El ciclomontañista caldense Marcelo Gutiérrez dice que "ve morir el down hill lentamente"

El 23 de enero del 2020, hace dos años, Marcelo Gutiérrez Villegas anunció una pausa en su carrera competitiva. El próximo sábado, "Lechón", así se le conoce en el mundo del deporte a Marcelo, volverá a competencias. Hará el Red Bull Monserrate Cerro Abajo.

- ¿Qué ha pasado a lo largo de este periodo sin competencias?

Ha sido un proceso de felicidad total, cambios, retos, experiencias, aventuras y proyectos. Emprendimientos, crecimientos, compartir y construcción en pareja. Ha sido un periodo demasiado placentero. Fui feliz compitiendo, me considero un privilegiado, pero quería descansar del corre corre. Lo dije después de lo que le sucedió a Miguel Londoño y luego a Patricio Escobar, la vida es ya y hay que vivirla. No extraño, correr, una u otra carrera.

- Este fin de semana volverá competir ¿Qué lo impulsó a hacerlo?

Hay carreras que me gustan, así haya parado, por la pista, el ambiente y por razones personales, como Monserrate. Son ganas de correr un urbano en Colombia en una pista que disfruto, el año pasado quería y Red Bull Colombia no me quiso invitar.

- ¿De qué o para qué le sirvió esta para competitiva?

No es que me haya servido; la necesitaba. Quería pasar esa página y hacer otras cosas. Era buscar cosas alrededor de la bici que me llenaran, ya la bici sola no lo hacía. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, que me costó tomarla, pero hoy solo ha sido placentera en todos los aspectos.

- ¿Qué tipo de proyecto desarrolló o desarrolla que lo hicieron fuerte en las redes sociales?

Más que hacerme fuerte, fue apostarle al mensaje. Estamos empezando y mis seguidores eran por el competidor. Hoy le hablamos a la gran masa que nadie le habla. En una carrera son 10 peludos y otros 100 peludos viéndolos, pero la gente que no monta en bici son millones. Proporcionamos la información en español y las marcas los entendieron. Somos orgánicos, no planeamos nada y salimos como salen las cosas.

- ¿Qué calendario hará?

Haré Monserrate y participaré en Estados Unidos, Canadá y Portugal. Además, iremos a Gran Canaria, Puerto Rico e Italia por otros motivos.

- ¿Qué camiseta se pondrá, qué pasó con Caldas?

Caldas salió con un chorro de babas, ni la Gobernación, ni la Alcaldía. No tenía pretensiones altas, quería ayudar, pero fueron miopes, ciegos y cortos de vista. Me exigieron que compitiera y les dice que no me interesaba, que quería ser un couch o guía, hacer algo esporádico, hacer capacitaciones. Que no tenían la figura para poderme contratar.

- ¿Quiere estar con Caldas en los Juegos Nacionales?

No, no voy con ningún departamento, mi marca ahora es sudafricana.

- ¿Cómo ha visto el DH desde afuera, sin competencias?

Estoy desconectado por completo, pero sé que hay un par de talentos. Hay un corredor de Santander, de apellido Holguín, que es muy bueno. Veo un decrecimiento del deporte y veo el crecimiento del enduro. No es fácil hacer dow hill, se necesita logística. Lo veo muy olvidado por la Federación y lo veo morir lentamente.

- ¿Hábleme de Monserrate Cerro Abajo?

El año pasado no nos dejaron competir porque eramos de otra marca, al lado de Pedro Ferreira. Fue una jugada sucia, eso no se hace. Monserrate es una pista única, particular, yo diría que gris, porque no es ni urbano, ni DH. Es un sendero, con escalas, pero es más urbano. Sin embargo, es duro por la altura, la distancia y lo físico.

Marcelo Gutiérrez Villegas

Edad: 31 años

Fecha de nacimiento: 9 de mayo de 1990.

Ciudad: Manizales.

Peso: 80 kilos.

Estatura: 1,77 metros.

Estudios: Mercadeo de la Universidad de Manizales.

Equipo: Valentina Vallejo, mi pareja, socia y jefa; Miguel Soto, el videógrafo y Juan Jiménez, fotógrafo y ayudante de edición.

Patrocinadores: Giant, E-13, Leatt, Fizik, Marzocchi, Race Face, HT, San Remo

y Maxxis.

Calendario 2022:

Objetivo: "Seguir creciendo y sumando; seguir siendo yo y seguir persiguiendo sueños y metas. La vida es muy cortica, la la vida es ya y hay que arriesgarse".