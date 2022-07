"El gol se lo había prometido a mi mamá": Santiago Cubides, delantero del Once Caldas

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Santiago Cubides fue la noticia en el debut del Once Caldas en la Liga BetPlay. El metense, que hace un par de meses no seguía en el equipo, fue el salvador en Santa Marta, ante el Unión Magdalena, en el empate 2-2. Marcó el golazo para la igualdad.

- ¿Qué pasó, por qué volvió al equipo profesional?

Nunca me fui. Siempre he buscado la forma de ayudar al equipo; no me sentía bien al no poder hacerlo. Hoy tenemos un buen ambiente con los compañeros, el cuerpo técnico y directivos. Llevo todo mi proceso en el Once y quiero irme por la puerta grande. Vivo muy agradecido con la gente de Manizales por su apoyo y también con la hinchada.

- ¿Usted reclamaba la falta de oportunidad, qué le dijeron?

Todos los jugadores queremos ser tenidos en cuenta. Tuve la posibilidad de jugar un partido de pretemporada contra el Pereira en Santa Rosa y lo ganamos. Hablamos con el cuerpo técnico y los directivos, me dieron la oportunidad y aquí estamos, todos con ganas de trabajar y sacar el equipo adelante, con paciencia.

- ¿Y ahora a qué aspira?

Quiero a salir adelante, ayudarle al equipo, al cuerpo técnico y compañeros. Quiero darles alegrías a la ciudad y a la hinchada; me sueño haciendo goles y ganando títulos. Quiero mirar hacia adelante, superar obstáculos y consolidarme.

- ¿Cómo fue ese momento del gol?

El momento del gol fue increíble; soñado. He hechos muchos sacrificios, he superado y obstáculos impensados. El camino no ha sido nada fácil: he estado lejos de mi familia y mis seres queridos. Fue un momento sublime. Se me vinieron muchos recuerdos a la cabeza, cuando vine por primera vez a Manizales con la selección Meta, después pensaba en todos mis compañeros de la casa hogar y de divisiones menores. A todos los que conocí durante 8 años que llevo en el Once. Los momentos difíciles que pasamos en la pandemia y, obvio, también que era un partido difícil, mis compañeros habían corrido mucho y la temperatura estaba fuerte y nos llevábamos un punto a Manizales. El gol es un regalo para la ciudad, para la afición.

- ¿Por qué las lágrimas?

Las lagrimas son de alegría, por todos los momentos buenos y malos que he sobrellevado, porque había orado mucho todo estos últimos meses, y porque le había prometido a mi mamá que la próxima vez que me dieran la oportunidad iba a hacer un gol y se lo iba dedicar a ella.

La jornada

- Mañana

6:00 p.m. Alianza Petrolera - Unión Magdalena

8:05 p.m. Millonarios - Atlético Bucaramanga

- Miércoles

2:00 p.m. Cortuluá - Jaguares de Córdoba

4:05 p.m. Deportivo Pasto - Envigado

6:10 p.m. Once Caldas - La Equidad

8:15 p.m. Junior - Atlético Nacional

- Jueves

4:00 p.m. Águilas Doradas - Independiente Santa Fe

6:05 p.m. Independiente Medellín - Patriotas Boyacá

8:10 p.m. Deportes Tolima - Deportivo Cali

América de Cali - Deportivo Pereira