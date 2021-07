Ernesto Lucena, ministro saliente del deporte: "Irse duele, pero así es la política y así es la vida"

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

El jueves 17 de junio, un día después de haberle anunciado al país desde Manizales, que no iba más como Ministro del Deporte, Ernesto Lucena tomó su bicicleta y subió al Alto de Letras, una de las cimas míticas del pedal colombiano.

Y lo hizo como ritual: "Me quería encontrar conmigo mismo, porque se viene una etapa nueva en mi vida y lo hice como despedida del cargo que hoy ocupo. Si bien es un reto natural y deportivo, también es el espacio para pensar y cerrar ciclos, como sucede ahora".

Lucena pasará a la historia como el primer ministro del deporte que tuvo el país, tras la creación de la entidad el 11 de julio del 2019.

- ¿Se va o le pidieron la renuncia?

Lo había venido conversando con el presidente Iván Duque. Tengo unos problemas de salud que quiero resolver ligero y hace unos meses veníamos discutiendo el tema. Ha llegado el momento de terminar este ciclo y empezar uno nuevo. Solo tengo gratitud por lo que hizo el Presidente por el país y por el respaldo que le dio a este deportista ejerciendo como Ministro. Fue una decisión mutua.

- ¿Fue motivada por usted, mas no por decisiones políticas?

Por mí, por mi salud, que es lo primordial en este momento. En esa decisión el Presidente tuvo que ver porque él ha venido siguiendo este proceso.

- ¿Cuál es la realidad sobre su estado de salud?

Sufrí una enfermedad que se llama hipoacusia subita (pérdida total de uno de los oídos). Perdí el oído izquierdo, ya no se recupera y la única manera de "recuperarlo" es haciendo un implante coclear y eso, en el ejercicio, me ha generado dificultades. No es incapacitante, pero sí hay que tomar las medidas. Vamos a ver qué paso seguimos.

- ¿Le duele irse del sector en el que se formó?

Amo este sector, es mi pasión, es mi estilo de vida, todos los días hago algo de deporte, hoy por ejemplo, estoy dedicado a la bicicleta, pero antes fui campeón nacional de squash. Irse duele, pero así es la política y así es la vida. Uno asume estos cargos entendiendo que son accidentales y lo único que quiero es dejar huella en todos los rincones de nuestro deporte. Me voy con tristeza porque esto no iba a ser eterno.

- ¿Su salida es abrupta a 20 días de los Olímpicos, a un año y medio de Juegos Nacionales y a un año largo del fin del actual Gobierno?

El momento es correcto, todo está montado y se desarrolla; las plataformas están funcionando. Nos quedan los Juegos Olímpicos, siguen los Juegos Panamericanos Júnior, luego los Juegos Bolivarianos, el Mundial de Atletismo y el Mundial de Patinaje. Todas esas estructuras están montadas y funcionarán sin problemas.

- ¿En qué estado deja el deporte colombiano?

En el punto más alto, modestia a parte, y lo digo por una razón muy sencilla: hoy los deportistas aman su Ministerio y no hablo solo del atleta de alto rendimiento, lo digo por todos, y eso habla de transparencia y tranquilidad. Nos vamos en un punto muy alto independiente de cualquier medalla. El Gobierno que llegue sabrá que este Ministerio es muy importante para la sociedad.

- ¿Qué importancia le da hoy al Ministerio del Deporte?

Desde la creación y el haber sido deportista genera ese plus adicional para lleva el mensaje por todos los rincones del país. Usted lo pudo ver en Campamentos Juveniles, la importancia de darles la oportunidad a todos, bueno, es una obligación del Estado, lo dice el Artículo 52 de la Constitución. Ahora, con el Ministerio, lo que hay que hablarles es a alcaldes y gobernadores para que le pongan cuidado a sus entes deportivos.

- Usted habla de Ministerio y entes regionales ¿Es funcional hoy el Sistema Nacional del Deporte?

El Sistema Nacional del Deporte venía funcionado adecuadamente y con la creación del Ministerio hemos promulgado una política de buen gobierno. Entendemos que los comités, tanto Olímpico como Paralímpico, son privados, pero reciben recursos del Estado y deben comportarse como tal. Hay muchas cosas por mejorar, pero la relación es de ayuda, de consenso y de amistad. En pandemia les ayudamos para que no tuviera dificultades.

- En los departamentos replicaron lo que ustedes hicieron con federaciones la pandemia

Es así, mire a Talentos Colombia, para mí, el programa bandera, el que llevo en el corazón y el que espero quede en la nueva ley. Eso fue replicado en sus regiones, con sus deportistas y seguramente vamos a ver el relevo generacional.

- Juegos Nacionales del 2023: ¿Está tranquilo con lo que va hasta hoy?

Tranquilo. Ha sido un proceso de aprendizaje, al comienzo hicimos unas propuestas que no cayeron bien, seguramente la visión de los técnicos del Ministerio y la de los de las regiones era diferente. Pero todo se definió, se solucionó. Hoy vamos por buen camino, ya hicimos el tercer comité. Me voy tranquilo, pero hay que darle ruta a la infraestructura. El dinero del Ministerio está garantizado y lo propio deben hacer los departamentos y alcaldías.

- Alguien dijo que no haber hecho la Copa América en Colombia era un fracaso de Ernesto Lucena ¿qué piensa?

No lo creo, pero acepto las posturas diferentes. Si eso es así, entonces la asignación de la sede fue una victoria mía, pero eso fue del país, no mío. Hubo hechos como la pandemia y los temas sociales que evitaron su realización en el país, pero muy pocos hicieron mucho ruido y se cayó. No lo llamo fracaso, lo llamo realidad. Mire, Argentina tampoco pudo.

- ¿En qué estado deja la ley del deporte que camina en el Congreso?

La dejamos aprobada en primer debate de Senado, quedaría pendiente la plenaria. Quedarían dos debates más para dejarla lista. La ley fortalecerá varias cosas: 1. Inspección Vigilancia y Control, al que se le quitarán pesos inoficiosos y se le darán más herramientas; 2. declarará el deporte como profesión, que el deportista entienda que ya vive de su deporte y lo debe asumir así; 3. Talentos Colombia, programa que llevo en el corazón, allí está el relevo generacional; 4. los deportes electrónicos, que vienen con un deporte increíble, entrarán como asociaciones. Y por último, el reconocimiento a organismos que antes no lo tenían, como árbitros y periodistas.

- Acolfutpro, la agremiación de futbolistas, ha criticado el hecho de que, desde la ley, no se les permita participar en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, tal como lo sugiere Fifa ¿qué opina?

Cuando uno hace una ley, pues hay un trámite y ellos pueden hacer esos aportes. Ellos están a tiempo de hacerlo incluir. Esta ley la socializamos por todo el país. No hay ley perfecta, pero sí ayudamos para mejorar el entorno del sector.

- Hace dos meses un ciclista dio positivo en control al dopaje ¿Cuándo entra al servicio el laboratorio de Bogotá?

Se lo dejo muy claro, no ha habido un gobierno que trabaje tanto contra el dopaje como este. Cuando llegué a Coldeportes encontré descertificado por la Wada. Teníamos dos caminos, aceptar y no volverlo hacer, o recurrir al proceso y recuperarlo. En América Latina solo lo tienen Cuba, Brasil y México, el que lo acaban de cerrar, lo que es una oportunidad para nosotros. Brasil vive copado y Cuba no presta el servicio. Fui a Canadá y asumimos el proceso y recuperamos el laboratorio como lo ordenan. Qué nos falta, porque me piden la certificación, pero les recuerdo que la pandemia nos demoró un año la visita de la Wada, la que debemos tener en diciembre. Le cuento además, soy miembro del Comité Ejecutivo de la Wad, ahí estamos para defender la causa. Solo nos falta la visita de la Wada, nada más. Diría yo que finalizando este año o a principios del otro tendríamos la certificación.

Lucena monta en bicicleta; aquí coronando el Alto de Letras.

- Algunos medios lo cuestionaron con el argumento de que fue muy permisivo con la dirigencia del fútbol profesional colombiano ¿qué piensa?

Muchas de esas preguntas vienen por ignorancia. Nosotros tenemos unas competencias y no nos podemos salir de ahí, otro es que he tratado de ser conciliador, porque se pueden arreglar, pero si no se puede, se aplica la norma. La conciliación es muy importante en cualquier escenario. Aquí siempre se ha respetado la legalidad. Es la primera vez que se sanciona a un club, como sucedió con el Cúcuta, que perdió su Reconocimiento por su reiteración en las faltas. Eso llevó a un tema complejo para todos, jugadores, ciudad y aficionados. Hoy han ido acomodando las fichas y recuperará su reconocimiento. Ahora, que pueda jugar o se lo permitan, es cuestión de Dimayor y Federación.

- ¿Y qué pasará con la Liga Femenina?

Llevo 14 años con el fútbol femenino, por todos los procesos, mi relación con ellas es muy estrecha. Este año optaron por no utilizar los recursos del Ministerio, eso está dentro de las competencias de Dimayor y Federación, lo respetamos. Esos recursos fueron a otros deportes. Mi sueño es ser presidente de un club femenino, me gusta con las mujeres.

- Algunos detractores han dicho que usted se benefició de la imagen de deportistas muy grande que ya no necesitan el apoyo económico del Ministerio ¿Qué opina?

Hay que conocer y si no se conoce lo que dice la resolución de Atleta Excelencia, que no fue creada por mi, ya lleva varios años ahí y hay que respetarla. Cada deportista tiene una categoría y merece su salario, su apoyo, cumplo la ley. Desde Caterine Ibargüen hasta Moisés Fuentes, tienen derecho. Ahora, si la crítica es porque he nombrado personas en el Ministerio, que han sido gloria del deporte colombiano, ahí si me respetan, porque si a alguien le debe este país y es a ellos y merecen esa oportunidad laboral. Pueden revisar y no hemos desbordado los salarios. A mi críticos, siempre es importante recordarles que el Ministerio es para los deportistas y ellos merecen la oportunidad.

- ¿Cómo deja económicamente el Ministerio?

Este año tuvimos $767 mil millones y no incrementamos para nada el funcionamiento, para que nadie diga que este era un ministerio burocrático dedicado a dar puestos. Todo se invirtió en obras y programas del ciclo olímpico. Esperamos que se mantenga igual y que no lo rebajen, quería dejarlo con un billón de pesos.