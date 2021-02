El Once Caldas juega la Golden League en los Esports

Felipe García*

LA PATRIA I Manizales

El Once Caldas no es ajeno a esta nueva realidad. Desde el año pasado, gracias a toda la labor realizada por la agencia EG Esports, empresa que lidera y gerencia este proyecto, lanzó su división de Once Caldas Esports. Compiten en el videojuego Fifa, en el que se destacan por los títulos como la Copa VPN, la Liga EFA y la Copa EFA, logrando así el triplete en esta disciplina.

Este año incursionó en la League Of Legends, uno de los videojuegos más disputados del mundo y uno de los Esports con mejor escena competitiva.

El Once Caldas Esports debutó en la Golden League, la liga profesional de League Of Legends para Colombia, organizada por la LVP Liga Profesional de Videojuegos. Se han jugado 6 fechas y el Once Caldas Esports se posiciona con 4 victorias y 2 derrotas.

Durante la semana se jugó la serie más esperada: el Once Caldas Esports se enfrentó a Zeu5 Bogotá, tetracampeones de la Golden League, siendo este el reto más importante para la escuadra conformada por los jugadores profesionales Darp, Libra, Gwiiss, UnicornG (ex Zeu5), Scythes y el debut del suplente StrickNight.

Se jugó como todo un clásico en los partidos ida y vuelta. Los honores se repartieron 1-1, pero para el Once quedó un sabor a victoria.

Si bien en la primera partida Zeu5 demostró por qué es el rival más fuerte de la Liga, con Hobbler, como su jugador estrella, en la segunda partida el Once Caldas Esports ratificó que llegó a la Golden League para luchar por el campeonato.

En una gesta hecha por el junglero UnicornG, MVP indiscutido de la partida, y con el inesperado debut del suplente StrickNight, el equipo hizo vibrar miles de corazones que eran espectadores de ese partido y generó miles de comentarios más al levantarse ganadores.

Al final había caído el invito del gran campeón.

* Manager del equipo.

Un poco de historia

Los deportes electrónicos son la nueva tendencia mundial. Llegaron impulsados por la cuarentena, en la que las personas encontraron en los videojuegos una forma de entretenimiento.

Los deportes tradiciones sufrieron. Los estadios fueron cerrados y las ligas canceladas. Y fue en ese momento los electrónicos aparecieron para ser la nueva solución para cubrir estas necesidades. Los Esports (nombre con el que se conoce popularmente a los deportes electrónicos) han existido desde el siglo pasado, con las primeras competencias de juegos como SpaceWars, Tetris, entre otros.

Se han hecho competencias y grandes juegos superan a los deportes tradicionales en audiencias, como el caso del Mundial de League of Legends, que contó con más de 100 millones de personas viéndolo. Incluso, generó repercusión económica con los 30 millones de dólares que reparte el mundial de Fortnite, o los 20 millones de dólares que reparte el mundial de Dota 2.

Próximo rival

Será el Team Exilium Hunters, lunes y martes, a partir de las 9:00 p.m., hora colombiana. Estos partidos se pueden seguir en twitch.tv/lvpcol.

Cómo seguirlos

Los aficionados los pueden seguir en @esportsonce en Twitter y como @oncecaldasesports en Instagram y Facebook. También, si quiere saber del mundo de los Esports y, por qué no, unirte a escuadras profesionales no solo de League of Legends, sino de otros deportes, sigue a nuestra agencia EG Esports como @egesportscol en todas sus redes sociales.

El equipo

Jugadores: Shaid Javed Salah Pareja (Scythes), Gustavo Pérez Perdomo (Hexos), Sebastián Buitrago (Gwiiss), Daniel Alejandro Ruales (Darp) y Cristian Acevedo Posada (Libra).

Jugador suplente: Juan Sebastián López Ramírez (StrickNight).

Técnico: Tyler Matthew James.