. Finlandia - Bosnia (Star+); 11:00 a.m. Lituania - Luxemburgo (Star+); 12:00 m. San Lorenzo - Independiente (Star+); 1:45 p.m. Italia - Alemania (Espn y Star+).

Más fútbol por TV

Manizales. 2:30 p.m. Banfield - Newell`s Old Boys (TyC); 2:30 p.m. América MG - Cuiabá (Star+); 5:00 p.m. Avaí - Sao Paulo (Star+); 5:00 p.m. Patronato - Vélez Sarsfield (Star+); 5:00 p.m. Atlético Paranaense - Santos (Star+); 5:00 p.m. Ceará - Coritiba (Star+); 6:30 p.m. Atlético Goianiense - Corinthians (Star+).

Tercera de la Liga

Manizales. Entre hoy y mañana se jugará la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Hoy: 5:15 p.m. Atlético Nacional - Atlético Bucaramanga; 7:30 p.m. Junior - Millonarios. Mañana: 3:00 p.m. Envigado - Independiente Medellín; 7:35 p.m. Deportes Tolima - La Equidad.

Final final de la Liga Femenina

Manizales. Mañana se jugará el segundo y último partido de la final de la Liga Femenina. Deportivo Cali se la gana 2-1 al América de Cali, juego disputado el jueves pasado en el estadio Palmaseca. El compromiso de mañana será a las 5:05 de la tarde y se verá por Win+. En el onceno americano juega la caldense Natalia Giraldo, portera titular.

El nuevo DT de Colombia

Bogotá. El argentino Néstor Lorenzo, que dirige actualmente al Melgar peruano, fue anunciado como nuevo seleccionador de Colombia en reemplazo de Reinaldo Rueda, quien dejó el cargo en marzo pasado tras no lograr la clasificación al Mundial de Catar 2022. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) detalló en un comunicado que "el nuevo director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores será el profesor Néstor Gabriel Lorenzo, quien conducirá a nuestro equipo por los próximos cuatro años de cara a la Copa Mundial de la FIFA Canadá, Estados Unidos, México 2026".

Nuevo empate de la Sub-17 de Caldas

Manizales. El seleccionado caldense empató 0-0 ayer con Magdalena en la tercera fecha de la semifinal nacional que se disputa en la Unidad Deportiva Palogrande. En los otros juegos del día, Risaralda le ganó 3-1 a Antioquia y Norte de Santander superó 1-0 a Cesar. Hoy: 8:00 a.m. Antioquia - Cesar; 10:00 a.m. Norte de Santander - Magdalena, y a las 12:00 m. Caldas - Risaralda.