El fútbol regresará el martes festivo al Palogrande con el juego entre Once Caldas y Atlético Huila por la Liga

LA PATRIA | Manizales

La Dimayor aprobó ayer el calendario de la Liga BetPlay II y el Once Caldas debutará como local ante el Atlético Huila, recién ascendido a la Primera A.

El partido será el martes festivo 20 de julio, a las 5:00 p.m., en el estadio Palogrande. Será transmitido por Win y Win+.

Después de recibir a los "Opitas", los dirigidos por Eduardo Lara visitarán a Jaguares, posteriormente volverán a Manizales para recibir a Millonarios.

Conozca la programación de la primera fecha de la Liga Betplay II.

FECHA 1

16 de julio

Independiente Medellín vs Águilas Doradas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

17 de julio

América de Cali vs Junior FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +

Deportes Quindío vs Jaguares FC

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win/Win +

Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

18 de julio

Envigado FC vs Atlético Nacional

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +

Patriotas FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: La independencia

Televisión: Win/Win +

Deportivo Pasto vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win +

19 de julio

Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +

20 de julio

Once Caldas vs Atlético Huila

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win +

Deportes Tolima vs Deportivo Pereira

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.