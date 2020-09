El túnel que Manuel Rincón le hizo Óscar "El Pájaro" Juárez

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Manuel Rincón Valencia es un manizaleño. De los 61 años que tiene, 34 de ellos los ha vivido en la ciudad. Aquí conoció a Luz Helena, su compañera, y aquí nacieron Sebastián y Joao, sus hijos. Pero aquí en Manizales, también, tiene la tranquilidad de ninguna otra parte.

Más allá de ser hermano del internacional Freddy Rincón, Manuel fue un defensor central que pasó por Sporting de Barranquilla, Once Caldas, Santa Fe, Magdalena, Llaneros y Cortuluá en Colombia; Deporitivo Tachira y Ula, de Venezuela.

En el campo se caracterizó por ser fuerte, pero también técnico. Iba sin miedo a la marca del rival y tenía la técnica suficiente para bajar el balón y salir jugando sin complejos.

Sin embargo, un en un partido en Bogotá, jugando con el Once Caldas ante Millonarios, se le fueron las luces ante nada más y nada menos que Óscar "El Pájaro" Juárez, un goleador que pasó por el cuadro capitalino.

"Me acuerdo que me llegó una pelota por el aire, intenté controlarla y se me quedó. Y claro, Óscar, goleador puro, aprovechó el descuido y me cobró de contado. Me quería morir. Pero vinieron Jaime Arango, Rubén Darío Yepes y Rubén Darío Hernández y me dijeron que no me podía caer, que no podía agachar la cabeza o achantar. Que ellos empataban y que yo les debía pagar en la cancha".

Manuel creció en dos sectores populares de Buenaventura: La Isla y Continente. Allí coincidió con jugadores que llegaron al profesionalismo, como Winston Girón y Carlos Pote. Siempre jugó como central y el último ciclo lo hizo de volante de creación.

"El partido con Millonarios siguió con aguacero y todo en El Campín. En el segundo tiempo empatamos con gol de Jaime Arango. Me acuerdo que todos vinieron y celebraron conmigo y me retaron. Pasaron los minutos y apareció la jugada del desquite: me llegó un balón aéreo, amagué con cabecearlo, pero no, la bajé con el pecho y cuando el Pájaro se me vino encima, le tiré el balón por entre las piernas (túnel) y salí jugando. Usted no se imagine todo lo que me dijo Óscar, que no lo respetaba, que por qué le hacía eso, me dijo de todo".

El partido finalizó 1-1, pero ese detalle quedó en la memoria de Rincón.

En su carrera profesional, Manuel Rincón ganó dos títulos, ambos con Santa Fe, la Copa Colombia y la Copa Malboro en Estados Unidos, donde jugaron ante EE.UU., Alianza Lima y América.