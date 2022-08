El Once Caldas y las dudas que deja en la cancha

LA PATRIA | MANIZALES

¿Qué le gusta y qué no le gusta el Once Caldas de hoy en el campo?

Róbinson Echeverry (Las Voces del Fútbol)

La palabra no es política, pero sigue en construcción, por eso tantos altibajos. El técnico arma una base que debería ser más grande si no insiste más con extremos que no son naturales, con los que pierde sorpresa y agresividad, y con un punta, como Valdes, que no es determinante ni influyente. Mientras tanto sacrifica el goleador por banda. Si llega la lógica el equipo tiene cómo crecer.

Rusbelt Franco (Caracol)

Me gusta la campaña y que tiene al goleador del fútbol colombiano. No me gusta que es descompensado y sin jerarquía; no sabe defender un resultado y menos ganar. Cuando se ve perdiendo los partidos, falta más inventiva del técnico para replantearlos. Si no estabiliza la campaña, le puede pasar lo del semestre anterior, ser eliminado al perder puntos increíbles, sobre todo en condición de local.

Jorge William Sánchez (RCN)

Me gustan los resultados, sin respaldo futbolístico. Se han conseguido puntos que son significativos y toman importancia, siempre y cuando el equipo no se caiga en lo que viene. No me gusta la falta de equilibrio en sus líneas, de los 8 partidos jugados, en 7 ha recibido goles. No me gusta la falta de agresividad en la zona de volantes, las desatenciones defensivas y el rendimiento individual de algunos referentes.

Gabriel Fernando Cárdenas (La Patria Radio)

Me gusta la experiencia que aportan los jugadores de recorrido, apoyados en el conocimiento del técnico, pero no han logrado armonizar el rendimiento en este momento. No me gusta la ausencia de liderazgo en el manejo del medio campo y que no se tenga una nómina base definida.

Mauricio Trujillo (Win Sports)

Me gusta que hay solidez en algunas zonas del campo, en las que tenía problemas: la pareja de los centrales, el lateral izquierdo y el goleador. Y el modelo de juego alrededor del técnico. No me gusta que es predecible en el campo, es de pocas variantes y repetitivo. Sus jugadores no tienen rebeldía y son parecidos, siempre lo mismo.

La novena

- Viernes

7:30 p.m. Once Caldas - América de Cali

- Sábado

3:30 p.m. Independiente Santa Fe - Patriotas Boyacá

5:45 p.m. Alianza Petrolera - Deportivo Pasto

8:00 p.m. Atlético Nacional - Atlético Bucaramanga

- Domingo

2:00 p.m. La Equidad - Deportivo Pereira

4:05 p.m. Cortuluá - Millonarios

6:10 p.m. Junior - Deportes Tolima

8:15 p.m. Águilas Doradas - Independiente Medellín

- Lunes

6:00 p.m. Jaguares de Córdoba - Envigado

8:05 p.m. Deportivo Cali - Unión Magdalena