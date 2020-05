El dueño de Cortuluá se iba la tribuna popular para poder insultar a Reinaldo Rueda

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Óscar Ignacio Martán es un hombre del fútbol. Las 24 horas del día las dedica a su equipo, el Cortuluá. Nada se mueve allí sin su autorización. Por la mañana ve a los infantiles, al mediodía a los juveniles y en la tarde está con el equipo profesional.

Su Club ya tiene tres ascensos a la primera división y una participación en la Copa Libertadores de América del 2002. Todo de la mano del popular Nacho, quien se ha ganado hoy un nombre en el fútbol colombiano por su capacidad.

Allí no solo se han formado grandes jugadores que después se fueron el fútbol internacional, sino también, también ha sido cuna de técnicos, como Reinaldo Rueda, quien en el 2016 fue elegido como el mejor técnico del Continente.

Martán es dueño de dos historias con Rueda. El dirigente dice que en sus comienzos se filtraba entre los hinchas y les gritaba palabras de todo tipo de calibre a sus técnicos.

"En un partido con el Deportivo Cali, bravo, me fui para la tribuna de Oriental. Allá me metí, me camuflé entre los aficionados. Empezó el juego y me acuerdo que le dije de todo a Reinaldo... ¡técnico bruto! ¡hacé los cambios! ¡poné a este! ¡poné a tal!. No seas hp, etc, etc.

El partido se acabó, lo ganamos y nos fuimos a casa. El otro día, conversando con el profe me dijo, doctor Martán cierto que usted estaba en la tribuna del frente. Fue que me pareció escuchar su voz. Obviamente le dije que no. Pero tenía razón".

En otro partido, cuenta Martán, también se le perdió a Rueda en las gradas para apretarlo: "Con nosotros jugaba Armando "Piripi" Osma, era el goleador del equipo, pero estaba tocado. Toda la semana le sugerí al profe que lo pusiera por la taquilla, era la sensación y no quiso. Empezó el partido y Piripi fue al banco. Y todo el juego le grité...¡meté a Piripi! ¡meté a Piripi! ¡meté a Piripi! Lo metió faltando 10 minutos para final y ganamos con gol de Piripi. Son cosas que no se olvidan y hoy se vuelven anécdotas después de verlo crecer como persona y como técnico".

El profe Rueda es hoy técnico del seleccionado chileno y Martán sigue al frente de su equipo del "Corazón del Valle".