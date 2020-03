El mundo se me vino encima: Adrián Estacio, extremo del Once Caldas, que se lesionó la rodilla derecha

LA PATRIA | MANIZALES

El extremo del Once Caldas Adrián Estacio está desconsolado porque se perdería el resto de la temporada 2020. El sábado, en el entrenamiento, sufrió una lesión en la rodilla derecha que lo tendrá alejado de la canchas de seis a ocho meses.

El diagnóstico es conocido como la triada triste: rotura de ligamento cruzado anterior, menisco medial y ligamento colateral externo.

"En el entreno estaba bien, pensando en el partido (América) porque no me habían llevado, tenía la cabeza en eso, y en un momento estaba como distraído, iba a patear y cuando lo hice se me fue la pierna hacia un lado", relató el jugador de 21 años.

Agregó que el episodio le ocurrió solo y no en una acción con algún compañero. "La doctora Karol me dijo que no me preocupara porque la rodilla no se me inflamó, pero yo sentía mucho dolor. Estaba tranquilo hasta que me revisaron y me dijeron lo que tengo", indicó.

El nacido en Tumaco (Nariño) habló de lo que siente tras la lesión: "Me duele mucho la rodilla, prácticamente el mundo se me vino encima, son cosas que hay que afrontar y prepararse para todo. Hay que darle gracias a Dios que por algo pasan las cosas y estamos expuestos a esto".

Estacio se lamentó porque se pierde la Liga en uno de sus mejores momentos, según comentó, pero explicó que trabajará fuerte para volver y "seguir en cancha que es lo que más quiero".

El equipo

Once Caldas entrenó ayer en el estadio Palogrande y tendría dos cambios para enfrentar el viernes a Millonarios: el uruguayo Jhony Galli entraría por Sebastián Guzmán y Robert Mejía reemplazaría a Pablo Rojas.

La jornada

Viernes: 7:40 p.m. Millonarios - Once Caldas.

Sábado: 2:00 p.m. Patriotas - Envigado; 4:05 p.m. Cúcuta - Cali; 6:10 p.m. Alianza Petrolera - Medellín; 8:15 p.m. Nacional - Tolima.

Domingo: 4:05 p.m. Pereira - Santa Fe; 6:10 p.m. Junior - Rionegro; 8:15 p.m. América - Bucaramanga.

Martes: 6:00 p.m. La Equidad - Chicó; 8:05 p.m. Pasto - Jaguares.