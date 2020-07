El Profe Guillermo Moreno Rumié completó el grupo y rodaron la película

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

El 1984, el seleccionado nacional mayores femenino de baloncesto venía de ganar el Suramericano de la categoría, siendo el primer logro colectivo para un equipo colombiano en el exterior.

A partir de ese momento sucedieron una serie de historias en la vida cotidiana del profesor Guillermo Moreno Rumié, el técnico más importante del baloncesto colombiano, que no olvida por lo graciosas y lo aleccionadoras.

"Fuimos noticia grande en el país. La radio, la prensa y la televisión, con difusión, nos reconocieron el logro y hasta en la Casa de Nariño (Presidencia de la República) también nos condecoraron. Nos volvimos populares, famosos.

Cuando salía a trotar en mi natal Cali, la gente me saludaba, los pitos de los carros sonaban cuando los conductores me veían y hasta algunas cosas me "goterié". Me invitaban a dar charlas de baloncesto y contar la gran experiencia.

En un municipio, al que me invitaron (omitiré su nombre), no había mucho que hacer el día antes de la charla que tenía que darle a un colegio de bachillerato. Opté entonces por ir a cine, a una sala que parecía más bien improvisada. Ingresé casi a la hora de la función y vaya sorpresa con el tremendo aplauso que me recibieron. Pensé que en realidad era muy famoso. Me senté y vi "El bueno, el malo y el feo". Amo las películas western.

Al final de la película, se me acercaron unas personas a agradecerme y yo más subido que el último piso pregunté... y gracias de qué. La respuesta: "Si usted, señor, no hubiera entrado, no proyectan la película, pues se necesitan 11 o más personas para proyectarla y usted era el 11". Quedé plop... plop... como Condorito.

Moraleja: Una cosa es lo que uno piensa y otra la realidad de las cosas. ¡Aterrizado!".