El día que el norteamericano Greg Lemond le presentó disculpas al "Diablo"

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

El Tour de las Américas de 1989 ya estaba en Estados Unidos. Las dos primeras etapas se disputaron en Venezuela. Allí estaba Café de Colombia comandado por Luis Herrera y complementado con Julio César Cadena, Martín Ramírez, Samuel Cabrera y el caldense Rubén Darío "El Diablo" Beltrán. Como técnico fue Rafael Antonio Niño.

En la etapa Orlando - Miami sucedió algo que, si progresa, los deportan a todos los de Café de Colombia, según el recuerdo de Beltrán, que hoy con 55 años es entrenador de la Liga Caldense de este deporte.

"Un ciclista todo grandulón le empezó a discutir a Luis Herrera. Lucho era nuestro líder y yo me metí en la conversación porque, además, Herrera siempre ha sido callado, de pocas palabras", cuenta "El Diablo", que pasó los 18 años de su carrera deportiva por Caldas, Pilas Varta, Café de Colombia, Colpatria, Kelme y Gaseosas Glacial.

"El alegato con el grandulón, no me acuerdo de su nombre, continuó en el lote y nos agarramos de las camisetas. En ese momento todos aceleraron, pasó alguien por el lado mío y me tumbó. Nos quedamos con la sensación de que lo habían hecho intencionalmente".

Beltrán, especialista en los remates de etapa, que fue cuarto en la Vuelta al Táchira de 1986, en la que ganó combinada, regularidad y montaña, fue al piso: "Me caí, me di muy duro y el técnico Rafael Antonio Niño llegó a recogerme en compañía de mi compañero Julio César Cadena. Quedé muy aporreado, pero recuerdo que Niño preguntó por el que me había tumbado y no sabíamos. Julio César se ofreció para averiguar y tumbar al que lo había hecho. Niño le dijo que averiguara".

La etapa se acabó, Beltrán llegó a meta muy golpeado y Cadena ya sabía quién lo había mandado al piso: "Cuando nos reunimos en el carro Cadena nos contó, pero ya no estaba muy convencido de hacer lo mismo".

Cadena les contó que quien lo había tumbado era nada más y nada menos que Greg Lemond, norteamericano, tres veces campeón del Tour de Francia y dos veces campeón del mundo: "Por eso Julio César nos dijo que si lo mandamos al piso nos echaban de la carrera y de ese país. Entonces todos optamos por quedarnos quietos".

El equipo fue al hotel y vaya sorpresa la que se encontraron: "Por la noche, en el restaurante, vino Greg Lemond, me presentó disculpas y me explicó lo que había sucedido. Cuando el lote aceleró, Lemond se movió mucho y como tiene la cadera muy ancha, me pegó y me fui al piso. Ahí terminó esa historia que había empezado con un mal entendido", cuenta Beltrán.

Beltrán, vencedor de etapas en la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, está casado con Dora Inés Grisales y es padre de Cristian David, Juliana, Valeria y Daniel Eduardo.