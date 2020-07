Ernesto Sabato, el hincha número uno de Estudiantes de La Plata, a los pies del "matador" Julián Vásquez

Osvaldo Hernández

Dicen que el escritor, ensayista, físico y pintor argentino Ernesto Sabato es el hincha número uno de Estudiantes de La Plata. Nacido en Rojas (Buenos Aires) el 24 de junio de 1911, Sabato llegó a La Plata con la idea de completar sus estudios secundarios y allí nació su amor por el Pincha, así le dicen a Estudiantes.

Con Sábato, este ícono de la cultura latinoamericana, tiene la historia más hermosa de su carrera deportiva el delantero paisa Julián Vásquez.

En el 2004, el "Matador", que ya tenía todo acordado para volver al país con América de Cali, tras por paso por Newell´s Old Boys, tuvo la oferta definitiva para llegar a Estudiantes de La Plata, pedido por Carlos Salvador Bilardo. Llegó para reemplazar a Ernesto "Tecla" Farías.

"Llegué tarde a la pretemporada. Un día estaba en el hotel y me llamó mi representante y me dijo..."¿estás sentado?", le dije que sí. Y me contó que lo acababa de contactar Ernesto Sabato, que quería una camiseta mía. Me quedé pensando emocionado, pero de inmediato le respondí que sí, pero con una condición: que él me diera un libro suyo firmado. Y en eso quedamos.

Cuadramos la cita en la casa de él, me tocó ir a buscar una camiseta del equipo para llevarle. La firmé con dedicatoria y nos fuimos, hasta me tocó esperar dos horas. Entendía que ya era un señor de edad muy serio. Sin embargo, cuando salió, me recibió con mucho calor, con mucho cariño; me abrazó y me dijo que era un honor conocerme. Me sorprendió que me dijera "te sigo desde que estabas en América de Cali", cuenta con orgullo Julián Vásquez, ex jugador de Itagüí, Envigado, América, Once Caldas y Envigado en Colombia, y Newell´s Old Boys y Estudiantes de La Plata, de Argentina.



Sábato le devolvió las cortesías a Julián: "Me regaló El Túnel y la dedicatoria decía..."Para un delantero exquisito que me va a poner a vibrar". Lo triste del asunto fue el libro se le perdió.

Julián Vásquez Montoya tiene hoy 48 años, está casado con Carolina Congote y es padre de Samuel y Emiliano. Este paisa de pura cepa se preparó para afrontar la vida después de salir de las canchas. Estudió administración de empresas y es técnico de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y del Instituto Johan Cryuff. Logró dos títulos con América, jugó una semifinales de la Copa Libertadores de América y logró el botín de oro en la B de 1999, el botín de plata en la A en 2000 y el botín de plata en la Copa Libertadores del 2003.

Por su parte, Ernesto falleció en su hogar en Santos Lugares durante la madrugada del 30 de abril de 2011, 55 días antes de cumplir 100 años.