En un clásico Medellín - Nacional, a La Fiera Gutiérrez lo regañaron porque casi marca gol

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Estudiaba en la escuela Francisco Giraldo González del barrio Las Colinas (Manizales) y veía pasar a Carlos "La Fiera" Gutiérrez con su par de guayos colgados en sus hombros. Se cruzaba por el patio del centro educativo; venía de su casa en Malabar e iba en busca del bus para ir a los entrenamientos con las divisiones menores del Once Caldas (Cristal Caldas).

Con el paso de los años, Carlos creció como persona y como futbolista. Se consolidó en el Once y con sus goles pudo jugar en Medellín, Cúcuta, Santa Fe, Junior, Tolima, Pereira y Alianza Llanos. En el exterior lo hizo con el Táchira, de Venezuela. En 1984 fue botín de plata del campeonato con 14 goles, además, integró dos preseleccionados nacionales, uno juvenil y el otro mayores.



En 1983, cuando pasó al Independiente Medellín, vivió una historia que lo marcó. Se fueron a jugar un cuadrangular amistoso en Nueva York (Estados Unidos) y uno de los tres partidos fue con el Atlético Nacional, en el clásico montañero.

El partido empezó en medio del ambiente de la colonia paisa radicada en Nueva York y sus alrededores. En la cancha, La Fiera estrelló dos remates en los palos del arco rival y creó otro par de opciones de gol. Cuando terminó el primer tiempo, Julio Avelino Comesaña, el técnico del "Poderoso", así le dicen al DIM, lo regañó.

"Me cuestionó los remates que hice y las opciones que tuve, porque el partido tenía que quedar empatado; quedó 0-0. No sé por qué motivo, pero eso me dijo. Incluso me sacó del campo después de hacer un buen juego", cuenta La Fiera, a quien le dice así por su parecido con Jorge Ramón "La Fiera" Cáceres, ex delantero de la época en el América de Cali. El apodo se lo pusieron los periodistas locales Javier Giraldo Neira y Miguel Ángel Vega Cardona.

"Me acuerdo que algo similar sucedió con Sapuca en Nacional (Aparecido Donizete de Oliveira) en el mismo juego, al que también sacaron del campo", dice Gutiérrez, nacido en el hogar de don Rubén y doña Carolina, hermano de Yamile, Mary Engrey, Rosa Tulia, Dennis, Viviana, Briguitte, Rocío y Jhonson.

La historia no pasó a mayores: "Siempre tuve una muy buena relación con Comesaña, pero me pareció muy particular y nunca supe el motivo por el cual ese partido debía quedar empatado".

En el Medellín, La Fiera jugó con Carlos Alfredo Gay, Álvaro Escobar, Rafael Villazán, Yubert Lemus, Eduardo Malasquez, Jorge Olaechea y Libardo Vélez, entre otros.

Hoy, Carlos se dedica a la formación de talentos en la región, tiene 58 años de edad y está separado. Tiene dos hijos, Isabela y David.