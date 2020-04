El día que el míster Juan Carlos Osorio dejó de ser ateo

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

El mejor refuerzo o aliado le faltaba al Once Caldas, dirigido por Juan Carlos Osorio, para enderezar el camino con su equipo. Todo lo hacía bien, los entrenamientos y los partidos. Pero no sumaba y los reproches llegaban por todos los lados. El Míster, llamado así por formación académica en suelo europeo, fue creando una serie conflictos con el grupo por su ateísmo; no creía en Dios, y cuando los resultados no aparecían, retaba a sus dirigidos por su creencias en él.

Y sucedió el milagro. En una semana y tras un resultado adverso, Osorio aceptó la invitación para acercarse al Señor. El responsable de todo fue Duván Vásquez, quien en esa época, el 2010, era el gerente general del Club y cuenta la historia,

La Liga II de ese año iba en la fecha cuatro. El equipo convencía con el trabajo, la idea de juego, pero aún no consolidaba los resultados. Un día ganaba y al partido siguiente perdía por goleada. Vásquez, dice, que lo respaldaba a muerte.

Viajaron a Bogotá al partido con Equidad. Ese grupo lo integraban Luis Neco Martínez, Luis Núñez, Diego Amaya, Iván Vélez, Alexis Enríquez, Diego Arias, Jaime Castrillón, Oswaldo Vizcarrondo, Danny Santoya, Dayro Moreno y Jefferson Cuero, entre otros.

El juego fue ante un equipo que siempre complicó al Once, por eso le dicen la "Bestia Negra".

"Tras la charla técnica, que era una delicia escucharla por el conocimiento del profe, la cosas no salieron en el partido y nos golearon 4-2. Empezaron a aflorar sentimientos represados. Bajé primero al camerino, luego el profesor Osorio y detrás de él los jugadores. El técnico se hizo sentir, pateó las bebidas hidratantes y retó a los futbolistas para que le explicaran cuál era su Dios y para qué servía.

Les recalcó la devoción, tanta oración y tanto rezo para salir con la presentación que acababan de hacer. Todo fue silencio de ahí en adelante hasta el hotel, pues todos se fueron a las habitaciones sin decir una sola palabra.

Pasaron las horas y no podía dormir. Como a la 1:30 de la mañana bajé al lobby en busca de un café y me encontré con el profesor Osorio. Lo vi muy pensativo. Él, que siempre lleva su termo con café, me invitó a que me sentara a su lado. Lo hice.

Me pidió un concepto del partido jugado ante Equidad y le dije que, a pesar de la goleada, seguía convencido de la idea y del trabajo. Pero le dije que me había dejado más preocupado su falta de humildad y su desafío hacia Dios. Hubo silencio unos segundos y final de la charla; yo volví a mi habitación.

Al lunes siguiente estaba en mi oficina cuando me llamó el profesor Osorio y me dijo que si lo podía atender; le dije que si. Pensé muchas cosas antes de encontrarnos, en su renuncia o que lo había tratado mal. Ese día llegó y con gestos de humildad me expresó su interés en conocer más sobre Dios. Su señora madre también le insistía que creyera, que tuviera fe.

Me pidió que lo ayudara y lo hice inmediatamente. Le propuse una charla con un sacerdote amigo. Le dije que se podían sentar a debatir cosas espirituales y, a partir de ahí, podría tomar una determinación. Aceptó. Contacté al padre Luis Fernando Yepes, del Seminario Mayor, quien había sido elegido capellán del Once Caldas, nombramiento hecho por Monseñor Fabio Betancourt. El padre Luis Fernando se había retirado del equipo ante la llegada de Osorio con ateísmo.

La reunión fue programada para el miércoles a las 8:30 de la noche en el Seminario Mayor. Además del profe Osorio, el padre Luis Fernando y yo, también fue Julio César Orozco, jefe de prensa del Club.

La conversación, con el paso de los minutos, fue encontrando el ambiente ideal. El sacerdote, inspirado, logró que el entrenador, con toda la disposición, le abriera el corazón a Dios. Salimos felices a las 11:00 de la noche.

Seguidamente el profesor le pidió a Luis Fernando que presidiera la eucaristía antes del partido con el Quindío. El equipo se concentró en Termales el Otoño y allí, a las 11:00 de la mañana, se hizo la misa previa conversación del técnico con cada uno de sus jugadores. La sorpresa fue que fueron todos los deportistas y algunos familiares de los técnicos. Ese día ganamos 4-2.

A partir de ese momento solo perdimos un partido en la primera fase de la Liga, con el Cúcuta y con nómina alterna, pues ya estábamos clasificados. El equipo salió campeón después de vencer en la final al Deportes Tolima.

El profesor Juan Carlos Osorio ha sido el mejor entrenador que ha tenido el país por muchos años, además, es un gran líder y un profundo conocedor del tema. Su inteligencia lo llevó a entender que nosotros hacemos el 95% de la labor encomendada y el otro 5% es la inspiración de Dios".

