El técnico del Pereira se les "durmió" en el banco, hicieron el cambio y le empataron al Cúcuta

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Don Francisco "Pancho" Hormazábal fue un técnico chileno que dirigió en dos periodos al Deportivo Pereira: en 1974 y 1982.

Jairo "El Chiqui" Aguirre es un exjugador pereirano, símbolo del onceno "Matecaña" en las décadas de los 70 y 80.

"El Chiqui" Aguirre nunca olvida la vez que don "Pancho" se les quedó dormido en el banco técnico de estadio General Santander de Cúcuta, ellos hicieron un cambio y empataron.

"Estábamos jugando con el Cúcuta y perdíamos. El viejo (don Pancho) había mandado a calentar a los suplentes, se sentó en el banco, se distrajo o se quedó dormido. Y los muchachos, no sé a quien se le ocurrió decirle a Gentil Serpa que entrara por Benajamín "Mincho" Cardona y así fue. Lo curioso del caso fue Gentil entró y empató; marcó gol. Don "Pancho" reaccionó y se dio cuenta que el equipo había hecho gol y preguntó quién lo había anotado y le dijeron que Gentil Serpa. Nadie supo justificarle por qué había entrado. Más que enojarse, fue la sorpresa de don Pancho por lo que había sucedido".

El hecho no pasó más allá de la anécdota en el campo y el punto que se trajeron de Cúcuta.

Como a la mayoría de los colombianos, al "Chiqui" también le gusta el ciclismo. En el 2015, estando en Estados Unidos, viajó a Richmond para ver el Campeonato Mundial. Allí vio como Peter Sagan ganó la prueba de ruta por delante del australiano Michael Matthews y al lituano Ramūnas Navardauskas.

"Me pareció curioso porque ya hace rato que dejé de jugar al fútbol y allá, tan lejos de Pereira, donde todo el mundo lo conoce a uno, varias personas. Me fui muy temprano a ver ciclismo, porque en ese tipo de eventos hay actividad todo el día. Me fui con mis hijos. Y allá, un señor se me acercó, me saludó y me puso conversación. Después, por la tarde, estaba tan cansado que me salí de la tribuna y me tiré al suelo poniendo el maletín como almohada. Y por allí pasó también un grupo de personas y me saludaron. Mis hijos, que son americanos, sorprendidos, me preguntaron que quiénes eran ellos y les dije que ni idea.

Pero lo más seguro era gente que sabe de fútbol que me conocen por uno u otro motivo".

Jairo, formado en el barrio Centenario, tiene hoy 64 años y vive entre Pereira y Estados Unidos. Es padre de Andrés y Marcela. En su carrera profesional jugó con Pereira, Santa Fe y Tolima.

También ha dirigido en Costa Rica, Perú y Venezuela.