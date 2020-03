El clásico que le ganó Jairo Quintero a Carlos Alberto Munutti en el Once Caldas

Carlos Alberto Munutti fue uno de los grandes porteros que han pasado por el Once Caldas. No solo era un gran deportista, sino también, extrovertido. Quienes lo conocieron al argentino, cuentan que no era fácil. Sin embargo, a comienzos de 1984 se las quiso pasar de vivo para renovar contrato con el Once Caldas (Cristal Caldas) y le salió el tiro por la culata.

La anécdota la cuenta Jairo Quintero Trujillo, exdirigente del Club: "El equipo finalizó temporada y los jugadores se fueron a vacaciones. Nosotros le dimos los pasajes de regreso y así sucedió; Minutti volvió, pero no empezó pretemporada por falta de contrato. Me acuerdo que llegaba a mi oficina, en la Lotería de Manizales y todo lo miraba, todo lo miraba. Y así estuvo una semana, iba, hablábamos de dinero, pero sin acuerdo. Un día me llamó Javier Giraldo Neira y me dijo que le había llegado una hoja de vida de un portero Vargas, que había jugado con la selección Argentina. Le pedí que me la mandara. Y así le armé la película a Munutti para que firmara. Hicimos un telex, se lo adjuntamos a la hoja de vida, diciendole que le habíamos enviado tiquetes y la puse en el escritorio.

Al otro día llegó Munutti y se sentó en mi oficina. Me paré, lo dejé solo y cuando volví me dijo..."ese portero es un bobo". Y le respondí ¿bobo? ya jugó con Argentina y usted no. Me respondió..."yo no me puedo ir de acá, me mata mi mujer, dónde le firmo".

Foto tomada del Canal RCN

P.D.: En esa época el presidente del club era Germán Mejía, pero la parte operativa la hacía Jairo Quintero, también dirigente.