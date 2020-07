El día que Pablo Betancourt metió "las patas" y lo sacaron del fútbol

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Un comentario, que hoy considera imprudente, le costó la salida del fútbol al volante manizaleño Pablo Betancourt Mejía.

Hecho en Van Ralt, Vartica y Marchagás, "Pablito", así le dicen sus amigos, jugaba en el Independiente Santa Fe cuando le sucedió nada y nada menos que con Jorge Luis Pinto que acaba de firmar contrato con Emiratos Árabes.

"Teníamos cinco partidos como locales en El Campín y apenas hicimos dos puntos. Entonces el profe y los directivos convocaron a un almuerzo para averiguar qué pasaba. Me acuerdo que todos hablaron, decían cosas y yo no me quedé callado. Dije que a mí me parecía que el profesor no tenía manejo de grupo y de eso se pegaron para echarlo, más aún cuando César Villegas, un directivo del equipo, quería traer a Roberto Perfumo.

Al otro día, Carlos Salazar, también dirigente, me regañó; me dijo que cómo había dicho eso. Y preciso, Villegas le explicó a los medios que Pinto salía de Santa Fe por falta de manejo de grupo. Lo duro del tema fue que yo fui titular con Pinto al lado de Lozano y Cuero.

Llegó Perfumo y nos echó. Me fui al Tuluá, donde ascendimos; luego pasé al Atlético Huila y finalmente llegué al Independiente Medellín. Allí hice una gran pretemporada, jugaba muy bien, pero no era titular con Hugo Gallego y Nolberto Molina. Llegó una crisis, echaron a cinco jugadores y yo encabezaba la lista. Y finalmente me di cuenta que Jorge Luis Pinto había llamado a Gallego y a Molina para decirles que yo era un disociador. Ahí terminó mi carrera como profesional".

Pablo, con 52 años y dos hijos, Mateo y Natali, recuerda esa historia y reconoce que pudo ser una ligereza, porque si bien es cierto que Jorge Luis Pinto es "jodido" no es un mal técnico y es más el bien que le hace a los jugadores en su formación con su carácter y disciplina.