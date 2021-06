El periodista de las denuncias y el deporte: Juan Luis Taborda

VANESSA CARVAJAL HERRERA

LA PATRIA | MANIZALES

Uno de sus primeros juguetes fue una grabadora que su hermana trajo de la Costa y junto a una docena de casetes improvisaba las transmisiones de la Vuelta a Colombia. Tiempo después, no muy lejos de lo que imaginaba, se encontraría Juan Luis Taborda Ramírez ejerciendo el sueño que desde niño tuvo: ser periodista. Más adelante, cubriendo denuncias, trabajando en la edición de uno de los periódicos deportivos más leídos del país, siendo subdirector de un noticiero regional y con una boda que tuvo que aplazar por su trabajo, demuestra su vocación como periodista de LA PATRIA.

Estudió periodismo en la Universidad UNINPAHU en Bogotá. Cada que tenía vacaciones iba a trabajar en LA PATRIA, nunca le preguntaban en qué semestre iba. Cuando llegaba lo mandaban a hacer reportería con su cámara, porque le gustaba la fotografía y se mantenía siempre pendiente de lo que hubiese. Así se fue familiarizando con el medio y el mundo periodístico.

Un maestro

Inicialmente, Juan Luis Taborda estuvo un año y medio en el área local manejando educación y cultura -desde 1993- luego, en 1994, el director de ese momento le dijo que quería que fuera el editor de deportes, pero necesitaba que le diera un cambio a la sección y que no fuera solo fútbol. Entonces Juan Luis pidió que contrataran a un datero, un joven que escuchaba un programa deportivo donde hablaban de diferentes disciplinas. Taborda le propuso que trabajara con ellos, pero él no estaba muy seguro ya que no tenía experiencia y resaltaba que solo había estudiado en la nocturna en el Instituto Universitario.

Sin embargo, para Juan Luis no era excusa dejar a un lado su propuesta, así que empezó a enseñarle cómo redactar una noticia, darle un enfoque, contexto y cómo hacer reportería, entonces poco a poco fue aprendiendo y ahora Juan Luis se siente orgulloso de decir que fue él quien capacitó al actual editor de Afición, Osvaldo Hernández Buriticá.

Juan Luis siempre tiene presente que el periodista debe identificarse con el público y estar de lado de la gente, con interrogantes como: “¿Qué me interesaría saber de esta situación?”, “¿Cómo me afecta?”. De esa manera le dio un giro a lo que es la información deportiva en el periódico y dejó de ser monotemática para luego incluir más temas acerca del deporte.

Nuevo Estadio

Nuevo Estadio nació en 1970 como un semanario, según él, fue un fenómeno en Colombia, ya que no existían las secciones deportivas en los periódicos, sino que las noticias salían juntas. Nuevo Estadio llegó a circular con 330 mil ejemplares cuando El Tiempo vendía en Colombia 90 mil.

En junio de 1997, Juan Luis estaba haciendo preparativos para casarse con una publicista, ya que se iban a ir dos meses para Europa, pero debió aplazar todo hasta fin de año, porque lo querían nombrar como jefe de redacción de Nuevo Estadio. Desde ese momento tomó las riendas de este semanario y allí estuvo 14 años hasta que finalizó su circulación en el 2011.

“Nuevo Estadio circuló 40 años y esa vida útil funcionó hasta que aparecieron medios que lo sobrepasaron en la inmediatez -evolución tecnológica- para entregar la información y se volvió un negocio poco competitivo. Además, ayudé a la creación de la Asociación de Futbolistas. También teníamos suscriptores de Japón, París, Alemania, España y Estados Unidos, debido a que los colombianos en el exterior querían seguir en contacto con su equipo”.

En el fútbol

“El Once Caldas en el 2004 quedó campeón en la Copa Libertadores y llegó a tener $18.500 millones en un banco y recuerdo que le pregunté a Jairo Quintero Trujillo, dirigente deportivo, ¿cómo iban a ayudar a la ciudad con todo el dinero que tenían? Y simplemente respondió que el equipo era una entidad privada y que había que saber administrar el dinero.Tres meses después de esto ya no había un peso. Cuando son pobres , el equipo es de la ciudad y cuando son ricos se gastan la plata en lo que quieren”.

Además, su colega, Osvaldo Hernández menciona: “Con él no olvido un trabajo que hicimos para Nuevo Estadio sobre la adulteración de edades en el fútbol colombiano y nos amenazaron. Fue un escándalo nacional, pero fuerzas oscuras estaban detrás y nos dijeron que era mejor dejar eso quieto”.

Anécdotas que marcan

"Tenía una sección en Nuevo Estadio que se llamaba A Quemarropa, era de lo más leído en ese medio. Una vez Reinaldo Rueda Rivera vino a Manizales y nos encontramos en la oficina y me dijo: Juan Luis, vengo a ponerle una queja, hace 18 meses estoy manejando la sub- 20 y no me han dado un peso, hacen sino sacar excusas, me gustaría que me ayudara con ese tema y lo publicara en A Quemarropa. Eso hice, en cinco líneas redacté lo que pasaba, lo publiqué un lunes y el martes en la noche me llamó Reinaldo a agradecerme, porque gracias a eso le consignaron el dinero. Me preguntó si me debía algo y le dije: “no, pero el camino es largo, vamos 1-0”.

Las denuncias

Según Álvaro Segura López, quien fue editor de opinión y director de LPTV, LA PATRIA tuvo una época de cambio y su objetivo era buscar una forma de acercarse más a la gente, así que crearon un contestador telefónico para que los ciudadanos denunciaran o hicieran reclamos acerca de hechos con los cuales no estaban de acuerdo. La investigación y reportería estaba a cargo de Juan Luis Taborda cuando llevaba apenas tres meses en el periódico.

"Cuando recién llegué a LA PATRIA éramos tres personas encargadas del área local: Luis Francisco Arias, la novia de Francisco y yo. Trabajaba todo el día buscando noticias y se las presentaba a él, luego llegaba Sandra (la novia), le mostraba las que tenía y siempre resultaba publicando las de ella, entonces mucha información mía no se publicaba y me tocaba guardarla. Después de unos cinco meses de estar trabajando llegó un director nuevo, Luis Felipe Gómez, él estaba buscando incrementar los suscriptores del diario: 'Si yo no cumplo esa meta va a rodar mi cabeza, pero primero se va la de todos ustedes', dijo; y al mismo tiempo me llamó: 'Juan Luis Taborda, usted es el primero que se va a ir, porque el trabajo suyo no se ve'. Le expliqué lo que pasaba y le mostré las notas que tenía acumuladas de locales, eran 120 denuncias de la comunidad, entonces le propuse la idea de sacar una sección de denuncia, que se llamó “Denuncie”. Hicimos un anuncio de página con un número telefónico para que la gente llamara e hiciera sus quejas, después iba a verificar la información, tomaba las fotos y hacía reportería. Además, me hice amigo de fuentes importantes de la Alcaldía, así fui generando confianza y me empezaron a llamar para brindarme información. Gracias a eso fui el hombre de las denuncias".

LPTV

LPTV fue un noticiero con cobertura regional creado en el 2011, en el cual participó Juan Luis Taborda, los primeros tres meses solo como presentador. En este mismo programa creó una sección llamada Tres al Cierre, donde daba la “ñapa” de la información con algunas noticias extra que no se habían mencionado durante la transmisión.

“Después de esos tres meses me dijeron que necesitaban organizar la parte administrativa y también que manejara el personal y revisara los textos, ahí fue cuando me nombraron subdirector. Me pareció muy fácil, ya que en prensa es un trabajo más largo, se debe ser muy celoso y poner más cuidado, porque lo escrito, escrito queda”.

Q’hubo y LA PATRIA

UNE decidió cerrar el canal en mayo del 2017 y Juan Luis entró al periódico Q’hubo y, según Julián Cardona Marín, diseñador de este periódico, el ingreso de Taborda coincidió con la renuncia del anterior editor regional, Alejandro Samper, así que llegó en su reemplazo.

“Me asustaba mucho el reto de Q’hubo por el tipo de información, llegaban muchas denuncias y no quería echarme enemigos encima y acostumbrarme después de estar en un semanario como lo era Nuevo Estadio a pasar a un diario. La diferencia entre LA PATRIA y el Q’hubo es que el primero es el periódico de casa con una redacción más tradicional y el segundo es para la gente que uno se encuentra en el día a día en la calle, un público distinto que desea leer notas rápidas y llamativas, por eso la titulación es tan particular ya que nos basamos en el detalle de la noticia y no en lo reiterativo”.

Su aporte en el centenario

Osvaldo Hernández comenta que Juan Luis ha aportado mucho a LA PATRIA con su responsabilidad, disciplina, profesionalismo y eso es lo que lo hace un periodista serio y de credibilidad.

Juan Luis menciona que uno de los aportes más importantes fue haber participado en Nuevo Estadio, ya que no solo fue algo que beneficiara a LA PATRIA, sino también al fútbol colombiano. Además, agradece el haberse podido adaptar a las oportunidades que le dio el diario de hacer parte de varios campos periodísticos como televisión, prensa diaria y semanal: “El hecho de poderse adaptar es que se enriquece uno y también el trabajo que se hace”.

Agrega que a los nuevos medios no les ve un norte definido como para defender los intereses de la región y que LA PATRIA no se va por ese camino, sino que sigue siendo, después de 100 años, un medio de comunicación que se preocupa por el bienestar de los manizaleños y los caldenses. "Sé que es algo que no se ha perdido y nunca se va a perder”.