El día que Pelé le pidió una foto a Alonso Pocillo López para celebrarle sus 14 años en Millonarios

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Pocos se dan el lujo de contar que Pelé, considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos, lo llamó para pedirle una foto. Eso le sucedió al manizaleño Alonso "Pocillo" López que, a propósito, no sabe por qué le dicen así; no le falta ninguna de las dos orejas y menos a Óscar, su hermano mayor, del que heredó el apelativo en las calles de Ondas de Otún, donde se criaron.

Edson Arantes do Nascimiento, llamado Pelé, vino en 1984 a un Caminata de la Solidaridad por Colombia que aún se hace en Bogotá. Pocillo, figura de Millonarios, integraba el seleccionado colombiano y celebraba 14 años con la camiseta albiazul. "Llegué de 14 años, a las divisiones menores, crecí, ascendí jugué profesional con ellos. Debuté en 1974, me acuerdo que entré por Alejandro Brand, pero yo jugaba de volante 8; después con el paso de los años me pasaron de marcador izquierdo".

Y coincidieron en Bogotá el partido de la Selección Colombia en El Campín y la Caminata de la Solidaridad con Pelé a bordo: "Lo que tengo entendido fue que los directivos de Millonarios se encontraron con Pelé, lo invitaron al partido de la Selección y le contaron que yo estaba cumpliendo 14 años con el equipo, que si se podía tomar una foto conmigo".

Pocillo llegó a El Campín con la Selección y no tenía ni idea de lo que iba suceder minutos después: "Hubo mucha algarabía porque en la tribuna estaba Pelé. Todos no emocionamos. Después, el negro bajó a la cancha, participó en los actos protocolarios y me llamó ¡López!...¡López!, me le acerqué emocionado y me dijo, la foto, la foto, y esa fue la imagen que posteriormente salió en la revista del Club por mis 14 años con Millonarios".

Pocillo dice que sólo atinó a decirle a Pelé..."monstruo..." y el mejor jugador del mundo le sonrió y lo invitó a posar, nada más.

Esa foto, que de vez en cuando aparece en las redes sociales, es un tesoro que guarda Pocillo López en su archivo, claro, sin olvidar el instante eterno que vivió con Pelé y que empezó de la manera menos indicada, él pidiéndole la foto a Pocillo.

El caldense, campeón con Millonarios en 1978, bajo la orientación de Gabriel Ochoa Uribe, debutó con el elenco albiazul cuando era orientado por el argentino Juan Eulogio Urroiolabeitía. El final de su carrera lo hizo en 1986 con el Cristal Caldas que fue sensación del Campeonato y que lo dirigió Francisco Maturana.

Hoy, ad portas de los 64 años, vive en Manizales, después de haber hecho historia en el fútbol colombiano.

"No porque me haya pedido la foto, pero como Pelé no ha habido nadie y los he visto a todos, Maradona, Messi y Cruyf".