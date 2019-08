Osvaldo Hernández

Al frente de su casa en La Sultana, con Mauricio, su hermano mayor, empezó a jugar fútbol Elkin Soto Jaramillo. Tenía 8 años, empezaba a vivir. Hoy, 30 años después, El Sultán, el futbolista más grande que ha dado Caldas, le dice adiós al balompié competitivo y empieza un nuevo rol: el de técnico.

Con sus logros, los títulos de la Liga y la Copa Libertadores con el Once Caldas, está un escalón en la historia por encima de leyendas locales como Alonso 'Pipa' Botero, Gonzalo 'Chalo' González, Alonso 'Pocillo' López, Ricardo 'Chicho' Pérez y Carlos 'Panelo' Valencia, entre otros.

"Empezó como todo niño, en la casa, en la cuadra y en la escuela La Macarena, donde empezó sus estudios", recuerda don Javier, su padre, quien jugó 25 partidos profesionales con el Once Caldas (Cristal Caldas) en 1973, en reemplazo de Rodrigo Gómez y bajo la orientación técnica de Rogelio Muñiz.

Su primer equipo

Elkin cambió los juegos con su hermano por las recochas con los amigos del barrio. Por eso lo vio Germán Torres, un técnico del sector, que tenía el Club Deportivo Ciudadela La Sultana.

"El papá, que vivía en Estados Unidos, me lo recomendó. Me dijo que lo llevara, pero que lo recogiera y se lo devolviera siempre en la puerta de la casa. Desde niño le vi las condiciones en los cuatro años que estuvo con nosotros", cuenta Germán.

Por gestión de don Javier, su padre, y Germán, su técnico, pasó a Cinemax, de las escuelas de mayor proyección en la década del 90, dirigida por don Ilián Giraldo.

"Lo tuve entre 1991 y 1998. Germán Torres me dijo que tenía un muchachito que jugaba muy bien. En mis equipos siempre jugó como volante ofensivo", cuenta don Ilián, quien recuerda que antes de vincularlo al Once Caldas lo llevó al Atlético Nacional.

"Hicimos un convenio de $80 millones con Nacional, pero nos dijeron que en el Once había una opción de $60 millones y finalmente el negocio se cerró en $15 millones", explica el dirigente.

Al Once Caldas

Javier Álvarez fue el técnico que lo recibió en el Blanco: "No sé qué pasó en Nacional, lo que sí recuerdo fue que en una ocasión se me presentó y a la semana siguiente estaba hablando con don Jairo Quintero para que le hicieran contrato", comenta Álvarez.

Agrega: "Es un profesional dispuesto, perseverante y con una gran riqueza técnica. Creció mucho y hasta lo dirigió Jurgen Klopp, hoy el mejor técnico del mundo".

José Miguel Rodas, quien laboró 21 años con el Once como utilero y kinesiólogo, conoció el proceso de El Sultán: "Un profesional lleno de talento y humildad. Tímido, pero irreverente con la pelota y en la cancha. Creció al lado de los grandes y cuando tenía un nombre les ayudó a crecer a los jóvenes que venían detrás de él".

Miguel no olvida que Soto jugó lesionado la Copa Intercontinental: "Tenía una distensión de ligamentos. El médico le dijo lo que tenía y él dijo que el equipo lo necesitaba".

Elkin alcanzó la cima del fútbol con Luis Fernando Montoya como técnico. Fue campeón de la Liga en el 2003 y de la Copa Libertadores en el 2004, año en que se disputó la Copa Intercontinental. "Cuando fue a Nacional estuvo conmigo, luego lo dirigí en el Once Caldas y para mí fue un extremo izquierdo importante", afirma el profe Montoya, quien reconoce en Soto la capacidad para aceptar las cosas buenas y malas.

Samuel Vanegas, el capitán que levantó la Copa Libertadores en el 2004, es muy amigo de El Sultán: "Lo somos, es un gran compañero y una excelente persona. Quizá, por su timidez, la gente confunde su forma de ser, pero es un gran amigo, hablamos siempre de todo", cuenta Vanegas.

Barcelona y Mainz

El Sultán consideró que el ciclo en el Once había terminado y se fue al Barcelona, de Ecuador, donde jugó una temporada para recalar en el Mainz 05 de Alemania. Se fue a la Bundesliga al argumentar ser poseedor de los derechos deportivos, pero la FIFA y el Once le demostraron lo contrario, lo que le valió una sanción con tres meses de inactividad y 150 mil dólares de multa.

En el Mainz estuvo siete temporadas, dirigido por Jurgen Klopp, hoy técnico del Liverpool, y Thomas Tuchel, actual entrenador del París Saint Germain. Llegó a la Selección Colombia y vivió el drama más duro de su carrera por la lesión que sufrió en el 2015.

Después de haber jugado la Eliminatoria con el seleccionado nacional que orientó José Néstor Pékerman, quedó por fuera de Brasil 2014. Y en agosto del 2015, un choque con el holandés Rafael Van Der Vaart le provocó rompimiento del ligamento cruzado anterior y colateral, y el menisco se desplazó.

El club alemán lo recuperó, le respetó el vínculo laboral, le hizo el partido de despedida el 14 de mayo del 2016, lo que significó su regreso a Colombia y al Once Caldas, el equipo de sus amores.

Cuatro meses después, El Sultán volvió al Palogrande con la camiseta del Blanco. A pesar de haber regresado a la ciudad, la adaptación no fue fácil, porque vino con sus dos niñas nacidas en Alemania.

El semestre pasado fue su último ciclo con el Once. Estuvo en tres partidos, uno de titular y dos se suplente, jugando 100 minutos: "Me llegó la carta de no renovación y nadie me dijo nada. Se queda uno con ese sueño, no forcé nada. Mis relaciones con el Once son buenas, pero me imaginaba otra cosa".

Soto, con 39 años, cree que pudo jugar más: "Estoy en la casa, como un niño al que le tocan la puerta y lo invitan a jugar. Iría de mil amores, sé que tengo una edad que puede ser alta para el fútbol, pero tengo la disposición. He disfrutado mucho, la lesión me marcó y hoy no me arrepiento de nada".

Aunque es consciente de que ya está fuera de la dinámica de un equipo profesional, siente la necesidad de ir a la cancha: "He escuchado, dicen que están preparados, pero eso es muy difícil. Todavía hay energía y ganas de levantarse temprano e ir a entrenar. Esas sensaciones no son fáciles de dejar".

Quiere formar talentos

El Sultán está próximo a graduarse como técnico de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) y en gestión deportiva del Instituto Johan Cruyff. Sin embargo, más que técnico de un equipo profesional, quiere ir a las categorías menores: "Nunca pensé en ser entrenador, pero cuando empecé los cursos desperté esa condición y quiero serlo con los jóvenes en formación".

Para Soto, el fútbol y el Once Caldas son vitales: "Hice una carrera como futbolista, me formé como persona y adquirí muchos valores. El Once es un sentimiento de amor, me siento orgulloso del equipo de mi ciudad, en el que me formé y en el que jugué".

Elkin, ahora transformado en un aficionado más en las gradas del Palogrande, les envió un mensaje de despedida a los hinchas: "El agradecimiento eterno a todos, especialmente a los muchachos de Holocausto Norte. Sé que no fui del gusto de todas las personas, pero corrí, metí y respeté los colores del equipo. No fui desagradecido, no fui indisciplinado y tampoco generé escándalos".

Elkin dice que, más que irse del fútbol, lo que hará es cambiar su rol, porque jamás se irá de él. Aquel jugador que portó siempre la número 16, en los próximos días, se parará en la raya, como técnico.

Y la despedida

Soto cree que puede haber un partido de despedida en su homenaje, pero que se necesita planeación y tiempo para que todo salga como deber ser para él, los invitados y los aficionados.

El Sultán en cifras *

1. Jugó 272 partidos oficiales con el Once Caldas: 242 por Liga; 23 por Copa Libertadores; 4 en Copa Colombia; 1 en la Final Intercontinental 2004; 2 por Recopa Suramericana 2005.

2. Actuó con el Blanco en 18 mil 314 minutos en todas las competencias: 16 mil 199 minutos en torneos Dimayor, más 2 mil 115 en torneos internacionales.

3. Es el jugador número 12 con más actuaciones en el Once Caldas. Alcanzó 272 partidos y es el tercer caldense con más juegos disputados.

4. Es el futbolista colombiano con más partidos disputados en Bundesliga de Alemania. Logró 160 encuentros con la camiseta del Mainz 05 entre el 2007 y el 2016.

5. El jugador caldense o del Eje Cafetero con más partidos en Europa. Logró 208 encuentros, todos con Mainz 05, en la Bundesliga de Alemania, segunda división de Alemania, Copas nacionales alemanas y Europa League.

6. Es el jugador de campo, fuera del arco, más veterano en actuar con Once Caldas, con 38 años y 204 días de edad. El único jugador de campo que actuó con la camiseta blanca por encima de 38 años de edad.

7. Debutó con el Once el 30 de abril de 1999 frente al América en Palogrande. Su último partido lo disputó el 27 de febrero de 2019 ante Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja.

8. Único jugador caldense en la historia en marcar goles en Europa. Celebró 15 anotaciones en los estadios alemanes en Bundesliga, en segunda división y Copa de Alemania. El primer gol en tierras europeas fue el 2 de mayo del 2008, frente al Kaiserlautern, de tiro libre al arquero Tobias Sippel en segunda categoría de Alemania en Bruchwegstadion de Mainz.

9. Con la Selección Colombia Mayores jugó 26 partidos: 15 en amistosos internacionales FIFA; 8 por la Eliminatoria (en 3 procesos eliminatorios mundialistas) y 3 encuentros de Copa América en Argentina 2011.

10. Con 26 partidos y 6 goles, es el jugador caldense con más presencias internacionales con Selección Colombia Mayores. Soto con la tricolor colombiana jugó entre abril del 2004 y febrero del 2013.

11. El Sultán Soto, como jugador profesional, en 20 años de carrera, jugó 550 partidos con Once Caldas; Barcelona, de Ecuador; Mainz 05, de Alemania, y Selección Colombia mayores. Con todos marcó 57 goles.

* Estadísticas de Álvaro Hincapié Castrillón.