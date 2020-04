"En el Giro de Italia me pagaron dizque por dejarme ganar": Cochise Rodríguez

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Martín Emilio Cochise Rodríguez pudo haber sido también humorista. Este ciclista, primer referente internacional colombiano ante el Mundo, es gracioso, buen conversador y recursivo para contar historias. Por eso, a donde llega, el que no lo conoce lo busca para una foto por su trayectoria y el que sabe quién es se le acerca para "echar carreta" un rato.

Cochise, próximo a cumplir 78 años, hoy, imagen comercial de Supergiros Alcaldía de Manizales Gobernación de Caldas, es una cajita de sorpresas. Y tiene muchas. Hoy nos comparte dos sucedidas en el Giro de Italia, donde un rival le salió con una bonificación económica supuestamente porque se había dejado ganar una etapa. Que lo explique Cochise, por favor.

"En el Giro de Italia, no me acuerdo el año, yo diría que en el 75, iba fugado en una etapa. Y a unos cinco kilómetros de la meta, me alcanzó un lotecito como de ocho corredores y me pasaron de largo. Me quedé con otro ciclista, pero con la suerte que los punteros siguieron derecho en una curva (no cerraron la vía bien) y nosotros definimos el vencedor en embalaje. Fue un remate muy apretado, pero perdí.

Al otro día el italiano que ganó la etapa me llevó 800 liras, la moneda italiana de esa época. No tenía ni idea de lo que estaba pasando hasta que me explicaron bien...jejeje, el tipo me pagó supuestamente dizque porque me dejé ganar y no no fue cierto, me ganó por condiciones. Esa fue la verdad.

La segunda también fue en el Giro de Italia y muy graciosa en ese momento. En una etapa perseguíamos a un puntero y antes de empezar un ascenso se nos perdió; no lo volvimos a ver. Llegamos y definimos la etapa y después nos dimos cuenta que el pedalista que se nos perdió, se cayó en una curva y se fue a un hueco, por eso no lo vimos cuando pasamos".

Cochise tuvo el récord de la hora, fue campeón mundial de los 4 mil metros, la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN y deportista del siglo pasado, solo para citar algunos de sus logros. Hoy va por todo el país con su equipo, Supergiros Alcaldía de Manizales Gobernación de Caldas, promocionando los productos de dichas empresas y contando cientos de historias de vida.