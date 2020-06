El huequito por el que escapó Esteban Chaves en la Vuelta a España del 2014

Osvaldo Hernández

Esteban Chaves, además de ser un corredor con clase, es carismático y amable. En el 2016 tuvo su mejor temporada internacional al hacer podio en dos de las tres grandes: segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España. "El Chavito", a donde llega, atiende a todo el mundo con humildad y cariño; a nadie le niega la foto del recuerdo.

Sin embargo, detrás de ese gran ciclista hay una persona común y corriente, que tiene vivencias igual que todos.

En la Vuelta a España del 2014, la que ganó el español Alberto Contador, vivió una experiencia amarga en la etapa 12, la del 4 de septiembre, un circuito de 166 kilómetros en Logroño.

"Fue una etapa urbana, por toda la ciudad, la que tenía vallas por todas partes por la cantidad de gente. Eran muy poquitos los espacios libres. La jornada empezó y me dio un dolor de estómago horrible, que me hizo poner arrozudo, la verdad", cuenta el pedalista que nació internacionalmente con Colombia es pasión entre el 2009 y 2011 y luego pasó al australiano Orica/Mitchelton, equipo que ha ido cambiando levemente de nombres, Orica-GreenEDGE, Orica-BikeExchange, Orica-Scott y Mitchelton-Scott.

"No sabía qué hacer, estaba desesperado, el estómago se me retorcía. Di tres vueltas, siempre buscando dónde podía parar para entrar a hacer la necesidad. Hasta que por allá en una curva, vi que había una posibilidad y así lo hice. Llegué, me bajé de la bicicleta, me metí a un terreno solo y ahí estuve el tiempo que fue necesario; por fin descansé, gracias a Dios".

"Cuando terminé de hacer la diligencia, me vestí y al salir, miré para un lado y no sabe la imagen que me encontré: había un edificio lleno de aficionados en todas las ventanas, viendo la carrera, pero se dieron cuenta que yo paré ahí y todos tenían el celular grabando lo que yo hacía. No sabe la risa que me dio, pero la verdad, fue una urgencia".

Esa Vuelta fue la primera para Chaves y quedó 41 en la general individual.

Esteban dice que gracias a Dios nunca vio el video de lo que le pasó en Logroño en las redes sociales.

El corredor bogotano se prepara para afrontar el resto de la temporada en Europa. Después de correr el Tour Colombia 2.1 en Boyacá y Cundinamarca, "El Chavito" se cuida de la pandemia y lidera los procesos de su fundación en el país.