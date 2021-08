El fútbol caldense gritó por tercera vez en su historia ¡campeones!

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

1965: La selección Caldas, dirigida por Ramón "Plomo" Cardona, ganó el título en Pereira con una nómina encabezada por Bernardo Quintero, Edilberto "Chispas" Cárdenas, Camilo Noreña, Efrén Rueda, Rodrigo Giraldo y Gilberto García, entre otros.

2002: La selección juvenil de Caldas logra el título nacional de la categoría en Armenia. Lo hizo siendo dirigida por Javier Suárez Agudelo y una nómina liderada por Ramiro Sánchez, Carlos Arias, Juan Pablo Agudelo, Sebastián Ramírez, Otoniel Duque y Edwin Muñoz.

2021: La selección sub-21 de Caldas conquista el título nacional en la cancha sintética Luis Fernando Montoya. El equipo fue primero en el hexagonal en el que también participaron Tolima, Atlántico, Bolívar, Huila y Valle del Cauca.

La historia de ayer

Cuando parecía que la ilusión se apagaba y el conteo regresivo seguía, apareció un autogol que le dio ayer la gloria al deporte caldense en la cancha sintética de la Unidad Deportiva Palogrande. El que le permitió obtener el título nacional sub-21 de fútbol.

Se jugaban los dos últimos minutos de los cinco agregados por el árbitro. Caldas empataba 1-1 con el Valle del Cauca y perdía la opción de ser campeona. Tolimenses y atlanticenses celebraban, porque ese resultado los ponía por encima en el cuadro de honor. Los nervios, el desespero y la angustia también jugaban en las gradas y en el campo.

Y apareció el momento que quedará grabado en la memoria de las 2 mil personas que estaban en el escenario. Édison Osorio, lateral derecho, llevó la pelota y cuando ganó el último espacio, tiró el centro y Joao Abonía, jugador del Valle del Cauca, metió el balón en su propia puerta.

¡Gooooooool! se escuchó desde todo los sectores del campo. Los jugadores se desplomaron emocionados y los aficionados empezaron a celebrar lo que segundos después fue fiesta.

El árbitro autorizó el reinicio del partido, permitió dos jugadas y sonó el pitazo final con el que también se paró una racha de 18 años, 11 meses y 10 días sin ganar un título nacional.

Es la tercera corona para el fútbol caldense en su historia. La primera fue en 1965 con Ramón Plomo Cardona, la segunda en el 2002 con Javier Suárez Agudelo y ahora con Herney Duque, un hombre curtido como futbolista y como técnico, promotor del fútbol técnico. Esta vez, después de pasar por el Pereira y el Once Caldas, Herney celebró por partida doble: ganó el título y con el estilo que ha promovido desde que optó por ser formador de talentos.

Fabio Alberto Aristizábal, presidente de la Liga, que también celebró emocionado, dijo que es un logro de todos: "Es lo máximo, esto es gracias a todos, los dirigentes, los clubes, los jugadores, los patrocinadores, los periodistas. Estamos muy emocionados. Nos faltaba este adorno".

18 años, 11 meses y 10 días, el fútbol caldense volvió cantar...!"Y ya lo ve... y ya lo ve... somos campeones otra vez...!".

Síntesis

Cancha Luis Fernando Montoya

Caldas 2 Valle del Cauca 1

Árbitros: David Ruiz, Édison Osorio, Guy Esteban García, Nicolás Rodríguez, Luis Fabián Arango, Édison Bedoya, Ronald Patiño, Esteban Timarán, Mateo Velásquez, Daniel Cardona y Julián Viveros.

Goles: Guy Esteban García y autogol de Joao Abonía.

Valle del Cauca: Juan Tejada, Juan Felipe Quiñones, Juan Esteban Díaz, Bellen Collazos, Jhoan Montes, Falcao Ospina, Hárold Sandoval, Yale Abonía, Nicolás Valencia, Jhon Quiñones y Dairon Mosquera.

Gol: Dairon Mosquera.

Cuadro de honor

Campeón: Caldas.

Subcampeón: Tolima.

Goleador: Ronald Patiño (Caldas), 5 goles.

Valla menos vencida: Jorge Labrado (Tolima), 2 goles.

Emocionados

Jhon Sebastián Arboleda (jugador)

Felicidad, honor, gloria y amor por nuestro departamento. Esto es para todos.

Andrés Felipe Marín (secretario del deporte)

Es una alegría que nos hace vibrar el corazón; es algo que soñábamos. Se está trabajando muy bien, tenemos los lineamientos muy claros.

Mateo García (jugador)

Una alegría grande, quería este título, ya tenía dos subtítulos nacionales y ahora esto que es muy grande para todos.

Los campeones

Jugadores: Jhon Sebastián Arboleda (Academia H.S.), Esteban Timarán (Once Caldas), Juan Felipe Betancourt (Once Caldas), Nikolás Rodríguez (Once Caldas), Jhon Jarlinson Viveros (Once Caldas), Daniel Cardona (Once Caldas), David Ruiz (Once Caldas), Édison Bedoya (Formadores), Sergio Andrés Marín (Formadores), Ronald Patiño (Once Caldas), Mateo Velásquez (Once Caldas), Luis Fabián Arango (Quiñones), Esteban Grajales (Masiaz), Juan Esteban Vásquez (Quiñones), Julián Andrés Correa (Once Caldas), Guy Esteban García (Once Caldas), Daniel Alejandro Castaño (Formadores), Édison Marino Osorio (Masiaz), Andrés García (Masiaz), Isaías Vargas (Once Caldas), Samuel Hoyos (Universidad Nacional), Santiago Acevedo (Fortaleza), Jhon Araujo (Once Caldas), Juan Felipe Medina (Quiñones), Manuel Posada (Once Caldas), Edwin Mauricio Sánchez (Formadores) y Juan Pablo Trejos (Independiente).

Cuerpo técnico: Herney Duque, Ferry Marín y Daniel Felipe Aristizábal.

Directivos: Fabio Alberto Aristizábal, Carlos Zapata, Jair Patiño, Alberto Gómez, Jhon Jairo Nieto y Víctor Manuel Gómez.