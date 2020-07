"El día del accidente se borró de mi vida": Roberto José Guerrero

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Roberto José Guerrero tiene un lugar en la historia del deporte colombiano. Fue el primer piloto nacional que corrió en la Fórmula Uno. Debutó el 23 de enero de 1982 y disputó 29 válidas del Campeonato del Mundo. Después incursionó en otras categorías, la IndyCar y logró 10 podios, siendo segundo en las 500 millas de Indianápolis de 1984 y 1985. Dos años después sufrió el accidente que lo tuvo 17 días en coma.

- ¿Qué es hoy de su vida?

Muy bien, tengo una linda familia, ya tengo seis nietos y soy muy feliz. Laboralmente, por esta pandemia, increíble para todos, nos tiene paralizados. Todo el mundo espera que vuelva algo de la normalidad.

- ¿Sigue vinculado al mundo de los autos?

Muy poco, hago algo, hice entrenamientos con Sebastián Saavedra, un par de años, pero nada más. Hoy no tengo contacto con las carreras. Laboro con las casas de carros, con Jaguar, probando autos y entrenando. Soy instructor de pilotos.

- ¿Se siente realizado con lo que hizo?

Mi sueño era llegar a la Fórmula Uno y la corrí, algo increíble. Después, los resultados no fueron buenos, no fueron los esperados. Mis equipos eran pequeños y eso pesó a la hora de las carreras. Me mudé a Estados Unidos, corrí muchas carreras de la IndyCar y ahí sí gané. No me quejo, pude ser mejor, pero también peor.

- ¿Cuál de todas las categorías fue la más difícil?

Todas, cada una en su sitio. Llegar a la Fórmula Uno es muy difícil, en ese tiempo eran 30 pilotos, no es fácil, al contrario, es un honor. Corrí 18 años en la IndyCar, en Indianápolis y eso es importante. Lo peor fue el accidente, los 17 días en coma.

- ¿Y el accidente?

Sobreviví, fue muy largo ese proceso, me hizo ver y apreciar de una manera diferente cada minuto de la vida.

- ¿Cómo fue ese accidente?

No me acuerdo, ese día se borró de mi vida. Por lo que me dice mi familia, era el segundo día de ensayos en Indianápolis, yo estaba probando las llantas de Goodyear. Era la última vuelta y se hace con la misma velocidad de los demás. Y en esa curva se rompió la suspensión y llegó ese feo accidente.

- ¿A usted le tocó pagar para poder correr?

Cuando empecé en Inglaterra conseguimos patrocinadores. Me acuerdo que Sap, una empresa de baldosas de Italia, que vendía en Colombia, me patrocinó. Mi papá me ayudó mucho con eso. Después, cuando llegué a las demás categorías, ya me pagaron por correr.

- ¿Qué opina de Juan Pablo Montoya?

Increíble. Desde el principio ganó en todos los carros que se montó. Es muy amigo de Jaime, mi hermano, y él le decía a mi hermano que yo era su héroe, ahora yo soy el que digo que él es mi héroe. Lo que hizo fue increíble.

- ¿Qué opina de Tatiana Calderón?

No la conozco personalmente, sé muy poco de ella. Leo y veo, me parece una niña increíble, fantástico que ya esté en la Fórmula Uno. Hasta donde ha llegado es de admirar.

- ¿Colombia le valoró su carrera?

Si, claro que sí, Colombia se emocionó conmigo en la Fórmula Uno, después hubo tristeza porque salí, pero cuando empecé a ganar en las otras categorías siempre hubo ese estímulo.

Su familia

Con 61 años, está casado con Katie Guerrero y es padre de Marco, Evan y Haley.

Define la F1

Roberto José Guerrero definió lo que es la Fórmula Uno como competencia deportiva: "Siempre es igual, lo tienes todo, equipo, tecnología y carro. Es una combinación de todo y decir en qué porcentajes es complejo. Hoy vemos que domina Mercedes y es difícil superarlos. Das en el punto y dominas las carreras. Lo ha hecho Ferrari, Mclaren y Williams los últimos años. La tecnología es tan avanzada que cualquiera saca ventaja. La tecnología es tan avanzada que cualquiera saca ventaja.