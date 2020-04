El director del Tour de Francia calló a Miguel Ángel Bermúdez

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

No hay en el ciclismo colombiano un dirigente más controvertido que Miguel Ángel Bermudez. Hoy, 30 años después de su gestión como presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, aún no nombre suena en las carreras. No solo gestionó recursos y transformó el ciclismo, sino también, tuvo actitudes como las de ofrecerles "bala" a ciudadanos que no querían dejar pasar una carrera que iba para Fusagasugá como homenaje a Luis Alberto Herrera, el popular Lucho.

Esa bravuconada se la tuvo que "tragar" en 1983, cuando se chocó con Félix Levitán, director del Tour de Francia, famoso por cascarrabias y antipático.

"Fuimos al Tour ese año con un equipo aficionado, como invitados. No teníamos experiencia, pero llegamos con muchas ilusiones. Empezó la carrera y nos metieron por los pavés (vías adoquinadas) y eso fue terrible para los muchachos. Fueron momentos muy complicados porque los muchachos quedaron muy mermados. Se maltrataban y se cansaban el doble, además, les pegó muy duro mentalmente.

El otro día, antes de empezar una de las etapas, busqué a Félix Levitán, director del Tour y lo encaré. Le dije que me parecía muy mal hecho que le metiera la carrera por ese tipo de terrenos, que éramos un equipo aficionado, invitado a la carrera y que no volveríamos al Tour. Subí el tono y le dije que teníamos invitaciones del Giro de Italia y la Vuelta a España.

El señor Levitán se quedó mirándome y me dijo en francés (yo lo entendía porque lo aprendí en el colegio)... el Tour ha sobrevivido 80 años sin los colombianos, será que no podremos seguir adelante sin ustedes, será que se acaba. La verdad, me quedé mudo, no supe qué decirle (risas).

Me quedé callado, tampoco hice mucho escándalo porque queríamos llevar al año siguiente a Luis Herrera, que no pudo ir en el 83 por joven.

Miguel Ángel Bermudez fue presidente de la Federación entre 1980 y 1981, y 1982 y 1990. Y fue líder institucional del proceso denominado la Conquista de Europa con Pilas Varta y Café de Colombia.