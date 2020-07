El clavadista Orlando Duque es ahora más extremo

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Orlando Duque es hoy un símbolo del deporte extremo colombiano. Los dicen los 11 títulos mundiales que ganó en salto de altura. Ahora, después de haberse retirado de las competencias de la FINA (Federación Internacional de Natación), incursionará en los saltos extremos.

- ¿Cómo ha vivido este tiempo en medio de la pandemia?

En general bien, porque le venía haciendo seguimiento desde que empezó. Tenía que hacer unos viajes a Asia al comienzo del año y se cancelaron, entonces venía alerta. Cuando empezó a llegar al país, arreglé todo en el apartamento para ese tipo de emergencias. Renté pesas, barras, bicicleta, simulador y otros elementos para hacer ejercicio. Junto con mi esposa laboramos desde la casa y le dije que nos preparamos porque esto iba para largo y así ha sido. No hemos cuidado.

- Ustedes los deportistas extremos son muy fuertes mentalmente ¿Lo ha golpeado mucho esto?

Claro que golpea. Al principio ayuda en algo porque se mantiene la ilusión, además, el aplazamiento de las competencias, da a uno tranquilidad. Se va perdiendo el afán. Hoy la piscina sigue cerrada y todos estamos iguales. Hay que saber que esto es por el bienestar de todo.

- Los especialistas dicen que ahora hay que aprender a vivir con el virus ¿está de acuerdo?

Nos tocará, eso estamos tratando de hacer, aprender las rutinas. Hay países que ya salieron de esto y vamos a retomar esto lo más ligero posible.

- ¿Qué está haciendo hoy?

Paré de competir el año pasado. En septiembre hice la última prueba, sin embargo, con Redbull, mi patrocinador desde hace muchos años, tengo muchos proyectos. Sigo entrenando para hacer los saltos que así no sean de competencia, son exigentes. Entreno igual. Trabajaré con Redbull en la Serie Mundial en varias situaciones. Además, soy miembro del comité técnico y representante de los deportistas en la Federación Internacional de Natación. Y ahora estoy hablando con la Federación para saber si me encargo del equipo de clavados. Tenemos 7 cupos para los Olímpicos y apenas tenemos 2 clasificados. Es un un proyecto interesante, lo dominé y ahora quiero transmitir.

- ¿Ahora sus saltos son extremos?

Eso es lo que estoy haciendo ahora. En mi agenda están, la Cataratas de Iguazú y otros compromisos en México y acá en Colombia, por el momento. Me quito un peso de encima sin competencia, pero los retos y los demás compromisos exigen mucha responsabilidad.

- ¿Hay mucha diferencia entre un salto en piscina al de un acantilado?

Mucha, en la piscina todo es controlado, libre de obstáculos; en los acantilado hay que buscar todo, hasta cómo acomodar los pies en el parado. No se puede improvisar.

- Ahora que ha vuelto al país ¿ha cambiado mucho la natación nacional?

Se ha viso el cambio en los clavados; hay buen equipo, en Antioquia, por ejemplo. Se ha mejorado en términos generales. En otros deportes uno siente que no es lo mismo. La natación es de mucho nivel, pero se ha mejorado. Falta más apoyo, más escenarios. Ya no es solo tirarse a la piscina.

- ¿Cree que tiene todo para liderar un proceso técnico en Colombia?

Si, yo sí, asesoro países que confían en mi. Podemos hacer eso. Tengo un proyecto de alto rendimiento especializado acá en Cali, estamos terminando de finiquitar su financiación, con mis socios, porque es algo grande. Pretendemos tener natación y clavados por mucho tiempo.

- ¿Lo han valorado en el país?

Si, hemos tenido conversaciones, nos conocemos, saben qué hemos hecho. Nunca tuve el apoyo del Gobierno, todo fue empresa privada. Mi carrera fue hecha por fuera. Ahora podemos armar algo local con el Ministerio del Deporte y la Federación.

Lo bajaron de los Olímpicos

"Tenía unos 18 años, creo que sucedió en el 1991, un año antes de los Juegos. Nos dijeron que para ir debíamos hacer unas marcas y nos preparamos para eso. Digo nos preparamos porque lo hice con César Suárez, del Tolima, y yo. Incluso, él se vino a vivir a Cali y entrenamos con mucha ilusión, porque queríamos ir a Barcelona. Con Cesar casi que nos repartíamos la primera y la segunda posición de clavados en el trampolín de tres metros. En un torneo yo era el oro y él la plata y así sucesivamente".

Orlando explica qué hicieron para clasificar a los Juegos: "La Federación nos dijo que debíamos hacer unas pruebas y lograr un puntaje mínimo, me acuerdo que nos pareció alto, pero vaya sorpresa que lo hicimos. Para eso nos preparamos".

Pero días después les dieron la mala noticia: "Después de la misma Federación nos dijeron que no nos habían dado el cupo porque no habíamos hecho todo el proceso. En esa oportunidad, uno de pelao no dimensiona las cosas, era la posibilidad de haber ido a los Olímpicos, hicimos lo que nos dijeron y nos no llevaron, tenaz".

El clavadista vallecaucano no cree que sus cupos se los hayan dado a otros deportistas: "No, pudo ser un error más técnico, porque a las federaciones no les entregan los cupos por cantidades o algo por el estilo. Lo que sí tengo claro fue que no creyeron que íbamos a hacer los puntajes".

Hoja de vida

* Nació en Cali en 1974.

2000: ganó su primer campeonato.

2013: Campeón de Mundo Fina High Divig.

2014-2015: Campeón de Mundo Fina High Divig.

2018: Conquistó la Antártida con la Armada Nacional al saltar un icerberg de 200 metros de altura.

2018: Nombrado embajador de #LoMejorDeColombia por Marca País.

Ostenta 13 títulos mundiales y 2 récord Guinness.